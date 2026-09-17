Horóscopo de Virgo jueves 17 de septiembre: priorizá tu estabilidad

En esta jornada del jueves 17 de septiembre, las predicciones para los nacidos bajo el signo de Virgo te invitan a encarar los desafíos con mayor serenidad. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, será fundamental que dejes de lado la alteración y te centres en solucionar esos inconvenientes monetarios que requieren tu atención inmediata. En el ámbito del amor, es preferible postergar las discusiones de pareja para un momento de mayor armonía, mientras que, en términos de bienestar, aprovechá el tiempo en casa para cuidar tu salud a través de una alimentación equilibrada, evitando los excesos que suelen afectar tu zodiaco y tu energía vital.

Sepa que le resultará mucho más fácil todo lo que se proponga, si se toma las cosas con tranquilidad en esta jornada. Será inútil que se altere y se ponga mal.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 17 de septiembre

Amor: No es momento para discutir con su pareja sobre ese tema que le preocupa hace días. Mañana busque el momento justo y charle junto a su alma gemela.

Riqueza: En estos días, los inconvenientes monetarios le reclamarán toda su atención. Sepa que no debe dejar pasar el momento y resolverlo hoy cuanto antes.

Bienestar: Ya que se encentra con más tiempo y en su casa, procure supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos que son negativos para su salud.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.

Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.

Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si no lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |