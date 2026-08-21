Horóscopo de Virgo viernes 21 de agosto: superá viejas tensiones

En este viernes 21 de agosto, las predicciones para Virgo indican un movimiento intenso en tu vida cotidiana. Según las recomendaciones astrológicas de este horóscopo del zodiaco, es fundamental que te prepares para gestionar una posible crisis en el amor, donde será vital sanar antiguos resentimientos para avanzar con tu pareja. Por otro lado, tu faceta profesional brilla con fuerza: mantené la confianza en tus capacidades, ya que surgirán propuestas concretas que te llevarán directo al dinero y al triunfo. Finalmente, no descuides tu salud y bienestar; dedicá tiempo a tu cuerpo inscribiéndote en alguna actividad deportiva que te permita renovar energías.

Mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto.

Fechas: 24 de Agosto al 23 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el viernes 21 de agosto

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Siempre que confíe en usted mismo, podrá obtener todo aquello que más quiere. Aproveche su vitalidad para emprender muchos de sus proyectos.

Amor: Por más que le cueste entender, sepa que no es el día oportuno para declararle los sentimientos que tiene hacia esa persona que tanto anhela.

Riqueza: Aunque se sienta un líder en su grupo de trabajo, entienda que las cosas no están funcionando como debe ser. Recapacite y haga un cambio rápido.

Bienestar: Comience a cuidar su salud y propóngase abandonar el habito de las golosinas. Será un período optimo para realizar alguna dieta que no incluya dulces y hidratos.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |