Saltar al contenido principal
LA NACION

Horóscopo de Virgo hoy viernes 9 de octubre: buscá tu equilibrio

Las predicciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Virgo sugieren "moderar tus gastos y conectar con tu salud"

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Virgo hoy viernes 9 de octubre: buscá tu equilibrio
Horóscopo de Virgo hoy viernes 9 de octubre: buscá tu equilibrio

Durante este viernes 9 de octubre, es fundamental que mantengas la serenidad frente a las tensiones que puedan surgir en tu día. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas para Virgo, tu bienestar físico y mental debe ser tu prioridad absoluta; por eso, buscá espacios para el deporte y liberá esas exigencias que te agobian. En cuanto al amor, evitá confrontaciones innecesarias y apostá por una conversación profunda con tu pareja para fortalecer el vínculo. Finalmente, tené cuidado con tus finanzas: la prudencia con el dinero será clave para evitar preocupaciones futuras. Este horóscopo del zodiaco te invita a encontrar el centro emocional en una jornada desafiante.

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 9 de octubre

  • Amor: No discuta por nada. Hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor.
  • Riqueza: Seguramente, si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena. Sepa que en muy poco tiempo le llegará las cuentas para pagar y se arrepentirá.
  • Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

  • Amor: Gracias a la Luna en su signo, será un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.
  • Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.
  • Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Más leídas de Horóscopo
  1. Este es el horóscopo chino para la semana del 5 al 11 de octubre
    1

    Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 5 al 11 de octubre

  2. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 4 al 10 de octubre
    2

    Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 4 al 10 de octubre

  3. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante octubre en la Argentina
    3

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante octubre en la Argentina

  4. Así impacta la energía de la Luna nueva en Libra este fin de semana
    4

    Conocé tu horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin del 9 de octubre?