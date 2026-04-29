Horóscopo de Virgo de hoy: miércoles 29 de abril de 2026

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el miércoles 29 de abril

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Concurra al gimnasio y saque turno con un nutricionista.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Después de tantos inconvenientes, al fin encontrará el equilibrio. Podrá pisar el suelo firme y estará en condiciones de resolver todos los temas importantes.

Amor: Teniendo una buena comunicación, le permitirá mejorar su intimidad amorosa. Intente ver lo que realmente necesita su pareja y que es lo que puede darle usted.

Riqueza: Procure no desperdiciar las energías en ese negocio que pretende montar sin medir las consecuencias, ya que luego se arrepentirá y podrá perder dinero.

Bienestar: Aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma tanto mental como físicamente. Sepa que haga lo que haga todo saldrá como usted lo esperaba.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |