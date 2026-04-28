Horóscopo de Virgo de hoy: martes 28 de abril de 2026

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el martes 28 de abril

Amor: Teniendo una buena comunicación, le permitirá mejorar su intimidad amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja y que es lo que puede darle usted.

Riqueza: Procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero.

Bienestar: Aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma tanto mental como físicamente. Sepa que haga lo que haga todo saldrá como usted lo esperaba.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante todo este día, mantenga distancia de los conflictos. De esta forma, aligerará el ánimo y podrá aplicar toda su energía en algo más positivo.

Amor: Prepárese, ya que volverá a ver después de muchos años a una vieja amistad que le hará revivir emociones pasadas. Organicen para juntarse a cenar.

Riqueza: No es momento para pensar en un cambio de trabajo ni para pedir un aumento de sueldo. Intente ser paciente y hablar con su jefe en otro momento.

Bienestar: Si pretende bajar el nivel de colesterol, debería empezar a cuidarse. Procure excluir de la dieta los alimentos de alto tener graso, como las frituras.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |