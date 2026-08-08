El peligroso auge de las potencias medias autoritarias

La actual ola mundial de autocratización plantea una de las pruebas más serias para la arquitectura global que durante mucho tiempo se ha considerado la base de la política internacional: el orden internacional liberal basado en normas que, desde 1945, ayudó a coordinar la cooperación en todos los ámbitos, desde el comercio hasta el clima y la seguridad. La preocupación por la erosión -y el posible colapso- de este marco se ha intensificado en los últimos años como respuesta a la conducta cada vez más unilateral y coercitiva de los Estados poderosos. Acciones como la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia; las amenazas públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de afirmar el control sobre Groenlandia, junto con el creciente uso por parte de China de la coacción económica y la presión territorial en regiones como el mar de China Meridional, han alarmado a los aliados occidentales y han planteado dudas sobre la durabilidad de las normas establecidas de cooperación y soberanía .

En este contexto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, aprovechó su discurso en el Foro Económico Mundial de enero pasado en Davos, Suiza, para ofrecer una cruda evaluación de la situación mundial y hacer un llamado a las “potencias medias” para que den un paso al frente. Carney declaró que el orden internacional basado en normas posterior a la Guerra Fría había experimentado “una ruptura, no una transición”, y advirtió que los Estados poderosos estaban utilizando cada vez más la integración económica, los aranceles y las cadenas de suministro como instrumentos de coacción en lugar de cooperación . En términos contundentes que resonaron entre el público internacional, argumentó que “las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, y que la verdadera cooperación entre los Estados de capacidad intermedia ofrecía una de las pocas vías viables para mantener un orden mundial más resiliente y basado en valores.

Las cifras dicen que las potencias medias no democráticas están ganando terreno

Aunque este llamamiento a la acción colectiva es comprensible, se basa en una suposición sobre la naturaleza de las potencias medias que ya no se sostiene. Las potencias medias clásicas, como por ejemplo Australia, Canadá y Noruega, solían verse como Estados orientados al consenso, comprometidos con proporcionar bienes públicos globales y fortalecer el orden internacional basado en normas, en parte porque eran Estados democráticos comprometidos con los ideales liberales. En los últimos años, ha surgido un nuevo tipo de potencia media autoritaria con fundamentos y objetivos muy diferentes , personificada por la creciente asertividad en la política global de Estados como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y, hasta hace poco, Venezuela. El impacto global de estos Estados ha tendido a pasar desapercibido en favor de un enfoque centrado en China, Rusia y, últimamente, Estados Unidos, pero se trata de un descuido importante, porque las potencias medias autoritarias han desempeñado, por derecho propio, un papel importante en el debilitamiento de los cimientos del orden basado en la ley: al promover normas y prácticas autoritarias, debilitar la capacidad de las instituciones multilaterales de defender los estándares democráticos y de derechos humanos, y perpetuar algunos de los conflictos civiles más mortíferos del mundo. En otras palabras, muchas potencias medias no pueden ser parte de la solución porque son parte del mismo problema que líderes como Carney esperan abordar.

El comportamiento de estos Estados autoritarios de nivel medio está motivado por estrategias de supervivencia del régimen. Dado que la política exterior se subordina sistemáticamente al fortalecimiento de los regímenes frente a los rivales regionales y los desafíos internos, suele ser egoísta, cortoplacista y volátil.

La combinación distintiva de poder de tamaño medio y gobernanza no democrática produce una forma de comportamiento internacional caracterizada por tres rasgos fundamentales. En primer lugar, las potencias medias autoritarias combinan habitualmente el poder duro y el poder blando para alcanzar sus objetivos . Esto incluye colaborar con otros gobiernos para perseguir a disidentes en el extranjero, armar a gobiernos aliados y a actores intermediarios en estados vecinos, y desplegar campañas de desinformación transfronterizas y operaciones cibernéticas que debilitan el debate democrático y la integridad electoral.

Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed ben Salman BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En segundo lugar, su estatus de potencia intermedia aumenta su conciencia de los riesgos de actuar en solitario. Las potencias medianas democráticas han respondido históricamente a esta limitación promoviendo el multilateralismo y las coaliciones destinadas a fortalecer la cooperación democrática. Las potencias medias autoritarias adoptan una lógica similar, manteniéndose comprometidas en los foros regionales e internacionales mediante una estrategia de “cobertura”, que implica mantener vínculos con una amplia gama de socios para mitigar las amenazas externas y reforzar la durabilidad del régimen. Los Estados que no logran cubrirse de manera eficaz corren el riesgo de sufrir coacción, o incluso una intervención que ponga en peligro el régimen, una dinámica ilustrada de manera cruda por el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses en enero de 2026. Como resultado, las potencias medias autoritarias suelen permanecer integradas en instituciones y alianzas democráticas, incluso mientras trabajan desde dentro para debilitar las garantías democráticas y hacer que los foros multilaterales se adapten mejor a sus políticas y estrategias.

Estos Estados autoritarios actúan motivados por estrategias de supervivencia del régimen

Esta dinámica alimenta una tercera característica clave: muchas potencias medias autoritarias trabajan activamente para debilitar los compromisos globales con las normas democráticas y los derechos humanos . Estados como Egipto y Turquía, por ejemplo, han enfatizado principios alternativos -como la soberanía estatal o el derecho al desarrollo- mientras diluyen las protecciones a la libertad de expresión, la integridad electoral y la rendición de cuentas política. Cuando se coordinan con grandes potencias autoritarias, incluida China, estos esfuerzos socavan las normas democráticas a nivel global y dificultan que las instituciones democráticas respondan de manera efectiva a los retrocesos, lo que reduce la resiliencia democrática.

Países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía se consideran potencias medias porque “no aspiran al título de gran potencia, pero han demostrado ser capaces de ejercer un grado de fuerza e influencia que no se encuentra en las potencias pequeñas”, según George T. Glazebrook. Basamos nuestro análisis en la capacidad militar y económica relativa de los Estados. Sobre esta base, una potencia intermedia se define como un país que ocupa un lugar entre el décimo y el 56° a nivel mundial, lo que lo sitúa por debajo de las grandes potencias, pero muy por encima de la potencia “pequeña” promedio.

En 2000, nueve potencias medias estaban gobernadas por regímenes autoritarios. Para 2023, ese número había aumentado a quince . Este aumento se debe en parte a la incorporación de nuevas potencias medias que no son democráticas, como Bangladesh, Irak, Nigeria y Qatar, aunque la trayectoria futura de Bangladesh sigue siendo incierta tras las elecciones de febrero de 2026. El cambio resulta aún más llamativo cuando se incluyen los Estados en proceso de autocratización. Entre las potencias medias actuales, seis -Grecia, Indonesia, México, Perú, Rumania y Corea del Sur- han experimentado recientemente episodios de erosión democrática.

Estas cifras apuntan a una clara tendencia: las potencias medias no democráticas están ganando terreno. Los Estados autoritarios o que se están alejando de la política democrática representan ahora cerca de un tercio del total de las potencias medias, en comparación con aproximadamente una cuarta parte en el año 2000. Esto supone un reequilibrio significativo de la influencia entre las potencias medianas democráticas y las no democráticas. Igualmente importante es que las potencias medias autoritarias se encuentran ahora en todas las regiones principales.

Protección del régimen

En el caso de estas potencias, su actuación en el ámbito exterior está determinada no tanto por objetivos estratégicos abstractos como por la necesidad imperiosa de que el régimen sobreviva . Si bien invierten mucho en una diplomacia de prestigio diseñada para posicionarse como actores de importancia internacional, las potencias medias autoritarias también han demostrado estar dispuestas a desplegar poder duro coercitivo cuando esto sirve a fines políticos internos. Estas estrategias están diseñadas para disuadir amenazas externas, prevenir desafíos internos y remodelar los entornos internacionales de manera que se reduzca la presión para la reforma democrática.

La proyección de la fuerza militar en el extranjero se ha reconocido desde hace tiempo como un medio de demostrar determinación, influencia y poder. Para las potencias medias autoritarias, también funciona como una herramienta de control interno, demostrando fuerza ante la opinión pública nacional al tiempo que neutraliza a los rivales percibidos, tanto externos como internos. En los últimos años, Estados como Turquía, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes Unidos han desplegado el poder duro de formas que se asemejan cada vez más a las estrategias de las grandes potencias.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, en el poder desde 2014 KHALED DESOUKI - AFP

Estos regímenes también han innovado en las formas de poder duro que despliegan. La inversión en las industrias armamentísticas nacionales se ha convertido en un medio para reforzar su prestigio internacional, al tiempo que crea dependencias en el extranjero. El sector de la defensa de Turquía ofrece un claro ejemplo. Ankara se ha transformado en un importante exportador de armas, especialmente a través de su programa de drones. A nivel interno, el presidente Recep Tayyip Erdoğan ha vinculado explícitamente los avances en la producción de defensa con el orgullo nacional y la competencia del régimen, buscando convertir la innovación militar en apoyo político.

El declive de la hegemonía global de Estados Unidos, combinado con la capacidad de las potencias medias autoritarias para contrarrestar los riesgos de cruzar las líneas rojas internacionales mediante el cultivo de lazos con China y Rusia, ha reducido los costos del comportamiento coercitivo. Esto ha envalentonado aún más el uso del poder duro, al tiempo que profundiza la inestabilidad regional y erosiona las normas democráticas.

Al mismo tiempo, las potencias medias autoritarias han tratado de contrarrestar la coacción con formas de poder más sutiles que conllevan menores riesgos y costos para su reputación . La diplomacia del poder blando se utiliza para transmitir una imagen de responsabilidad y relevancia internacional, a menudo imitando las prácticas de los Estados democráticos. La mediación de alto perfil ha sido especialmente importante. Estados como Qatar, Turquía y Arabia Saudita se han posicionado como intermediarios indispensables en conflictos regionales y globales. Tales esfuerzos elevan el prestigio internacional al tiempo que refuerzan una imagen de ciudadanía global constructiva, incluso cuando el espacio político interno sigue estando estrictamente controlado.

El auge de estas potencias medias plantea un profundo desafío para las instituciones liberales

Otras formas de diplomacia de prestigio se centran en ámbitos simbólicos y culturales. El deporte ha resultado ser especialmente atractivo. La organización de la Copa del Mundo de 2022 por parte de Qatar y la celebración de los Juegos Europeos de 2015 por parte de Azerbaiyán son ejemplos del uso de megaeventos para desviar la atención de la represión y las violaciones de derechos.

La ayuda al desarrollo también se ha convertido en una importante herramienta de influencia. Las potencias medias autoritarias utilizan la ayuda para labrarse una reputación de generosidad, al tiempo que refuerzan su influencia política sobre los Estados receptores. En particular, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía han ampliado su presencia en materia de ayuda precisamente a medida que ha disminuido la implicación occidental.

El uso combinado del poder duro y el poder blando pone de relieve la amplitud y flexibilidad de la política exterior de las potencias medias autoritarias. También pone de manifiesto sus contradicciones. Los Estados que se presentan como mediadores de paz mientras alimentan conflictos por poder, o como donantes generosos mientras reprimen la disidencia, operan dentro de una estrategia de ambigüedad deliberada . La cautela es fundamental en este enfoque: las potencias medias autoritarias buscan influencia mientras minimizan su exposición a represalias.

Esmerilar desde adentro

En organizaciones globales como las Naciones Unidas, las potencias medias no democráticas han trabajado para diluir los compromisos liberales mediante la remodelación de las agendas, el lenguaje y las coaliciones de voto. Lo que surge es una sofisticada estrategia de multilateralismo autoritario , que no busca desmantelar las instituciones internacionales, sino hacerlas más seguras para el gobierno autoritario al remodelarlas desde dentro.

Esta estrategia es particularmente visible en la votación coordinada y el patrocinio de patrones de censura en las Naciones Unidas. Países como Egipto, Pakistán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Indonesia han colaborado repetidamente en la Asamblea General de la ONU y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDHNU) para bloquear el escrutinio específico de cada país, debilitar los mandatos de investigación y diluir las resoluciones que abordan la erosión de la democracia. Para asegurarse estas ventajas, los líderes han ido más allá de socavar los organismos existentes y han revitalizado organizaciones moribundas o han creado otras nuevas. La Organización de los Estados Turcos (OTS) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) son ejemplos de esta tendencia.

El auge de las potencias medias autoritarias plantea un profundo desafío para las instituciones liberales. Al utilizar el multilateralismo como arma, estos gobiernos transforman los foros diseñados para defender las normas democráticas en instrumentos de legitimación del régimen.

Al utilizar el multilateralismo como arma, estos gobiernos transforman los foros globales

Estas potencias también son expertas en utilizar ideas e ideologías políticas para promocionar el desempeño de su régimen, fabricar legitimidad y gestionar su reputación global, lo que les permite moldear la forma en que se las percibe tanto a nivel nacional como internacional . Algunas estrategias de marca se basan en mayor medida en imágenes ideológicas. Antes de que Estados Unidos derrocara a Maduro, Venezuela ofrecía un ejemplo destacado. Sus líderes presentaban al país como un símbolo de la resistencia global, justificando las políticas autoritarias mediante apelaciones a la igualdad interna y la solidaridad del Sur. Este marco antiimperialista ha ayudado a forjar nuevas alianzas internacionales, incluso dentro del grupo BRICS de economías emergentes, ahora ampliado para incluir a Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, todos ellos regímenes autoritarios.

Las potencias medias autoritarias también utilizan ideas e ideologías de manera más directa para cuestionar las normas democráticas. Dos corrientes han tenido una influencia especial. La primera hace hincapié en la pluralidad de civilizaciones, cuestionando las pretensiones universales asociadas a la democracia y los derechos humanos. La segunda promueve valores tradicionales o conservadores. En conjunto, estas narrativas se utilizan para justificar la represión y resistirse al escrutinio internacional.

En conjunto, estas prácticas han vaciado de contenido las normas y los compromisos institucionales que han sostenido el multilateralismo basado en la ley y que apoya la democracia. A medida que se afianzan más a nivel internacional, los costos políticos y normativos del comportamiento iliberal continúan disminuyendo , lo que crea un mayor margen para que las potencias medias autoritarias apliquen estas estrategias con confianza.

Esto, a su vez, hará cada vez más difícil que los gobiernos de las potencias medianas democráticas, como Canadá y sus aliados afines, logren un terreno común con sus contrapartes no democráticas para evitar el colapso del orden basado en normas.

Esta ambivalencia estratégica e independencia apuntan a otra conclusión importante. Es probable que las políticas exteriores de las potencias medias autoritarias sigan siendo pragmáticas y fragmentadas. La cooperación coexistirá con la rivalidad, lo que generará alianzas cambiantes y una incertidumbre persistente. Conflictos como la guerra en Yemen, que por medio de terceros ha enfrentado a Irán con Arabia Saudita, y la participación de los Emiratos Árabes Unidos en Sudán ilustran cómo se desarrollan estas dinámicas en la práctica.

Es muy posible que el futuro sea más autoritario, pero es poco probable que el desafío que plantean las potencias medias autoritarias adopte la forma de un ataque coherente o coordinado contra el orden internacional liberal. En cambio, será desigual, impredecible, y estará profundamente marcado por los incentivos de la política de las potencias medias, lo que lo hará más difícil de anticipar y más difícil de contrarrestar para las democracias.

La versión completa de este artículo será publicado por la Fundación Fernando Henrique Cardoso en el Journal of Democracy en español, https://fundacaofhc.org.br/es/colecao/journal-of-democracy-en-espanol/

Marie-Eve Desrosiers es profesora de la Escuela de Posgrado de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa. Nic Cheeseman es profesor de democracia en la Universidad de Birmingham. Juntos, son autores de The Rise of Authoritarian Middle-Powers and What It Means for World Politics (2026).