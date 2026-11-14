Esa fatal debilidad por inmiscuirse en la intimidad ajena

Entre los consumidores de medios existe un voraz apetito por lo que ocurre en las recámaras privadas, sean de ídolos, poderosos, modelos o alumnas, como han demostrado las memorias de Adolfo Bioy Casares, la muerte de Maradona, el bunker de la AFA, el placar de Cirio o un colegio de Lomas, con diversas excusas, aunque todas confluyen en una misma pulsión de la naturaleza humana.

Infinitas páginas dedicadas al triángulo entre Adán, Eva y la serpiente atestiguan que la irrefrenable curiosidad por inmiscuirse en la intimidad ajena, en especial de las celebridades, es tan antigua como el hombre mismo.

Parte del eterno éxito de los relatos mitológicos clásicos obedece a ese placer por espiar lo que ocurría en las alcobas de los dioses a través de las plumas de Homero y Hesíodo en la antigua Grecia, luego continuado en las recámaras de ilustres romanos, como lo retrató Cornelio Nepote, revelando una constante en el popular afán de fisgonear entre personajes encumbrados.

Existen apetecidas secciones en los anaqueles de la historia y entre las corrientes historiográficas dedicadas a la intromisión en aposentos egregios, como los de Enrique VIII y sus esposas, las favoritas de Luis XIV, los amantes de Catalina la Grande o las amigas de Mussolini, Mao Tsé Tung, Kennedy o Castro.

El arte no ha sido indiferente a esta propensión humana, desde Las mil y una noches, los relatos de perversas aristócratas medievales, el Marqués de Sade, los enredos de las óperas mozartianas, las novelas de Lawrence, Miller o Vargas Llosa, o las agitadas vidas personales dentro y fuera de las pantallas de las estrellas del cine y la televisión. Las pinturas de maestros flamencos como Steen y Vermeer, las pícaras escenas del rococó francés de Fragonard y Boucher, y más tarde Courbet, Lautrec o Schiele, sublimaron esta humana inclinación.

En toda época la caída de un régimen y el asalto al hermético palacio del tirano despertó la curiosidad de la masa, como ocurrió recientemente con el palacio de Assad en Siria, solo que ahora, a diferencia de la caída de Roma, de Bizancio o del asalto a las Tullerías, se cuenta con cámaras para registrar instantáneamente los aposentos privados. Los modernos progresos técnicos aportan herramientas sofisticadas para exacerbar ese inveterado voyeurismo . Pocas creaciones culturales han llegado a ser tan populares y emblemáticas de nuestro tiempo como los realities televisivos, con cámaras que husmean las veinticuatro horas en la vida privada de desconocidos que cobran fama por el exclusivo mérito de exhibir chabacanerías.

Partiendo de aquellos dioses, luego aristócratas, artistas y finalmente ignotos convertidos en celebridades, la humanidad continúa demostrando, cinismos y mojigaterías aparte, una idiosincrática fruición por lo reservado. Paradójicamente, esta tendencia es menos reveladora de lo que se ve en esos espacios confidenciales que de los vericuetos del alma del observador, un afán que a menudo el arte ha sabido transformar de ramplonas vulgaridades en obras sublimes, y que estará en cada uno saber buscar y apreciar.

El ojo de la cerradura hacia la intimidad posee una doble abertura . En uno de sus lados, el problema radica en los límites de ese instinto ante quienes no buscan exhibir su privacidad: abundan los casos de quienes abusan de la buena fe de otros, a menudo amigos y parientes, aprovechando su confianza y explotando el morbo de escudriñar sus rutinas y miserias para desnudar lo que merece recato, el pudendum latino, y difundirlo en el nombre del arte y de la información. Pero, del otro lado de la mirilla, los dioses populares suelen demostrar que su impudicia puede ser tan descarada como su hipocresía y ser capaces de escandalizarse por el lógico resultado de su propio exhibicionismo, vindicación, vanidad o lucro.

Cabe al respecto una responsabilidad ética profesional y hasta una elemental conmiseración, no solo entre los creadores, sino también entre los consumidores de ese material, para que antepongan el pudor, la decencia y la dignidad humana a los instintos procaces y a las tentaciones del éxito fácil.