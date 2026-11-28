¿Qué tienen en común el peronismo de Perón, el de Menem y el de los Kirchner? ¿Y qué tienen en común ellos con Montoneros, que también se denominaba peronismo? ¿Cómo interpretar esa continuidad histórica?

La respuesta habitual remite a la justicia social, los trabajadores, los sindicatos, el nacionalismo económico o la intervención del Estado en la economía. Pero ninguno de estos elementos se mantuvo constante . El menemismo impulsó políticas de mercado. El kirchnerismo recuperó la intervención estatal, incorporando una agenda cultural y política muy diferente de la del peronismo original. Y dentro del propio movimiento convivieron en los 60 y 70 corrientes de extrema derecha e izquierda revolucionaria que se enfrentaron violentamente.

Pese a todo, el peronismo conservó su nombre y una gran capacidad para regresar al poder.

Quizás el problema esté en nuestra manera de definirlo. Buscamos doctrinas compartidas allí donde podría existir una continuidad de otra naturaleza. Propongo entender el peronismo, fundamentalmente, como una forma de ejercer y disputar el poder .

Esta definición no pretende juzgar sus resultados. Sus distintos gobiernos produjeron transformaciones valiosas y consecuencias perjudiciales, cuya importancia puede ser evaluada de maneras muy diferentes. La cuestión que realmente me interesa es comprender qué ha permanecido reconocible bajo el nombre de peronismo a lo largo de ochenta años de historia argentina.

El poder del conductor

El rasgo más persistente del peronismo ha sido la centralidad e intensidad del conductor.

El liderazgo personal no es exclusivo del peronismo. Presidentes como Hipólito Yrigoyen, Raúl Alfonsín, Mauricio Macri y Javier Milei también construyeron relaciones políticas intensamente personalizadas. La diferencia no es tener personalismo o no tenerlo . En otros partidos, el personalismo convive con una doctrina que lo excede. En el radicalismo, Yrigoyen fue personalista, pero la identidad radical no era Yrigoyen. Había un marco -el sufragio, la Constitución, la ética pública- que permitía decir “esto es radical aunque Yrigoyen no lo quiera” y que permitió que después vinieran las presidencias de Marcelo T. de Alvear, Alfonsín o Fernando de la Rúa.

En el peronismo, el personalismo es el mecanismo de pertenencia. Es su tecnología de poder: la lealtad al conductor no es un medio para realizar una doctrina, es lo que define qué cuenta como peronista en cada momento. El conductor no solo organiza, también autoriza la ideología del momento .

Por eso, cuando cambia el conductor, puede cambiar radicalmente la orientación política sin que desaparezca el peronismo.

Esta lógica se verifica en la historia electoral del movimiento. Los candidatos que eran dirigentes partidarios pero no conductores -Ítalo Luder, Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Daniel Scioli, Sergio Massa- perdieron en internas o en elecciones generales. Los que llegaron a la presidencia sin ser conductores —Héctor Cámpora y Alberto Fernández— llegaron porque un líder que mantenía el liderazgo fuera de las instituciones los designó.

Montoneros es el caso límite de esa misma lógica. Tenía verticalidad, lealtad y un conductor propio en Mario Firmenich. Pero buscó una vía no electoral y no llegó a gobernar. Su autoridad era más organizativa que de masas: no ejerció un carisma popular comparable al de Perón, Evita, Menem o los Kirchner. En la historia del peronismo, el acceso al gobierno se dio por la vía electoral.

Carlos Saúl Menem durante una recorrida de campaña, en mayo de 1989 JORGE DURAN - AFP

La historia ofrece también una regularidad en la relación de sus principales líderes con la permanencia . Perón promovió la Constitución de 1949, que habilitó su reelección indefinida. Menem impulsó la reforma de 1994, que le permitió un segundo mandato consecutivo, y luego buscó una nueva candidatura. Los Kirchner establecieron un proyecto de sucesión alternada entre marido y mujer, y sectores del kirchnerismo promovieron una reforma que habría permitido otra reelección de Cristina.

Lo significativo es que el peronismo no necesitaba prolongar esos mandatos para seguir gobernando. Podía presentar otros candidatos de su propio espacio. Pero la continuidad del liderazgo personal parecía tener una importancia propia, distinta de la continuidad del partido o de sus políticas.

Tampoco la pérdida del gobierno supone la retirada del conductor. Desde la oposición puede seguir ordenando candidaturas, estableciendo lealtades y condicionando a quienes aspiran a sucederlo. En este sentido, ejercer el poder no se limita a ocupar el gobierno . También comprende disputar la autoridad, influir sobre quienes gobiernan y organizar las posibilidades de retorno.

Los dos presidentes que llegaron sin ser conductores muestran los dos resultados posibles de esa delegación. Cámpora fue presidente sin ser conductor y aceptó actuar como delegado de Perón: ejecutó y renunció cuando Perón pudo asumir. El sistema funcionó como estaba diseñado: conductor afuera, ejecutor adentro .

Con Alberto Fernández no hubo esa claridad. Cristina Kirchner lo designó, pero no asumió con claridad el papel de conductora: quiso marcar la cancha, intervenir y vetar, sin condicionar de entrada a Fernández a obedecerla en todo. Fernández, a su vez, no aceptó actuar como delegado ni pudo construir una conducción propia. El resultado fue una conducción ambigua , donde nadie sabía a quién había que obedecer. Cuando la conducción no es clara, el sistema entra en crisis de autoridad.

El carisma concentrado

El carisma no está distribuido en el peronismo, está concentrado. Solo los conductores máximos -Perón, Evita, Menem, Néstor y Cristina Kirchner- podían ejercer un carisma propio, porque en ellos el carisma coincidía con la verticalidad.

Néstor y Cristina Kirchner en un acto en Plaza de Mayo, en junio de 2008 ARCHIVO/DYN/PRESIDENCIA

En el resto de la estructura, el carisma propio es riesgoso . Un intendente, un gobernador, un sindicalista o un ministro con demasiado carisma deja de ser un engranaje de la verticalidad y se convierte en una amenaza: puede construir lealtad hacia sí mismo, disputar candidaturas, armar su propio espacio. Por eso el sistema tolera el carisma de segundo nivel hacia abajo mientras sirve para movilizar, y lo castiga cuando empieza a ser autónomo.

Plasticidad ideológica

Si el elemento estable es una forma de organización del poder, la variabilidad ideológica deja de resultar desconcertante. No sirve llamarlo partido, ni siquiera movimiento. Ambas categorías implican una identidad ideológica o doctrinaria. El peronismo es una forma de organizar el poder, con el contenido que pueda asignarle el momento.

En los años setenta, Montoneros intentó convertir la legitimidad popular peronista en instrumento de una transformación socialista. Sus referencias incluían el marxismo, el nacionalismo revolucionario, el cristianismo radicalizado y la experiencia cubana. Fue el caso extremo de incorporación: una organización que quiso hacer la revolución socialista desde adentro del peronismo, usando su liturgia, la figura de Perón y su legitimidad hasta que el propio Perón terminó expulsándolos de la Plaza en 1974. Eso muestra el límite de la plasticidad: la estructura puede incorporar una ideología ajena, hasta que esa ideología choca con la lealtad al conductor .

Décadas después, Menem llegó al liderazgo del justicialismo derrotando a Cafiero, cuya propuesta estaba más vinculada con la tradición partidaria y la renovación democrática. Menem no había ganado aquella interna ofreciendo el programa liberal que luego aplicaría. Sin embargo, una vez en el poder, consiguió que buena parte de las estructuras peronistas acompañaran una transformación económica difícilmente imaginable durante el primer peronismo. Es la lealtad en acción más allá de cualquier idea .

El kirchnerismo representa otro episodio de incorporación. Néstor Kirchner llegó a la presidencia gracias, en buena medida, al apoyo de Duhalde, un dirigente identificado con estructuras tradicionales del justicialismo. Desde allí construyó un liderazgo propio y una identidad progresista, algo nuevo en el peronismo .

A diferencia de las corrientes anteriores, que cada una tenía un corpus articulado -justicialista, liberal, marxista-guevarista-cristiano-, el kirchnerismo no construyó un corpus doctrinario económico equivalente. Tuvo una orientación distributiva e intervencionista, pero variable según la coyuntura: podía enfrentarse o aliarse con grupos empresarios, sindicatos, medios, la Justicia, la Iglesia, la clase media, según la conveniencia del momento. Esa variabilidad no era una incoherencia, era la consecuencia de que la coherencia no estaba en la doctrina, sino en la lealtad al liderazgo.

Cada corriente encontró en el peronismo una organización territorial, una legitimidad popular y una historia que difícilmente habría podido construir desde cero.

Emocionalidad

Toda política moviliza emociones. En el peronismo, la identificación con el conductor, la memoria de agravios y conquistas, y la distinción entre quienes pertenecen al movimiento y quienes se le oponen han tenido una intensidad particular.

Esa cultura se expresa en una organización donde las relaciones personales conservan una importancia decisiva . Los vínculos con dirigentes, sindicatos, intendentes y organizaciones territoriales pesan más que las instituciones formales del partido.

Esto permite comprender su relación con las reglas republicanas. Una república se basa en normas impersonales que limitan el ejercicio del poder, independientemente de quién gobierne. Su principio es que la autoridad pertenece a las instituciones y que los dirigentes la ejercen temporalmente.

En el peronismo aparece históricamente una tensión muy profunda entre ese principio y la identificación del poder con su conductor . La búsqueda reiterada de prolongar los liderazgos personales, aun cuando no están en condiciones de liderar efectivamente, es una manifestación de esa tensión.

También puede expresarse desde la oposición, cuando la legitimidad de quien gobierna es cuestionada más allá de sus decisiones concretas. De la Rúa mantuvo en lo esencial la convertibilidad y la orientación económica de Menem, pero eso no le dio legitimidad a ojos del peronismo en la oposición, porque no entraba en el esquema del verticalismo y la lealtad .

Una tecnología de poder

Lo que propongo es ampliar la pregunta. En lugar de limitarnos a buscar una doctrina, o la representación de un sector de la sociedad, que explique retrospectivamente todas las etapas del peronismo para poder entenderlo como partido, movimiento o ideología, podemos preguntarnos qué fue lo que permitió que proyectos tan diferentes continuaran llamándose con el mismo nombre .

Mi respuesta es que el peronismo no es lo que dice ser. Es una máquina electoral para ejercer el poder: personalismo carismático, verticalidad, lealtad y relaciones personales.

Diego Serebrennik es ingeniero agrónomo (UBA) y MBA (Ucema)