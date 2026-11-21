En este sábado 21 de noviembre, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Virgo te invitan a confiar en tu capacidad de resiliencia. Ante las dudas, recordá que el zodiaco te pide no paralizarte por miedo a cometer equivocaciones, ya que los errores son parte esencial de tu aprendizaje. En el plano del amor, recordá que lo afectivo trasciende lo material; conectá con la empatía y el perdón. Respecto a tu dinero y tu carrera, evitá dispersarte con chismes laborales y enfocá tu energía en metas concretas para que tu jefe note tu compromiso. Finalmente, en cuanto a tu salud y bienestar, buscá un espacio creativo en tu hogar para canalizar tus emociones y recuperar el equilibrio necesario en tu rutina diaria.

Evite tener miedo a caer y volver a empezar por más que sus esfuerzos se vean limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el sábado 21 de noviembre

Amor: Sepa que el amor se siente en el corazón y no en las demostraciones materiales. Siempre es bueno perdonarse mutuamente y aprender de los errores que uno mismo comete.

Riqueza: Piense en su trabajo y olvídese de los rumores que alteran el rendimiento profesional. Si no cambia de actitud, su jefe no lo tomará en cuenta para futuros proyectos.

Bienestar: Deberá prestar atención a su estado físico. Intente buscar alguna actividad creativa que pueda realizar en su hogar donde podrá canalizar sus angustias y alegrías.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Serán días, donde no se debe permitir vencer por las dificultades sobre todo si estas se presentan en lo profesional. Con paciencia, todo lo resolverá.

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |