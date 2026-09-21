Horóscopo de Virgo hoy lunes 21 de septiembre: sorteá dificultades

En este lunes 21 de septiembre, los astros indican que te encontrarás con ciertos contratiempos que alterarán tu agenda, pero no dejes que esto opaque tu jornada. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Virgo, es un momento ideal para canalizar tu bienestar físico optando por una alimentación consciente que te mantenga lejos de la hipertensión. En el plano del amor, los movimientos astrales favorecen tu capacidad de conquista, así que animate a expresar tu sensualidad sin vueltas. Por otro lado, en relación al dinero, sé precavido y evitá gastos impulsivos, ya que mantener el orden en tus finanzas es fundamental dentro de tu horóscopo del zodiaco para cerrar el día con tranquilidad.

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 21 de septiembre

Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.

Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que el arte será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |