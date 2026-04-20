Horóscopo de Virgo de hoy: lunes 20 de abril de 2026

Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 20 de abril

Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No deje de comunicarse con sus seres queridos. Aproveche esta jornada, ya que será un día positivo para fortalecer las amistades que están desgastadas.

Amor: Tendrá que reconocer que el romanticismo es el condimento más indispensable en la vida amorosa. Procure utilizarlo al máximo con su alma gemela.

Riqueza: Evite encerrarse en usted mismo. Sepa que tendrá una gran habilidad para generar nuevos recursos y comenzar un negocio, que lo ayudará a progresar.

Bienestar: Cuando llegue a su hogar, procure ignorar los problemas cotidianos que atravesó en la jornada. Intente disfrutar del cálido afecto de la familia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |