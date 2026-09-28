Horóscopo de Virgo lunes 28 de septiembre: soltá miedos y renová energía

En este lunes 28 de septiembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Virgo se centran en la liberación emocional para alcanzar un equilibrio real. En el plano del amor, es momento de terminar con esos miedos internos que te frenan y abrir un diálogo más fluido con tus seres queridos para fortalecer los vínculos. En cuanto a tu riqueza y vida profesional, notarás que al mostrarte más diplomático, tolerante y optimista, lograrás que tus objetivos se concreten en mucho menos tiempo de lo planeado. Finalmente, en lo que respecta a tu bienestar físico y mental, empezá a tomar decisiones basadas en lo que sentís, siempre actuando con buena fe, para conectar con una versión más auténtica de vos mismo dentro del zodiaco. Este horóscopo diario es una guía para que transites la jornada con mayor claridad.

Siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el lunes 28 de septiembre

Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.

Riqueza: Sepa que mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado.

Bienestar: Empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre y cuando actúe de buena fe.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.

Bienestar: Deberá intentar no somatizar con facilidad los acontecimientos desagradables del día. Le será conveniente que se tome con paciencia las responsabilidades.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |