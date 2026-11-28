El 11 de noviembre, aniversario del armisticio de 1918, Jean-Luc Mélenchon habló en Gentioux-Pigerolles, un pueblo del centro de Francia cuyo monumento a los caídos lleva grabada una maldición: “Maudite soit la guerre”. Frente al símbolo más conocido del pacifismo francés, interpeló a sus vecinos del otro lado del Rin: “¿Contra quién quieren hacer la guerra con ese ejército? Dígannoslo antes”. El motivo era la promesa del canciller Friedrich Merz de dotar a Alemania del ejército convencional más fuerte de Europa.

Marine Le Pen, primera en las encuestas pese a una condena en segunda instancia que aún debe revisar la Corte de Casación, y Mélenchon, que disputa el segundo lugar, se combaten sin tregua. Pero comparten la hostilidad hacia la Unión Europea, la OTAN y, sobre todo, Alemania.

En 2015, en el Parlamento Europeo y con Angela Merkel sentada a su lado, Le Pen llamó a François Hollande “vicecanciller, administrador de la provincia Francia”. En 2022 escribió que Alemania sigue en todas partes la misma estrategia, primero participar, después imponerse y al final dirigir, y que la sociedad con Berlín solo había traído “desilusión, traición y abandono”. Mélenchon le dedicó un libro entero, Le hareng de Bismarck, con un subtítulo que ahorra comentarios: “El veneno alemán”. El título alude al arenque en vinagre que en Alemania lleva el nombre de Otto von Bismarck, el canciller de hierro que fundó el Segundo Reich en 1871, tras derrotar a Francia en la guerra franco-prusiana. En 2014, cuando Merkel aconsejó disciplina fiscal a Europa, le respondió en alemán: “Maul zu, Frau Merkel”, cállese la boca. En Le Pen cabe sospechar oportunismo; en Mélenchon, una convicción que se parece a una filosofía de la historia .

La líder de extrema derecha Marine Le Pen durante un acto de campaña, en abril de 2025 Michel Euler - AP

La cuestión nuclear muestra hasta dónde llega la inversión. Alemania, que renunció a la bomba, pidió amparo bajo el paraguas atómico francés. Mélenchon prometió terminar con esa cooperación si gana; Le Pen sostiene que la disuasión no debe ser compartida “ni, menos aún, delegada”. El vecino que pide protección aparece como amenaza, y la única potencia nuclear de la Unión, como víctima .

Norbert Elias, uno de los grandes sociólogos del siglo XX, ofrece una clave para entender esta pasión. El proceso de la civilización apareció en 1939, escrito en el exilio por un judío alemán, cuando la vieja antítesis entre los dos países desembocaba en la catástrofe. En sus primeras páginas, Elias reconstruye la sociogénesis de dos conceptos con los que franceses y alemanes se pensaron unos contra otros. La civilisation francesa atenuaba las diferencias nacionales y subrayaba lo común a todos los hombres; expresaba la autoconciencia de pueblos con fronteras e identidad asentadas desde hacía siglos, que se expandían y colonizaban más allá de ellas. La Kultur alemana acentuaba la peculiaridad del grupo: era el concepto de una nación llegada tarde a la unidad política, que veía desmoronarse sus fronteras y debía buscarlas una y otra vez. Elias observaba que franceses e ingleses habían dejado hace mucho de preguntarse qué los definía, mientras que la pregunta por lo alemán llevaba siglos sin resolverse .

Elias no buscaba esencias. Esos conceptos, advierte, “hablan, ante todo, desde y hacia personas de una tradición y una situación determinadas”. Medido con esa vara, el soberanismo de Le Pen y Mélenchon revela un desplazamiento notable: Francia volvió a preguntarse qué es lo francés, y lo hace con la gramática defensiva que Elias atribuía a la Kultur alemana . Hoy Berlín habla el idioma de las reglas comunes y la integración, mientras el soberanismo francés se repliega sobre su diferencia.

Elias explica también por qué estos conceptos regresan. Pueden dormir durante generaciones y recobrar actualidad cuando una sociedad encuentra en ese sedimento una forma de expresar su presente. La antítesis revivió en Alemania en 1919, porque la autoconciencia del país tuvo que reorientarse tras la derrota; Thomas Mann le había dado forma literaria en sus Consideraciones de un apolítico. Le Pen y Mélenchon invierten hoy esa antítesis. Stefan Zweig dejó en El mundo de ayer el testimonio opuesto: en 1914 vio a los escritores de ambos países, amigos hasta la víspera, convertirse en semanas en propagandistas del odio, salvo excepciones como Romain Rolland. En Los alemanes, Elias describió la distancia entre la imagen ideal que una nación conserva de su grandeza y su peso real, y la amargura que esa distancia produce. Ambos extremos explotan ese desajuste en una Francia con una deuda que crece, una industria que retrocede y un vecino que la supera en gasto militar.

Freud había dado otra pista en El malestar en la cultura. Las comunidades vecinas y emparentadas, observaba, se hostilizan y se burlan entre sí. Llamó a eso el narcisismo de las pequeñas diferencias y le atribuyó una función: ofrece una satisfacción cómoda a la agresividad y facilita la cohesión del grupo . El vecino más parecido es el espejo más insoportable, y también el más útil.

Ahí reside la función de coartada. El conflicto real de Francia es interno: quién paga la deuda, cómo se financian las pensiones, qué hacer con una industria en retroceso. Trasladarlo al otro lado del Rin permite eludirlo. Por eso la imagen de Alemania tolera contradicciones que ningún análisis soportaría. Mélenchon le reprocha a la vez un ordoliberalismo austero y un rearme financiado con deuda; para Le Pen, Alemania impone al mismo tiempo la migración masiva y el capitalismo exportador. Los atributos cambian, el enemigo permanece.

En Mélenchon, la pasión antialemana convive con otra más antigua. En febrero pasado, en Lyon, pronunció Epstein a la alemana y se burló de quienes dicen “Epstine”, que según él suena “más ruso”, como si así se ocultara el origen judío del apellido; días después llamó “Glucksment” a su rival socialista Raphaël Glucksmann. El presidente de la principal organización judía de Francia habló de un delirio conspirativo con “verdaderos resabios antisemitas”. En el partido de Mélenchon, la eurodiputada Rima Hassan, llevada a juicio este año por apología del terrorismo, acaba de publicar Palestine errante. La figura de un poder oculto que maneja las instituciones desde atrás, la misma que Mélenchon proyecta sobre Alemania, tiene en Europa una genealogía demasiado conocida.

Los dos candidatos invocan ahora a De Gaulle como modelo de soberanía. Olvidan que el general la concibió junto a Alemania . El Tratado del Elíseo fue obra suya, y en 1962, en alemán, les dijo a los jóvenes alemanes que la confianza y la amistad entre ambos pueblos eran la piedra fundamental de la unidad europea. Sabía, por haberlo visto, adónde conduce la reapertura de las viejas enemistades.

Bismarck vuelve a las urnas francesas como coartada de quienes, sin respuestas para Francia, le ofrecen un culpable alemán.

Atlas es soció­logo y perio­dista argen­tino; reside en Frank­furt

Por Guillermo Atlas