No son pocas las fuerzas armadas que tienen mujeres en sus filas e incluso al frente, como la almirante Lisa Franchetti, quien está al mando de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Hace unos años, resultó impactante para los argentinos que la primera mujer submarinista perdiera la vida junto a sus compañeros en el naufragio del ARA San Juan. Tampoco son pocas las mujeres cronistas de guerra, algunas de las cuales dejaron la vida en los conflictos de Ucrania y del Medio Oriente. Pero hay un campo donde los conflictos militares en curso revelan una creciente presencia femenina: desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, llama la atención que en los canales internacionales de noticias (Deutsche Welle, BBC, ABC, NBC, Sky, France 24, CNN, Channel 4 y otros) sean entrevistadas mujeres especialistas en temas militares y de defensa.

"No hay algo así como un punto de vista femenino en el análisis militar, dicen las analistas"

En momentos de tensión entre China y Taiwán apareció consultada en varias cadenas la analista de seguridad asiático-pacífica Lynn Kuok, de la Universidad de Georgetown. Y desde que estalló la invasión rusa a Ucrania sumaron otras. Durante los conflictos en Afganistán, Irak o el Golfo Pérsico no sucedía algo así.

Una de las presencias más destacadas y frecuentes es la doctora Marina Miron, investigadora de posgrado en el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, cuyo CV, conocimientos y publicaciones son demasiado extensos para enumerarlos, si bien destaca en guerra cibernética y estrategia militar. Basta buscarla en internet y en YouTube. “Siempre estuve interesada en cuestiones militares, dado que parte de mi familia es militar”, dice a través del correo electrónico. Y en relación con la invasión rusa a Ucrania, señala: “He estado estudiando a Rusia y Ucrania desde hace ya bastantes años, de allí que sea consultada por los medios con tanta frecuencia en relación a este conflicto”. Pero también es consultada a propósito del conflicto Israel-Hamas. Respecto a las mujeres analistas de temas militares y de defensa, apuntó: “Tengo algunas colegas mujeres, pero ninguna se ocupa de Rusia, y de las pocas que lo hacen, no quieren estar en los medios. Esa es también la razón por la cual no hay más mujeres. No hay muchas mujeres en estudios de guerra dedicadas específicamente a cuestiones militares”.

¿Hay alguna diferencia entre los puntos de vista masculino y femenino en estos temas? “Respecto al análisis de cuestiones militares, no puedo decir si hay o no hay una diferencia entre la mirada del hombre y la de la mujer. Creo que las distintas perspectivas dependen más de otros varios factores, tales como de dónde es la persona que analiza y su experiencia general en cuestiones militares. Pienso que el factor más importante aquí es si la persona que realiza el análisis tiene alguna experiencia militar o trabajó con militares. Es importante comprender cómo funciona esa mentalidad. Esto es determinante, ya que hay muchos factores de los que un civil podría no ser consciente por el hecho de no haber estado nunca en una situación de conflicto”.

"La israelí Miri Eisin es politóloga y coronel retirada"

Miron se cuida a la hora de ofrecer datos personales, dado que al trabajar en temas de ciberseguridad y analizar asuntos rusos, ella y muchos de sus colegas ya fueron hackeados de varios modos.

Domitilla Sagramoso, profesora en el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres, es experta en política exterior de Rusia tras la caída de la Unión Soviética y en violencia jihadista islámica en el Norte del Cáucaso. Actualmente está escribiendo un libro sobre las relaciones entre Rusia y Ucrania desde 1991, con foco en los conflictos de 2014. “Ciertamente hoy hay más mujeres involucradas en análisis de defensa y conflictos globales que, digamos, hace veinte años –dice vía mail–. Sin duda, el compromiso de las mujeres en este campo está creciendo. En algunos sectores hay todavía un predominio masculino, pero no necesariamente por falta de oportunidades”.

Respecto a si cabe pensar en alguna diferencia de género en el análisis militar, expresó: “No creo que haya una diferencia en la calidad del análisis de cuestiones militares y de defensa según si el tema es abordado por mujeres u hombres. Puedo equivocarme, pero mientras las mujeres pueden elegir temas en el campo de los estudios de seguridad distintos a los de los hombres (hay una creciente tendencia, por ejemplo, de mujeres investigadoras que enfocan las cuestiones de género y el rol de las mujeres en conflictos) su abordaje no es necesariamente diferente. Incluso hoy los hombres también están interesados en estudios de género relacionados con conflictos militares o de seguridad”.

Como ejemplo de otras mujeres en este campo, Sagramoso mencionó a sus colegas del Departamento de Estudios de Guerra Rachel Kerr (especializada en crímenes de guerra), Vivienne Jabri (investigadora en conflictos, violencia política y seguridad) y Amanda Chisholm (profesora de masculinidad, militarismo y guerra). Estas últimas dos especialistas suman además una perspectiva feminista a sus trabajos.

Otras mujeres que aparecen entrevistadas con cierta frecuencia en temas de defensa y militares son la doctora Kerry Chavez, cientista política colaboradora del Instituto de Guerra Moderna de West Point, y Marina Henke, experta en seguridad nuclear, intervenciones militares y seguridad y defensa europeas.

Con la guerra entre Israel y Hamas se sumó a las consultas de los medios la coronel retirada de inteligencia de la fuerza de Defensa Israelí Miri Eisin, graduada en ciencias políticas, quien hizo estudios de posgrado en defensa en el Colegio de Defensa de la Universidad de Haifa y hoy es directora del Instituto Internacional contra el Terrorismo de la Universidad Reichman, en Tel Aviv. Eisin fue entrevistada recientemente por The New York Times, en un texto que este diario reprodujo.

Otra sorprendente especialista es Daphne Richemond-Barak, experta en guerra en túneles en el Instituto de Guerra Moderna de West Point. En el mismo campo destaca Nomi Bar-Yaacov, analista internacional de seguridad.

No existe un modo femenino o masculino de jugar al ajedrez, así como, según parece, tampoco hay diferencias de género en el análisis militar hecho por varones o mujeres. Es verdad que los combatientes de primera línea, al menos en las fuerzas terrestres, siguen siendo mayoritariamente varones por una cuestión de constitución física. Pero en un avión, un barco o el comando de un dron la diferencia de sexo es insignificante. Como se ve, también el estudio de las tácticas y estrategias militares dejó de ser un campo determinado por la testosterona.

Diego Bigongiari