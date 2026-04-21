Horóscopo de Virgo de hoy: martes 21 de abril de 2026

Prepárese, ya que será una jornada donde su alegría y optimismo se apoderan de usted. Se sentirá con ganas de disfrutar de la vida y no medirá las consecuencias.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 21 de abril

Amor: Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. Muéstrese tal cual es en la vida.

Riqueza: Ciclo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Busque el lugar más adecuado a sus necesidades financieras.

Bienestar: Jornada para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis. Deje de acumular los malos pensamientos, ya que no le sirve de nada.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.

Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |