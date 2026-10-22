Horóscopo de Virgo jueves 22 de octubre: definí tus prioridades

En este jueves 22 de octubre, las predicciones para Virgo te invitan a establecer metas claras; para que las cosas fluyan, es fundamental que te centres en lo que realmente deseas. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo, en el terreno del amor es momento de ser honesto con tu pareja y expresar tus sentimientos sin vueltas. En cuanto al dinero, no dilates más tus dudas y buscá el asesoramiento de un profesional para resolver cualquier inconveniente. Finalmente, para cuidar tu bienestar y tu salud mental, evitá sobrecargarte; si sentís que la energía de la Luna te genera mal humor, buscá espacios de tranquilidad y relax durante el día dentro del zodiaco.

Cuando determine los objetivos, siempre deberá de ante mano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 22 de octubre

Amor: Diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. Sepa que la persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuanto la quiere y que ocupa en su vida.

Riqueza: No pierda más el tiempo y asesórese por un profesional, de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día. Manténgase muy alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor, todo saldrá bien.

Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere. Usted es una persona encantadora, explote el don que tiene.

Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo por la situación que se esta viviendo. A corto plazo verá el resultado positivo.

Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. Busque por la web algún ejercicio y póngalo en practica.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |