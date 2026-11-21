Tal como se había ido del poder, el peronismo reapareció para recordar que quiere volver. La principal novedad es que regresaron los mismos, tal y como se fueron.

No disimulan sus propias peleas, ni que por ahora no hayan encontrado qué proponer. Descansan en el módico anuncio de decir que solo ellos, el peronismo, está en condiciones de reemplazar a Javier Milei.

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Como si la política fuese una balanza de dos platos, creen irremediable que la pérdida de peso político del Presidente los llevará de regreso al poder. Volver es la verdadera razón que los divide hasta que llegue el obligatorio momento de unirse .

Detrás de las encuestas que ponen al gobierno libertario en aprietos por los efectos de su reforma económica, el peronismo oculta tres enormes problemas propios : la falta de renovación de su jefatura, los discursos anclados en lo que ya hicieron durante cuatro mandatos de tres presidentes y el acotamiento de su dominio territorial a una parte del conurbano bonaerense.

Como si la política fuese una balanza de dos platos, los peronistas creen irremediable que la pérdida de peso político del Presidente los llevará de regreso al poder

El martes pasado, Sergio Massa sentó a su lado a una de las dos grandes fracciones en las que está dividido el peronismo. Fue un mensaje a Axel Kicillof en nombre de Cristina Kirchner, que está detrás del armado del exministro de Economía en su pelea con el gobernador de Buenos Aires. El exministro de Economía que dejó la inflación en 200% anual .

En esa pretendida demostración de fuerza quedó expuesta la propia debilidad de la movida, más allá del efecto de aislamiento que puede provocar en Kicillof, que, aunque lleve siete años como gobernador de la gran provincia argentina, no cuenta por ahora con ningún recurso sólido más allá de su propio encapsulamiento.

Aunque envió a su gente, faltó Cristina, condenada a prisión e inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos y con un par de juicios en curso que pueden terminar en nuevas sentencias en su contra.

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La verdadera jefa del peronismo sigue siendo la expresidenta, aún encerrada en su departamento, prisionera de lo que ya hizo y ya no podrá hacer . El éxito de sus estrategias o la derrota frente a Kicillof conducen a un mismo desenlace en caso de que el peronismo regrese a la Casa Rosada; esto es, el nuevo presidente que gane en nombre del PJ tendrá como primera misión dar por terminado el liderazgo cristinista como elemental ejercicio de su propia supervivencia. Son supuestos instalados en un futuro hipotético.

El peronismo oculta tres enormes problemas: la falta de renovación de su jefatura, los discursos anclados en lo que ya hicieron y el acotamiento de su dominio territorial a una parte del conurbano bonaerense

En el pasado inmediato, Alberto Fernández insinuó ir contra Cristina, pero su propia torpeza y las condiciones generales de su gobierno lo destruyeron y aceleraron su reemplazo por Milei, al que Massa había ayudado con el objetivo de dispersar los votos que podían ir a Cambiemos .

La sagacidad peronista para llegar y quedarse en el poder tiene más de mito que de realidad.

Alberto Fernández, al fin el último presidente peronista, es el único sepultado en el ostracismo de estos días. ¿Tiene algo para decir el peronismo de su último experimento, además de señalar a Alberto? ¿Explicó alguna vez por qué perdió frente a Mauricio Macri como consecuencia de los dos mandatos de Cristina?

Como antes, para enfrentar y derrotar al presidente del PRO, el peronismo vuelve a utilizar el mismo recurso de presentarse como alternativa.

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Un caudal de incondicionalidad lo hace competitivo , aunque se haya modificado la naturaleza de su poderío y los cambios productivos en el país estén operando mutaciones que impactarán sobre la composición de su clientela.

El peronismo depende más que nunca de un electorado que tiende a la pauperización en el conurbano bonaerense , resultado del hundimiento de los sectores industriales desde hace medio siglo. Es una enorme porción poblacional afincada en una pequeña geografía.

Otro electorado vive en el resto de la Argentina y representa más del 70% de los votantes. Ahí, en provincias donde el peronismo también era muy fuerte por la dependencia del Estado como única opción laboral, empezaron a generarse otros recursos.

El peronismo depende más que nunca de un electorado que tiende a la pauperización en el conurbano bonaerense, resultado del hundimiento de los sectores industriales desde hace medio siglo

Es todavía incipiente pero no es una mera casualidad política que todas las provincias cordilleranas tengan hoy gobernadores ajenos a la movida de resurrección del peronismo . No se convirtieron en distritos libertarios, como tampoco necesariamente fueron capturados por Milei todos los votantes de las provincias centrales y el interior de Buenos Aires.

Existe en ese vasto territorio una acumulación electoral a la que la foto de Massa con los cristinistas no llega. Tampoco llega Kicillof, que en sus excursiones por un país que todavía desconoce despierta las adhesiones de pequeños grupos originalmente kirchneristas.

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Es posible que este cambio estructural no tenga todavía un reflejo directo, pero está claro que el peronismo tiene tierras por conquistar que antes consideraba propias, y a las que daba migajas como lejanas colonias con relación al conurbano.

Aunque más explosivo y determinante que la recuperación de los votos peronistas que perdió en el interior, el enfrentamiento en el mismo corazón electoral del kirchnerismo tiene, sin embargo, una solución más próxima. Solo un acuerdo entre los jefes en pugna en el conurbano puede garantizar la competitividad que busca . Un pacto para ir a una competencia interna parece muy improbable en tanto hacer votar a su estructura no es una costumbre peronista.

Es más fácil que ocurra una negociación y se llegue a algún resultado que deje a casi todos en el mismo escenario. El problema más grande es buscar los votos que Milei se llevó con los mismos dirigentes y los mismos discursos que hace tres años.

Milei ganó en las provincias cordilleranas, arrasó en las provincias centrales y compensó el empate en la provincia de Buenos Aires. Tiene el enorme desafío de mostrar algo más el año que viene si quiere ganar la reelección .

El camino más corto para ganar es siempre tener un rival fácil. Ambos, Milei y el peronismo, piensan que el otro es un obstáculo superable. O al menos así lo dicen.

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