El pasado sábado la ciudad de Barranquilla amaneció en una bruma cálida. Un sopor tenso marcó las horas previas al acontecimiento. Quizás haya sido el calor, el vaho de espíritus humanos congregados y apretados por una misma causa.

A las 5:30 de la tarde no cabía un cuerpo más en la tribuna norte del Estadio Metropolitano. Para quienes allí nos encontrábamos, absortos en el canto y la fiesta, olvidados del calor, la hora marcaba el comienzo del juicio final .

Y cuando el árbitro dio el pitazo final que consagró a Boca campeón de la Copa Sudamericana, luego de 18 años de sequía en materia de títulos internacionales, decenas de miles de hinchas nos fundimos en un clamor. Mi hermano y yo nos dimos un abrazo, de esos que quedan grabados en el cuerpo. Sin hablar nos dijimos todo, y en lo que callamos estuvo también lo que dejamos atrás. “Boca, sos el beso de mi mamá”, sentenció hace unos años Maradona. Para mí, Boca es el abrazo de mi hermano.

Siempre sostengo que el fútbol se inscribe en la serie de las disciplinas artísticas . Tiene algo de la tragedia, en el sentido que le da Aristóteles en su Poética, por la catarsis que puede producir. Las lágrimas de los hinchas tienen que ver con la epopeya del viaje, las dificultades y la comunión, pero también con una purga de las angustias y los problemas de la vida cotidiana. Un hincha, conmovido, le explica a un entrevistador: “Yo soy muy prolijo, pero Boca me desprolija”.

Leandro Paredes saluda a los hinchas tras obtener la Copa Sudamericana Fernando Vergara - AP

El fútbol hoy es un refugio: es el refugio contemporáneo contra la literalidad, contra el cinismo, contra el imperio del mercado y la caída de los grandes relatos. No podemos desconocer el enorme negocio que lo rodea; pero el fútbol en su esencia se resiste a esa absorción. Es el triunfo del símbolo: un trabajo en común por una causa trascendente que borra por un instante las diferencias de clase, de estilos y de gusto . Algo de eso veía Bajtín, a propósito de Rabelais, en el carnaval medieval.

El hincha está advertido de que en el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana. Ser hincha de un club es también aprender a perder . Aprender a perder es inscribirse en la dimensión del símbolo, de la representación. La representación está en el lugar de la cosa: hay que perder la cosa para poder representarla. En el mundo actual estamos muchas veces enceguecidos, corriendo detrás de los objetos, pero no de su significación. De ahí la velocidad con que se vuelven obsoletos. El símbolo, por el contrario, es pura significación y permite una fijeza que nos salva de la hemorragia del deseo en el consumismo.

Boca no es simplemente el barrio, el club o el equipo, pero también es todo eso. Es un punto de atadura que en sí mismo esconde una dimensión espiritual. Impalpable, pero imperecedera.

En este sentido, el fútbol es una religión en al menos dos de sus etimologías posibles . Religare: volver a ligar lo que está suelto. Es fratría, es familia, es barrio.

Hay además un carácter ritual: la hinchada, la previa, el objeto eucarístico del choripán y el fernet, que es como la sangre de Cristo. Estos no son simplemente objetos. Son el medium en el cual el hincha incorpora la sustancia divina, en el que su cuerpo pasa a ser parte del cuerpo de la hinchada .

Pero el fútbol también es religión en el sentido de relegere: volver a leer. Retomar las trazas, las marcas, releer de otra manera. Volver a leer es volver sobre lo escrito: los símbolos, el escudo, los títulos incluso. Pero son también los íconos, las camisetas, los jugadores elevados a la función de significar .

Es interesante volver a leer los tuits de Facundo “Jagger” Herrera, juvenil de las inferiores de Boca que tuvo un partido consagratorio en Barranquilla. En uno, de 2015, firma “soy de Boca puro”.

Leandro Paredes, capitán y emblema de este equipo, juega como un hincha más: arriesgó su Mundial jugando lesionado y luego, volviendo de un desgarro, hizo el gol de la clasificación ante Vasco. El sábado, en el calor sofocante de Barranquilla, terminó desmayándose.

El lunes, después de la final, Jagger publicó en sus redes una foto de cuando tenía siete años junto al propio Paredes. El texto decía: “Los sueños están para cumplirse”.

Para muchos, el fútbol es la casa del alma en un mundo sin Dios.

Alan Talgham es psicoanalista, autor de La ética del silencio, doctorando en Sorbonne Nouvelle y docente UBA

Por Alan Talgham