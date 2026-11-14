Cristina Monge: ““Hay que acabar con el prestigio del pesimismo”

Politóloga y socióloga española, Cristina Monge es una de las voces que describe con más claridad y contundencia las transformaciones que desafían a las democracias en el mundo, amenazadas por la crisis de representación política y un malestar ciudadano que no reconoce fronteras. Las revueltas populares en España, Italia, Francia y otros países de Europa pueden dar fe de este momento. Pero también la reacción electoral en Estados Unidos, donde la voz siempre amenazante de Donald Trump dejó de infundir temor y cosechó un extendido rechazo en las urnas.

“Un fantasma recorre Europa y es el fantasma del descontento”, señala Monge, quien, para evitar caer en un lugar común, aclara: “No hay en estos momentos un único actor político que pueda recoger o capitalizar todo el malestar, ni muchísimo menos. Se da de manera distinta en cada país”. Y subraya: “Cuando tú preguntas quién va a gestionar toda esta incertidumbre y no confías en nadie que lo pueda hacer, aparece el miedo. Y entonces ves el futuro, no como un sitio de posibilidades y de oportunidades, sino como algo tenebroso a donde nadie quiere ir”.

Monje acaba de publicar el libro Contra el descontento, ganador del Premio Paidós 2026. Allí ahonda en estos sentimientos sociales de insatisfacción que afectan a las democracias de Occidente. Sin embargo, lejos de desplegar una mirada pesimista, propone reconstruir los vínculos colectivos y recuperar la capacidad de imaginar horizontes compartidos. “Convirtamos el descontento y el malestar en fuerza de transformación social para repensar la democracia”, precisa en esta entrevista donde también habla de Javier Milei y el papa León XIV.

En relación al resultado de las elecciones de Estados Unidos y la derrota de Trump, extrae como primera evidencia que el futuro no está escrito. “Lo hacemos los ciudadanos y las ciudadanas cada día -dice-. Significa que frente a esa idea extendida de que estamos ante una ola imparable de la ultraderecha, podemos decir ‘es mentira’. Es cierto que la ultraderecha tiene en estos momentos viento de cola en muchos países. Pero se la puede parar y de hecho se le está parando en muchos sitios. Brasil, Hungría, Estados Unidos. Me atrevería a decir que ciertas propuestas políticas de carácter totalitario o autoritario que nos invitan a mirar al pasado se están demostrando ya como inútiles a la hora de resolver los problemas. Además, queda en evidencia que, al igual que al resto de las formaciones políticas, cuando estos partidos llegan al poder y no son capaces de resolver los problemas, los ciudadanos las echan”.

-Las protestas en Europa parecen indicar que esas sociedades están exigiendo un cambio. ¿Cuál sería? ¿Por qué están descontentos?

-Son jóvenes, pero no solamente jóvenes. Se habla de los excluidos del sistema y en buena medida es así. En España, en estas últimas semanas estamos viendo movilizaciones por el problema de la vivienda, donde no solo se manifiestan las clases más populares, sino también las clases medias. Son distintos personajes y los mueven distintos motivos. De lo que no hay duda es del malestar que está recorriendo Europa.

-¿Por qué no se ven fuerzas políticas o líderes canalizando este malestar? ¿Hay algo anónimo en esta rebelión?

-Si no fuera porque está ya muy manido, se diría eso de “un fantasma recorre Europa y es el fantasma del descontento”. ¿Quién recoge todo eso? Por ejemplo, en Francia las encuestas dicen que ese descontento lo recoge la ultraderecha, pero no quiere decir que esos manifestantes voten la ultraderecha. Son migrantes de segunda o tercera generación que están diciendo que el sistema no los integra. En España, las movilizaciones por la vivienda favorecen más a opciones progresistas. Entonces, no hay en estos momentos un único actor político que pueda recoger o capitalizar todo eso. A la larga, electoralmente, puede que esté beneficiando a la ultraderecha, pero no por los manifestantes, sino por el clima de descontento.

-En la Argentina, pero también podemos pensar en otros países, están los decepcionados del socialismo (acá, del peronismo). Y los decepcionados de la derecha (acá, Javier Milei). ¿Hay un plan C?

-Hoy hay una cosa más importante que ganar las elecciones, que es saber dar respuesta a esos descontentos y malestares de fondo. Un partido político que se presenta como plan A, B o C puede ganar las elecciones en la medida en que consiga convencer a la ciudadanía de que es algo distinto al resto y que por lo tanto presenta una alternativa. Pero si cuando llega al poder no es capaz de dar respuesta a esos descontentos, en las siguientes elecciones caerá. Es una especie de insatisfacción permanente, de fracaso tras fracaso, de promesas incumplidas. Aquel que sepa interpretar mejor la sociedad y dar respuestas a esas promesas será el que tendrá el poder. Pero de momento esto no ofrece la alternancia típica de las sociedades democráticas, donde si hoy gobierna una opción más a la izquierda, mañana gobierna una opción más hacia la derecha. Hay una corriente de fondo de descontento que atraviesa izquierdas y derechas.

-En este escenario tan complejo, ¿cómo imagina el mañana?

-Estamos rodeados de un montón de desafíos, de un montón de retos, todos ellos con un enorme carácter disruptivo y totalizante. El cambio climático, la digitalización por la inteligencia artificial, la vuelta al protagonismo de la geopolítica y la geoeconomía, los movimientos de personas por todo el mundo, la biotecnología, lo referente a ataques cibernéticos, esto que llamamos guerras híbridas. Estos desafíos tienen una palabra en común, la incertidumbre. Y la incertidumbre opera en un contexto de profunda desconfianza en las democracias. Las sociedades hoy no confían en las instituciones, no confían en los agentes de intermediación, partidos políticos, medios de comunicación. Entonces, cuando tú preguntas quién va a gestionar toda esta incertidumbre y no confías en nadie que lo pueda hacer, aparece el miedo. Y ves el futuro como un sitio tenebroso, no como un sitio de posibilidades y de oportunidades. En este contexto surgen fuerzas que dicen “si no quieres mirar al futuro, no pasa nada muchacho, mira el pasado”. Es la propuesta de los populismos de ultraderecha. Una vuelta a un pasado idealizado que nunca existió. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman tiene un libro muy interesante que se llama Retrotopía, donde habla de cómo idealizamos un pasado inexistente porque ahí nos encontramos seguros.

-¿Cómo creer, en este contexto, en un futuro mejor?

-Hay que acabar con el prestigio del pesimismo. Se supone que el pesimista está mejor informado o tiene más capacidad de elaboración intelectual, y que el que es más optimista o tiene más esperanzas es un ingenuo. Hoy ser pesimista es muy fácil, no hace falta hacer nada, tu te levantas por la mañana, prendes la radio, y ya está. Lo difícil es ponerse a ver cuáles son las salidas. Pero, en vez de ver la digitalización y la IA como una oportunidad, y tiene mucho de oportunidad si se la gobierna bien, la vemos de manera pesimista. En vez de ver la transición ecológica como una oportunidad, y también tiene mucho de oportunidad si se la gobierna bien, la vemos como una amenaza. Eso sucede porque no somos capaces de ponernos a pensar desde la confianza.

-¿Cómo llegamos a este callejón que parece no tener salida?

-Esto viene de lejos. Los primeros signos de descontento y de malestar empezaron a mitad de los años 90. La globalización hizo que, a nivel global, disminuyera la desigualdad, aunque en el interior de los Estados la incrementó... Y la lucha contra la desigualdad es la principal promesa de las democracias. Si eso falla, ¿por qué tenemos que ajustarnos a criterios democráticos? Si no somos sociedades más equitativas, más igualitarias, y somos más desiguales, ¿por qué la democracia merece la pena? La segunda cuestión fue que la política se alejó del ámbito cercano. Unos señores en Estados Unidos, en la Reserva Federal, incrementaron el precio del dinero y de repente entramos en crisis en unos cuantos países. Pero esos señores, ¿quién los elige?, ¿cómo rinden cuentas? ¿a quién rinden cuentas? En Europa lo vivimos también con la crisis financiera de 2008. De repente la propia Unión Europea empezó a establecer políticas de austeridad, que ahora llamamos austericidio, en los países del sur de Europa. ¿Y quiénes eran esos señores que hacían, por ejemplo, que se rebajaran los presupuestos en educación o sanidad pública?

-En la Argentina, el ajuste es hoy una de las banderas del oficialismo

-Una cosa es gestionar bien y otra cosa es rebajar al mínimo los servicios públicos y del Estado, de manera que dejen de ser. Sin esos servicios, para mucha gente deja de tener sentido la democracia. Ahora vengo de Rosario, del Congreso Nacional e Internacional sobre Democracia, y me contaban de la polémica con la ley de financiamiento universitario. Es que la universidad pública es esencial para que una sociedad sea más equitativa y menos desigual. Si deja de tener financiación y de poder ejercer su función de formación, deja de promover la igualdad de oportunidades en la sociedad. Entonces, ¿qué sentido tiene la democracia?

-La cuestión es que en la Argentina venimos de muchas décadas de no rendición de cuentas.

-Por eso esto no se soluciona volviendo a donde estábamos previamente. Estas democracias que empezaron a dar ya síntomas de descontento y de malestar a mitad de los 90, con la globalización, no eran un sitio idílico. Tenían muchos problemas de falta de rendición de cuentas, de falta de transparencia, de ausencia de mecanismos de participación o deliberación.

-Ya eran democracias un tanto “rengas”

-Claro, y por eso cuando llega la globalización y cuando van llegando las sucesivas crisis, aquí en el 2001, en Europa en el 2008, las democracias hacen agua porque tenían ya debilidades previas. Por eso lo que propongo en mi libro es que convirtamos el descontento y el malestar en fuerza de transformación social para repensar esas democracias y perfeccionarlas.

-En la Argentina corremos el riesgo de normalizar que el Presidente hable de los periodistas de la peor manera o del adversario como un enemigo. ¿Cómo se recupera el respeto público por el otro?

-Tenemos que volver a confiar en nosotros mismos. Los periodistas, por ejemplo. Sois trabajadores de la democracia, sois constructores de la democracia. A los periodistas, la democracia les encomienda nada menos que articular la conversación pública, el espacio donde se crean las opiniones y las emociones. Sois agentes democráticos de primer orden, igual de importantes que diputados, senadores, jueces, fiscales. Y digo eso de los periodistas, pero lo digo también de la academia. Necesitamos recuperar la confianza en el conocimiento.

-Y volver al “elogio del disenso”

-Hago siempre hincapié en el tema de la discrepancia. Hay una palabra con la que me llevo muy mal, que es “polarización”. Creo que esconde más de lo que explica, ¿vale? Sirve de cortina de humo para tapar muchas cosas. Al punto de que cuando alguien va a discrepar de algo, va a disentir, acaba teniendo miedo a que le acusen de estar polarizando. Entonces la discrepancia se va olvidando. Y vamos buscando consensos mínimos ¿no? La democracia es un sistema de gestión de la discrepancia y el disenso. Eso es así porque somos distintos y pensamos de forma diferente. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es ocultar la discrepancia. Porque entonces, ¿para qué queremos democracia? La democracia es un sistema muy caro, hay que trabajar mucho. Oscar Wilde decía eso de que el socialismo te jode muchas tardes libres (risas). Pues con la democracia pasa lo mismo. También necesitas dar mucho de ti. Eso es lo que demanda gestionar la discrepancia y llegar a acuerdos.

-¿Cómo definiría este momento de crisis que vive el mundo?

-Estamos atravesando una crisis que tiene bastante de novedosa. Estamos enfrentando desafíos que no hemos abordado nunca. Nunca hemos hecho una transformación ecológica, y eso supone cambiar todo el sistema productivo. Nunca hemos abordado los desafíos que supone la inteligencia artificial, que son de carácter ontológico. ¿Qué es lo humano? ¿Qué no lo es? ¿Qué queremos reservarnos los humanos para seguir siendo nosotros? ¿Qué queremos delegar en la máquina? ¿Quién tiene el poder en la red? ¿Quién la gestiona? Son desafíos que forman parte de un paradigma nuevo. De hecho, creo que estamos viviendo ya en el multiverso, que tenemos un universo, que es este físico que conocemos, de esta botella de agua y esta sala maravillosa donde estamos, y tenemos otro que es el que está aquí, en el celular, en las redes. De aquí sabemos las reglas básicas: si salimos a la calle y el semáforo está rojo, no cruzamos. Pero en el ciberespacio no sabemos cómo vivir. Nos engañan continuamente porque no tenemos la mínima precaución de “no cruzar en rojo”. Todo ese tipo de desafíos nos ponen ante el dilema de lo desconocido, no vale recurrir a recetas previas, y tenemos que construir lo nuevo de alguna manera.

-¿Quiénes pueden ser los líderes que estén al frente de esta reconversión? ¿Adultos mayores o jóvenes?

-A mí me gustaría que fueran ambos y conjuntamente. Estoy en contra de las luchas intergeneracionales. Acabamos de ver a un hombre de 81 años revalidando su mandato en Brasil, ¿vale? Y en España estamos viviendo un adelanto electoral motivado por una movilización social enorme que protagonizan los jóvenes, pero que se origina ante la imagen de una anciana de 87 años, Maricarmen Abascal, cuyo desalojo desencadenó las protestas. Es la imagen de esa anciana la que prende la mecha que lleva a la movilización de jóvenes. Entonces creo que estamos en estos momentos, jóvenes y no tan jóvenes, siendo llamados a dialogar para construir esos nuevos liderazgos. Los que no somos ya tan jóvenes tenemos mucho que aportar, y ellos tienen todo un futuro que construir.

- ¿Cómo ve la Argentina hoy?

La veo en transición. Y sería muy fácil decir que la transición es permanente. Creo que la Argentina en estos momentos ya sabe lo que no quiere repetir o, progresivamente, va sabiendo dónde no quiere volver. Pero le hacen falta instrumentos para definir ese futuro al que quiere llegar.

-¿Pudo escuchar al Papa durante su paso por el país?

Creo que en Argentina, como en España hace unos meses, el Papa dio un mensaje de esperanza, algo muy necesario en las sociedades actuales. Junto a ello, la defensa del diálogo, de los cuidados y de la economía al servicio de las personas, cuestiones que en la voz del Papa son una clara apuesta por un orden internacional basado en reglas, por la democracia y por la equidad, la gran promesa de la democracia.

Politóloga y socióloga

Europa Press News

Nacida en Zaragoza en 1975, Cristina Monge se doctoró en Ciencias Políticas y en Sociología en la Universidad de esa ciudad española.

Especializada en sostenibilidad, calidad democrática y gobernanza de la transición ecológica, investiga y asesora a institucionales vinculadas a la innovación democrática y ambiental.

Es docente en la Universidad Complutense de Madrid

Preside la asociación Más Democracia y es articulista política habitual en el diario El País, Cadena SER y RTVE.

Es autora, entre otros libros, de 15M. Un movimiento político para democratizar la sociedad, La gran oportunidad. Cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer la democracia y Contra el desencanto. Por una alianza para construir futuros deseables, Premio Paidós 2026