Cumbre de politólogos a la caza de ideas para democracias en crisis

A 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, qué mejor celebración que una cumbre de los cientistas sociales más reconocidos del planeta para debatir sobre los avances, problemáticas y desafíos que enfrentan los sistemas políticos aquí y en el mundo. Bajo el lema “Política en la era de las crisis transfronterizas: vulnerabilidad y resiliencia”, más de 3000 politólogos provenientes de 90 países se darán cita en estos días en la ciudad de Buenos Aires para participar del 27° Congreso mundial de Ciencias Políticas, un evento que promete ser el más importante en los 74 años de historia de la International Political Sciences Association (IPSA).

Las temáticas que se abordarán en esta cumbre de politólogos serán de lo más diverso; al decir de Martín D’Alessandro, uno de los organizadores locales del encuentro, la disciplina de la ciencia política, por su naturaleza heterogénea, invita siempre a debatir sobre el estado actual de las instituciones, las políticas públicas, las relaciones internacionales, la política comparada y tantos otros aspectos que hacen a nuestra cotidianidad política y social. Sin embargo, hay temas de coyuntura que emergen como problemas transversales a los distintos países y que este congreso abordará en la voz de sus más destacados exponentes: la polarización, el populismo y la irrupción de las coaliciones políticas como actores novedosos de la dinámica electoral. Tres cuestiones que adquieren especial interés y relevancia en nuestro país en vísperas de un nuevo proceso electoral.

Una oportunidad

“Quienes integramos la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) consideramos que este congreso mundial es una oportunidad para la política argentina, en particular para su dirigencia; en estos 40 años de democracia aprendimos que muchos de los problemas que nos aquejan son políticos, y la dirigencia en general, y la política en particular, no suele prestarle mucha atención al conocimiento que existe sobre esos problemas que son, muchos de ellos, los que traban el desarrollo de nuestro país –explica D’Alessandro–. Entonces, decidimos invitar a especialistas en temas que son particularmente sensibles para la Argentina. El año pasado convocamos a politólogos de todos los partidos y definimos tres temas clave. Uno de ellos es el de las coaliciones políticas: en nuestro país no hay reglas que las regulen y es por eso que los votantes nos vemos obligados a asistir a peleas descarnadas entre los políticos en cada elección. No es un problema solo argentino”.

Sobre esta cuestión disertarán dos eminencias en la teoría mundial sobre coaliciones, Kaare Strom, profesor de la Universidad de California, y Sona Golder, del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pensilvania. Ambos compartirán un panel sobre las negociaciones que encaran los partidos políticos a la hora de conformar estas alianzas y las restricciones que afrontan en esta dinámica.

“Otro punto sensible para la Argentina es la polarización –acota D’Alessandro–. En el congreso estará presente la profesora Lilliana Mason, de la John Hopkins University. Ella escribió dos libros al respecto que en Estados Unidos desataron una fuerte polémica, máxime tras la irrupción del republicano Donald Trump”.

El populismo se ha convertido en un tema de preocupación en no pocas democracias occidentales. Nuestra región, y en particular nuestro país, ha sido precursor en los estudios sobre una problemática que hoy se ubica en los primeros lugares de la agenda de la ciencia política.

“En el campo de la teoría hay una discusión cada vez más intensa, sobre todo en Europa, acerca del auge del populismo. Durante años en América Latina y en la Argentina se le ha prestado mucha atención a la investigación de esta problemática; de hecho, se han creado centros de investigación sobre el populismo. Hemos sido precursores: hay una cantidad de conocimiento acumulado y de perspectivas teóricas que ahora están siendo leídos y retomados por la ciencia política europea. Toman autores y estudios teóricos nuestros”, indica D’Alessandro.

En el congreso se celebrarán sesiones especiales en las que habrá paneles sobre la obra del célebre politólogo argentino Guillermo O’Donnell, sobre la que disertarán Susan Stokes (Universidad de Chicago) y Maxwell Cameron (Universidad de British Columbia, Canadá). También se abordarán problemas como las amenazas a la libertad de expresión, la violencia política y la representación política pospandemia.

“Aquí hay un punto interesante, que es la relación entre democracia y liberalismo. El célebre politólogo Philippe Schimitter sostiene que lo que está en crisis no es tanto la democracia sino el liberalismo; vamos a tener la enorme oportunidad de escuchar su exposición en este congreso mundial”, destacó D’Alessandro.

Los congresos mundiales de Ciencia Política organizados por la IPSA se realizan cada dos años, y se han transformado en el principal acontecimiento institucional de la disciplina a nivel global. La IPSA fue fundada a instancias de la Unesco en 1949 con el objeto de promover la ciencia política a escala mundial y ayudar a reformar las instituciones que habían llevado a la Segunda Guerra Mundial. Desde 1950 organiza los congresos de Ciencia Política en diferentes regiones del mundo; en esas citas, los oradores presentan sus investigaciones o sus ideas en elaboración para recibir comentarios y críticas de sus pares.

“Este congreso mundial fue convocado bajo el lema ‘Política en la era de las crisis transfronterizas: vulnerabilidad y resiliencia’. El título está inspirado en los nuevos problemas que amenazan a la política tanto en el plano nacional como en el global: el cambio climático, el ciberterrorismo, las migraciones, la inestabilidad financiera o la pandemia, que requieren de una gobernanza y una acción colectiva global, siempre difícil de lograr –explica D’Alessandro–. Estas urgencias repusieron las capacidades estatales en el primer plano, incluso a la hora de garantizar la estabilidad democrática y política y coordinar acciones con actores no estatales específicos. De allí que la ciencia política debe proponerse desarrollar y brindar nuevas lentes conceptuales que sean también capaces de expandir sus propios y tradicionales límites.”

Liderazgos integrados

Esta necesidad de mejorar la articulación entre los sectores público y privado requiere, al mismo tiempo, fortalecer el tercer sector, sostiene D’Alessandro. “La incertidumbre global, acelerada por la pandemia y los conflictos armados, requiere que los liderazgos de todos los ámbitos interactúen de manera integrada y complementaria para generar el valor que la sociedad necesita”, plantea el politólogo.

“El desarrollo sustentable y la mejor convivencia de toda la sociedad dependen del ejercicio articulado de liderazgos múltiples. Las posibilidades están, las herramientas existen y la oportunidad que se nos presenta es excepcional. Es el gran desafío para pensar los próximos 40 años de democracia”, destaca.

En paralelo al congreso mundial de la IPSA –que se extenderá desde hoy al 19 de este mes– se desarrollará, del 18 al 21, el congreso nacional de ciencia política organizado por la SAAP. Ambos eventos tendrán lugar en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).