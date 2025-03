El planeta Milei atrae nuevos satélites en el interior

A último momento, un viejo slogan inventado en los años de la última dictadura sirvió para redibujar el nombre de la alianza que el oficialismo chaqueño hizo con los hermanos Milei. El primer pacto electoral del año se llama Chaco Puede-La Libertad Avanza.

"Tal vez como un signo que pueda teñir todo el nuevo armado político del país, prima más el interés en conservar lo que se tiene que las afinidades ideológicas"

“Si vas a hacer un acuerdo al menos que se note que no te absorbieron”, llegaron a decirle al gobernador Leandro Sdero algunos dirigentes radicales que, como él, también se encaminan hacia un compromiso con el gobierno libertario. Una manera más o menos elegante de no presentar una apropiación, sino un acuerdo político.

Un proceso de reconstrucción del sistema de alianzas ha comenzado luego del derrumbe que implicó el triunfo de Milei. Son los libertarios ahora los que tienen la oportunidad de hacer girar en torno a su transitoria fortaleza este reordenamiento que parte de la ruptura de los lazos anteriores.

"Se repite la historia 18 años más tarde, con las adaptaciones del caso; entonces era la transversalidad de Néstor y Cristina Kirchner, ahora es la atracción que genera Milei y que impulsa a evitar una confrontación con él"

En esta primera etapa, tal vez como un signo que pueda teñir todo el nuevo armado, prima más el interés en conservar lo que se tiene que las afinidades ideológicas. Estar con el ganador siempre estuvo de moda.

El pacto chaqueño anticipa una serie de acuerdos similares; algunos presentados en forma pública, otros administrados en forma tácita por gobernadores que, ante la perspectiva de un choque frontal con Milei, tomaron la decisión de pactar con él. El motivo no es nuevo y la estrategia, repetida: preservar el poder local de una ola libertaria capaz de instalar referencias en todas las provincias, más allá de la formalidad de la habilitación legal de La Libertad Avanza en todos los distritos electorales.

El acuerdo del Chaco se anticipa al resto por el cierre de listas para sus elecciones locales, pero no es el primero. Santa Fe, que tendrá elecciones de convencionales constituyentes el 13 de abril, es uno de los casos en los que el frente que comanda el gobernador (en este caso, Maximiliano Pullaro) no compartirá lista con los libertarios. Sin embargo, ya se cumple un acuerdo de no agresión que incluye una sintonía visible entre el mandatario santafesino y el Presidente, que va más allá del trabajo conjunto sobre el combate a la violencia narco en Rosario.

Se repite la historia 18 años más tarde, con las adaptaciones del caso. Para la elección de su esposa, Néstor Kirchner, con la colaboración de Alberto Fernández, inventó algo que llamó la transversalidad, cuya pieza más importante fue el gobernador mendocino Julio Cobos. También participaron el radical santiagueño Gerardo Zamora y el cordobés Luis Juez, entre muchos otros.

"El calendario electoral es tan largo que deja espacio para alimentar la especulación que sembró Mauricio Macri en varios dirigentes del PRO y del radicalismo: diferenciarse para luego acordar"

Milei y la fortaleza electoral que muestran las encuestas que leen los gobernadores para decidirse a buscar una alianza con él son los argumentos que esgrime su hermana Karina, responsable de hablar con los delegados de las provincias.

Esos dirigentes que corren hacia el Presidente están convencidos de que los escándalos de corrupción como el criptogate no reducirán en gran medida el caudal de apoyo, en especial en provincias alejadas de Buenos Aires. La única contraindicación de un cierre anticipado con Milei, creen varios gobernadores, es que se frustre la reducción de la inflación y se desbarate el plan económico. Es, al fin, la carta de triunfo que hace atractivo a Milei.

La tragedia de Bahía Blanca impidió una de las pocas muestras de afinidad que podría haber estado dispuesto a conceder el Presidente en público. Él y su hermana habían decidido asistir a los dos principales actos de la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo no oculta su sintonía con Milei. “Las reformas que él encara las llevamos adelante antes en Mendoza”, dijo el gobernador mendocino el sábado pasado.

A Cornejo le interesa ganar la elección provincial para retener el control de la Legislatura antes que pelear todas las bancas nacionales que se pondrán en juego después. Milei y él tienen tiempo y no necesitan, como Sdero, apurar ahora la presentación de un acuerdo.

Más módico que una presentación conjunta entre Cornejo y Milei resultó finalmente, el miércoles pasado en Expoagro, el abrazo entre el gobernador Sdero y el ministro Luis Caputo.

El Presidente no acepta por lo general aparecer junto a los gobernadores cada vez que visita alguna provincia para hablar en algún evento empresario. Es el motivo por el que se guardó la posibilidad de visitar en soledad Expoagro y eludir la inauguración en la que estuvieron varios gobernadores.

Una cosa es acordar alianzas electorales y otra, muy distinta, es afectar su imagen de dirigente enemigo de los pactos con la vieja dirigencia.

El calendario electoral es tan largo que deja espacio para alimentar la especulación que sembró Mauricio Macri en varios dirigentes del PRO y del radicalismo. El expresidente insiste en desalentar acuerdos prematuros como los que hizo el chaqueño Sdero y recuperar una identidad borroneada de lo que queda de Juntos por el Cambio, para recién luego intentar un acuerdo con Milei.

¿Piensa más en la provincia de Buenos Aires que en la Ciudad? Parece no haber margen para evitar un choque en las elecciones porteñas, que pueden dañar la posibilidad de un frente para la gran pelea con el kirchnerismo en el principal distrito de la Argentina.

Los acuerdos no se agotan en el PRO y el radicalismo. Karina Milei espera anotar alianzas públicas con los gobernadores peronistas de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Todo es más fácil cuando se desata una carrera para ir en auxilio de quien parece ser el ganador.

Sergio Suppo Por