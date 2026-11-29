Este domingo 29 de noviembre, los virginianos comenzarán la jornada con un nivel de vitalidad que les permitirá sortear cualquier obstáculo con solvencia. De acuerdo a las predicciones y recomendaciones astrológicas para este día en el zodiaco, es un momento ideal para fortalecer el amor mediante una cena romántica que reavive la pasión con tu pareja. En cuanto a la riqueza, contás con el aval necesario para avanzar en tus proyectos actuales, así que confiá en tu camino. Por último, no desestimes tu bienestar físico: dejá las excusas de lado y concretá ese chequeo médico pendiente para monitorear tu salud, especialmente el colesterol y el peso. Este es tu horóscopo diario para mantener el equilibrio y la armonía.

Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 29 de noviembre

Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.

Amor: Su pareja le impondrá limites precisos a su espíritu aventurero. No se ofenda y reconozca que los necesita, de lo contrario, se quedará solo.

Riqueza: Algunos temas financieros lo preocuparán demasiado. Durante esta jornada, evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita.

Bienestar: Organice una salida al aire libre para esta tarde. Comprenda que el contacto con la naturaleza, lo hará recuperar la armonía perdida. Respire aire fresco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |