“Por favor, ahora no”. Esa suele ser la frase cuando en una reunión algún participante inicia un comentario de política. Muchos eligen no opinar para evitar confrontaciones; otros, por temor a ser juzgados. Pareciera haber más cansancio e indiferencia. Los expertos bautizaron esas actitudes como “fatiga de compasión”, una desconexión de lo que los ciudadanos perciben como ineficaz.

Plantean que es el resultado de la convergencia de crisis económicas recurrentes, reordenamientos geopolíticos, modificaciones disruptivas en el empleo, inseguridad y cambio climático. La masividad de las convocatorias del Papa León XIV en su reciente paso por el país responde, para sociólogos como Pablo Semán, a que sus palabras llenaron un vacío de representación afectiva y social frente a la polarización política.

El “no depende de mí” es el concepto que aparece detrás de decisiones como no ir a votar o tomar distancia de debates sobre temas colectivos. Los analistas consultados por LA NACION subrayan que este panorama no implica una declaración de derrota, sino un ajuste de expectativas y una concentración de la energía en aquello que se considera que se puede manejar. Hay una transformación profunda en las formas de participación e involucramiento.

“Percibir que no se controla el futuro y que hay menos decisión sobre el propio destino es otra forma de nombrar el incremento de la incertidumbre, que es una característica de esta época”, dice el ensayista Alejandro Katz. Enfatiza que la cuestión no pasa solo porque el futuro sea, “objetivamente”, más incierto: “Durante años existió la sensación de que el orden general de las cosas era relativamente previsible. Esa percepción permitía construir proyectos, establecer expectativas y organizar la propia vida alrededor de una idea de continuidad”.

Hoy esa percepción parece más frágil. Según Katz, existen razones concretas para que lo sea: los cambios tecnológicos, la expansión digital, la transformación del mercado laboral y el nuevo escenario geopolítico. “Todo se retroalimenta y produce incertidumbres que afectan distintos ámbitos de la vida al mismo tiempo -analiza-. Desde la Revolución Industrial existe la preocupación por la posibilidad de que una tecnología vuelva innecesarias determinadas competencias laborales. Lo novedoso, es que la IA puede ser percibida no solamente como una amenaza al trabajo sino como una amenaza a la propia identidad; tememos que nos deje sin lo que nos hacía ser humanos”.

La pregunta, entonces, deja de ser solo cuánto trabajo habrá y pasa a ser qué lugar ocupará la persona en un mundo en el que algunas de sus capacidades pueden dejar de distinguirla. A esa incertidumbre tecnológica se suma la geopolítica. Katz señala que un mundo bipolar podía ofrecer, paradójicamente, una estructura de certezas que hoy se ha debilitado. “Había un orden reconocible, adversarios definidos y una cierta capacidad para imaginar hacia dónde se movía el sistema internacional -añade-. Ahora las amenazas aparecen multiplicadas y superpuestas”.

La dimensión digital, a su entender, agrega otro problema. Ya no solo resulta difícil anticipar qué va a ocurrir, sino también distinguir qué es real. Katz sostiene que las tecnologías digitales “diluyen la capacidad de distinguir lo real de aquello que no lo es. La incertidumbre deja de ser exclusivamente económica o política y también pesa sobre la información que recibimos”.

“No sabemos si las cosas van a ser peores, no sabemos cómo van a ser -dice-. Cuesta imaginar el futuro. Hubo un tiempo en que estaba al alcance del hombre y de la mujer común proyectar cómo sería el mundo que venía. Esa capacidad de imaginar no implicaba necesariamente acertar, pero permitía construir una relación relativamente estable con el porvenir”.

La incertidumbre, por supuesto, también modifica la relación con la política. La analista de opinión pública y directora de la consultora Casa Tres Mora Jozami observa que la distancia respecto de lo público aumenta, inclusive respecto del voto.

“Domina la sensación de ‘no importa quién gane, estará todo igual’ -resume-. Y eso aparece detrás del desinterés. No necesariamente significa que la política haya dejado de importar, pero sí que dejó de ser percibida como una herramienta capaz de modificar la vida cotidiana”.

Jozami destaca que “cada vez hay menos escucha, con un lenguaje que parece cada vez más ajeno a la gente. La política habla y una parte de la sociedad siente que ese discurso no llega hasta su vida cotidiana. Por eso aparece una nueva medida para evaluar a los dirigentes: el metro cuadrado. Puede llegar a ganar el que incida en ese metro cuadrado de la gente”.

En la Argentina la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero deberá traducirse en una percepción de mejora individual: “Al final del día, el interrogante es sencillo, los ciudadanos quieren que le mejoren su vida, que el sacrificio valga la pena”, dice Jozami.

La analista observa menos apego a las grandes causas y una menor disposición a “ponerle el cuerpo” a la política. Y añade que, si bien entre los jóvenes hay un menor involucramiento político, eso no significa ausencia de voluntad de construir una vida propia. “No se meten en la política, pero sí tienen la idea de gestionar su propio destino -indica-. No creen en el sacrificio, eso ya no garpa más. La lógica es la vida es una, vivamos. Eso reemplaza, en parte, una cultura basada en la postergación y la construcción a largo plazo”.

¿Más adaptados?

El sociólogo Marcos Novaro relativiza la idea de que las nuevas generaciones estén más desorientadas o menos comprometidas que las anteriores. “Los jóvenes crecieron en un mundo distinto: la educación, el empleo y las relaciones son diferentes. Lo que para los mayores aparece como una ruptura radical, para quienes nacieron en ese escenario, es simplemente la normalidad. No están asustados”.

El miedo de los adultos, reflexiona Novaro, no proviene solo de la transformación actual, sino también de haber vivido varias décadas de modernización traumática. “Crisis económicas, cambios políticos, rupturas y frustraciones que pueden hacer que lean el presente con una memoria de pérdidas que los jóvenes no necesariamente comparten. Los de menos edad tienen una relación más flexible con los cambios”.

“No es que a los jóvenes no les llegue nada. Lo que cambia es la forma de vincularse. Tienen un espíritu de toco y me voy -continúa Novaro-. Quienes crecieron en un mundo con mayor velocidad y fluidez comunicacional están mejor preparados para un escenario en el que las cosas cambian constantemente. En cambio, para quienes construyeron su identidad alrededor de certezas más fuertes, las pérdidas y frustraciones pueden resultar más costosas”.

Vicente Palermo, politólogo y sociólogo, incluye una dimensión histórica para tratar de explicar por qué la relación entre los individuos y lo público se volvió más frágil. Durante mucho tiempo, refiere, “la política y las religiones tuvieron un papel central en la acción humana porque ofrecían algo más que una administración de intereses: ofrecían una idea de futuro. Incluso cuando la política se hizo laica, conservó parte de ese origen religioso. Había una utopía y se le asignaba un papel redentor; aparecía como la posibilidad de ‘traer el paraíso a la tierra’”.

Explica que, frente a eso, existían “las sabidurías conservadoras, un liberalismo pluralista y una preocupación por limitar el poder”. A su entender, esa tensión formaba parte de una de las claves del equilibrio político. El problema, señala, es que ese mundo de grandes expectativas fue perdiendo fuerza. “La crisis del Estado de bienestar generó malestar y reveló la vulnerabilidad del equilibrio entre capitalismo y democracia representativa. La fórmula ideal –‘pago mis impuestos, voto, déjenme hacer lo que quiero’- no funcionó como se esperaba porque generó desafección entre quienes participaban de ese pacto. Así, la preocupación por lo común perdió seguidores”.

Palermo habla de una suerte de “castificación” u oligarquización, con elites que gobiernan y que se vuelven más proclives a alejarse del bien común. En esa línea ubica la ola neoconservadora y la liberalización financiera de los años 70, procesos que, desde su perspectiva, fueron acompañados por problemas reales que contribuyeron a erosionar el sentido de lo público.

“Se fue debilitando la idea de que existía algo que los ciudadanos debían construir juntos -añade-. Las masas desconfían de elites que perciben como perpetuadas en el poder, mientras se rompe progresivamente el pacto de la virtud democrática. Se van quemando ilusiones y eso profundiza la desafección”.

La Argentina ofrece, en ese sentido, una secuencia particularmente visible de expectativas y frustraciones. Palermo recuerda el recorrido que va desde la primavera democrática de Raúl Alfonsín, en 1983, hasta el “que se vayan todos” de 2001. Son, en su lectura, espasmos que no consiguen transformarse en una continuidad institucional basada en compromisos mutuos, derechos y deberes.

“Nos curaron de las ilusiones -sintetiza- La política fue sustituida por el mercado; la utopía llegó incluso a imaginar la eliminación del Estado. Y ahora aparece la IA como una nueva promesa de sustitución: surgen voces que imaginan máquinas capaces de tomar decisiones más sabias. En paralelo aparecen voces de alarma y quienes recuerdan la necesidad de la acción colectiva”.

Palermo no propone regresar a las viejas utopías. Reivindica al mercado como una “invención colectiva desarrollada durante siglos y como un mecanismo de cooperación, aunque atravesado por conflictos y desigualdades. El problema, entonces, no parece ser elegir entre mercado y política como si fueran mundos excluyentes. El desafío es recuperar una idea de ciudadanía activa sin abandonar el pluralismo y las limitaciones al poder. No podemos cansarnos nunca de intentarlo, aunque no la hayamos encontrado. Hay que volver al republicanismo sin perder el liberalismo, pero no sabemos cómo”.

Luis Jaume, docente e integrante del Observatorio de Psicología Social de la UBA, introduce un elemento más a la discusión, la autoeficacia, entendida como la confianza en la propia capacidad para lograr determinados resultados. “Puede aparecer en cualquier ámbito: terminar los estudios, conseguir trabajo, sostener un proyecto, construir una relación o enfrentar una dificultad. Cuando esa percepción es baja se traduce en menos confianza en las propias intervenciones”.

La paradoja aparece cuando esa percepción se traslada del individuo al grupo. En ese punto Jaume suma el fenómeno de la “holgazanería social”. En grupos grandes, la responsabilidad individual puede diluirse. El mecanismo tiene una traducción política, “cuanto más grande y abstracto parece el colectivo, más difícil puede resultar identificar qué puede hacer cada uno. Si nadie siente que su participación sea decisiva, participar deja de tener sentido”.

A dónde lleva el camino

Jaume admite que puede haber un efecto de imitación, un “modelado social”. Si alrededor de una persona nadie participa, la participación puede parecer innecesaria. Si todos desconfían, desconfiar se convierte en una respuesta razonable. Si el mensaje dominante es que nada cambia, intentar cambiar algo comienza a parecer ingenuo.

Jesuita y sociólogo docente en el Boston College, Gustavo Morello advierte: “Existe un desfasaje entre tener esperanza y ser ingenuo frente al mundo que viene. No hay razones para negar las amenazas: la IA, la crisis ambiental, la transformación del trabajo y la crisis política son fenómenos concretos. El desafío consiste en evitar que reconocerlos conduzca directamente al cinismo”.

Repite que el interrogante sobre la IA suma una gran incertidumbre. “Hay una amenaza a instituciones, hábitos y valores construidos durante generaciones”. Suma que incluso el “sueño democrático” está atravesado por cuestionamientos: “Muchas personas pueden querer algo diferente sin saber exactamente qué quieren. La crítica al presente no siempre viene acompañada de una imagen alternativa del futuro. Allí aparece el riesgo de quedar atrapado entre el rechazo y la impotencia”.

Morello encuentra una salida en la acción concreta. “La gente que está involucrada en algo es más optimista -sostiene-. No necesariamente porque tenga una visión más ingenua del mundo. Todo lo contrario. Quien participa en un club, en un grupo, en una organización o en una actividad comunitaria descubre las dificultades de ponerse de acuerdo con otros. No se trata de grandes causas capaces de cambiar el mundo. Son espacios donde las personas hacen cosas juntas. El que hace conoce las dificultades de gestionar, negociar y convivir con otros, por eso no se da el lujo de ser cínico”. La acción puede funcionar como antídoto contra la desesperanza, dice.

En la mirada de Morello, la clave pasa por “animarse a hacer, a construir desde lo pequeño, salir del grupo propio y lograr que más gente se sume a hacer. Claro que no cualquier proyecto colectivo suma; se necesita racionalidad, capacidad de negociar y una disposición a no dogmatizar. También existe una forma de colectivismo que termina aislando: aquella en la que el grupo se encierra sobre sí mismo y deja de dialogar con el resto. La construcción común, para ser efectiva, necesita justamente salir de la propia tribu”.

El jesuita habla de “religiones y política de sofá” para describir una situación en la que las personas dejan de confiar en la construcción colectiva. Morello refiere un dato del último relevamiento realizado en la Argentina que él dirigió: casi 60% manifiesta estar insatisfecho con su vida y 75% nunca participó.

Katz habla de una dificultad creciente para imaginar el futuro; Jozami, de una política que perdió capacidad de incidir en la vida cotidiana; Palermo señala que la idea de ciudadanos que construyen un destino común se ha ido apagando. ¿Cómo encender de nuevo esa llama? ¿Hay modo de retomar una visión colectiva esperanzada? Morello sostiene que el camino para que algo así ocurra es la acción comunitaria concreta.

La visita del Papa, que movilizó a millones, acaso haya vuelto a encender en buena parte de los argentinos la llama de un sentimiento colectivo capaz de superar la apatía y el repliegue de los ciudadanos en el ámbito de los intereses propios o particulares. Habrá que ver si con el paso de los días mantiene su calor.