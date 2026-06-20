Fareed Zakaria: “El mundo ha empezado a tratar a Estados Unidos como el problema”

WASHINGTON

Fareed Zakaria (Mumbai, 62 años) es uno de los periodistas y analistas geopolíticos más influyentes de Estados Unidos. Escribe una columna semanal en The Washington Post y presenta los domingos GPS, un programa sobre política exterior que es un oasis en la parrilla de la CNN, cadena de televisión por cable tan ensimismada como el pensamiento de rebaño que domina el debate intelectual en la capital estadounidense al que tanto contribuyen sus tertulianos.

Hijo de un político y académico y de una periodista, Zakaria llegó a Estados Unidos a mediados de los ochenta para estudiar en Yale y Harvard. Después, vivió desde dentro los estertores de la influencia de las revistas de información (Newsweek, Time), y destacó como teórico del nuevo orden mundial posterior a la hegemonía estadounidense con un ensayo (El mundo después de USA, 2008), que en España se vendió como el “libro de cabecera de Barack Obama”, después de que este, cuando era candidato, se dejase ver con él en la mano.

Zakaria en una conferencia en el Lincoln Center Jemal Countess

Ahora, en plena segunda presidencia de Donald Trump, publica en español La era de las revoluciones (Debate; traducción de Mar García Puig), en el que cubre 424 años de la historia de Occidente a través de cuatro sacudidas, escogidas con espíritu heterodoxo: la “primera revolución liberal” en Holanda, país que, escribe Zakaria, “inventó la política y la economía modernas” en el siglo XVII, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, la (“fallida”) Revolución Francesa y, por último, la industrial, “la madre de todas las revoluciones”.

En la segunda parte del libro, el autor, que atendió a EL PAÍS por videoconferencia desde su casa en Nueva York, defiende que nuestro tiempo es asimismo revolucionario. Y estudia cuatro de esas revoluciones: la tecnológica, la económica (la globalización y sus descontentos), la geopolítica -la famosa “Pax Americana”, en declive tras el final de la Guerra Fría- y la identitaria (“tribalismo”).

- ¿No son todas las eras revolucionarias, cada cual a su manera?

-No lo creo. Hay largos periodos de tiempo definidos por lo que podríamos llamar un orden estable. Tras el final de la II Guerra Mundial, por ejemplo, o después de 1989 [año de la caída del Muro de Berlín], cuando se generalizó una narrativa benévola sobre la globalización y el triunfo de la democracia. Las eras revolucionarias se dan cuando el nivel de crecimiento económico y tecnológico se vuelve tan drástico que transforma las sociedades de maneras tan dramáticas que generan una reacción adversa, y chocan las fuerzas que intentan avanzar y las que piden parar. Está sucediendo ahora en todo el mundo, con la reacción a 40 años de globalización, liberalización y democratización.

-Su libro pone en plural el título de uno de los ensayos más famosos del pensador Eric Hobsbawm. ¿Es el marxismo una herramienta útil para usted?

-Muchísimo. La gente que critica a Marx es porque no lo entiende. Su análisis del auge del capitalismo es absolutamente brillante. La solución que da Marx a todo eso es otro asunto, que lleva a muchos a asumir que todo lo que escribió estaba mal. Hobsbawm es muy bueno a la hora de aplicar ese tipo de óptica. Marx y Adam Smith no estaban tan alejados. Ambos veían los mercados como fuerzas altamente revolucionarias, que trastocaron el orden tradicional de las sociedades. Smith lo veía como un fenómeno en gran medida positivo. Para Marx, era negativo.

-Diría que usted es un creyente en la idea de que la historia no se repite, pero sí rima. ¿Qué tiempo pasado rima mejor con el nuestro?

-El comprendido entre la década de 1890 y la de 1930, porque se da una transformación tecnológica similar. Pensemos en la introducción de la electricidad, que transforma las sociedades y les permite conquistar la noche. También están el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, el cine, la radio... Juntando todo eso, estamos ante un cambio similar al de nuestra revolución digital. Se pasó de sociedades agrarias a industriales, y de rurales, a urbanas. Eso tiene el efecto de desorientar la forma en que pensaban el mundo. También hubo una migración masiva. Alemania, en los años veinte, recibió una enorme afluencia de inmigrantes procedentes de la Unión Soviética. Huían de la revolución, de los pogromos... En los 30 se produjo una reacción contra esa globalización y la economía de libre mercado y surgió un Estado que aspiraba a tomar el control. Obviamente, aquello fue más dramático que lo de hoy. Yo diría que es porque el liberalismo estaba más institucionalizado.

"Trump es como un emperador del siglo XVIII; quiere poner su nombre en todo, que le dediquen estatuas…", dice el especialista Brent N. Clarke - WireImage

-Todos sabemos cómo terminó “aquello”. ¿Augura un acontecimiento trágico como final a esto?

-No, por eso su pregunta estaba bien expresada, con su cita atribuida a Mark Twain y la historia que rima, pero no se repite. Las similitudes son muy llamativas, pero ha habido un gran cambio sustancial en estos 100 años: el auge de una clase media masiva. Nos hemos convertido en sociedades capitalistas de masas, pero también Estados de bienestar de masas. Eso nos hace mucho más estables, aunque las tensiones existen: el retroceso democrático, el auge del iliberalismo y de un populismo nativista, así como un nacionalismo que se traduce en rivalidades y guerras. Con todo eso hay que ser cautelosos, pero no alarmistas.

-¿Significa el adiós a Viktor Orbán en Hungría el comienzo del final de la era autoritaria de los hombres fuertes?

-Su caída demuestra que las fuerzas liberales conservan su influencia. Hay una voluntad de no dar la espalda al progreso alcanzado durante décadas, lo cual es esperanzador. Orbán no fue derrotado por un radical de izquierda, sino por populistas centristas que, en muchos sentidos, comparten su conservadurismo social. La izquierda debe entenderlo; el camino hacia la estabilización de las sociedades no pasa por radicalizarse, sino por reconocer que estas solo pueden tolerar un cierto grado de cambio lento y orgánico. El triunfo de Peter Magyar ha supuesto desterrar del corazón de Europa una forma de populismo prorruso, antieuropeo, altamente corrupto e iliberal que está envenenando el mundo. Los líderes como Orbán son buenos en apelar a las frustraciones de los votantes, pero carecen de respuestas cuando llegan al poder. Se enriquecen y reducen el crecimiento económico debido a la corrupción. En cierto modo, Trump es un fenómeno de ese tipo.

-¿Superará Estados Unidos su segunda presidencia?

-Sí. A veces creo que es saludable que Estados Unidos pase por Trump, para que prueben esa medicina quienes creen que lo que necesitamos es alguien que defiende que se discrimina a los blancos y que está empeñado en retroceder el reloj de la globalización, la inmigración y el libre comercio. Veo cierta virtud en dejar que una mala idea se exponga para dejar al descubierto sus consecuencias.

-¿Está India lista para aplicar la lección húngara con el primer ministro, Narendra Modi?

-La situación es mucho más complicada porque, pese a haber sido una democracia desde 1947, es más frágil. En ella, aún desempeña un gran papel la religión, la raza y el sistema de castas. Modi ha sabido manipular eso en su beneficio, y ha llevado al país a la decadencia y el retroceso democrático. No estoy tan seguro de que podamos volver a lo de antes. Cuando uno mira a Turquía o a India, sospecha que la democracia liberal, tal como fue instituida por Ataturk y por Nehru, fue una especie de superposición occidental.

-Al día siguiente del intento de atentado contra Trump a fines de abril, se suspendió la emisión de uno de sus documentales. Era sobre Trump, y se titulaba La presidencia imperial. ¿Pareció mala idea criticarlo en ese momento?

-Fue decisión de CNN, no mía, pero, en general, estuve de acuerdo. No se trató de eso, sino de usar esas horas para seguir cubriendo acontecimientos más noticiosos. Cuando se emita, no cambiaremos ni una coma, porque se sostiene perfectamente. Pretende mostrar que no se trata solo de Trump, sino de una acumulación de poder ejecutivo en Estados Unidos durante los últimos 40 años que habría horrorizado a los padres fundadores.

-A Trump le gusta mirarse en el espejo de sus predecesores más expansionistas: William McKinley, Andrew Jackson... Quiere ser un presidente imperial en términos geopolíticos.

-Tras el escándalo del Watergate y la guerra de Vietnam, el Congreso promulgó una serie de leyes que limitan al presidente. Trump simplemente ignora esas leyes y el Congreso no hace nada al respecto. Su mayoría republicana ha renunciado a controlar al ejecutivo. La lealtad a Trump es más importante.

-Otro favorito de Trump es James Monroe, el de la doctrina de América, el continente, para los americanos, los estadounidenses…

-Trump no sabe gran cosa sobre historia. La doctrina Monroe data de una época en la que Estados Unidos era un país débil, que tenía que evitar que los imperios europeos vinieran a instalarse en la vecindad. ¿Va Trump en serio? No está claro, si lo primero que hace tras proclamar su nueva doctrina Monroe es embarcarse en una guerra en Oriente Próximo.

-¿Qué diría que define mejor su política exterior?

-Disfruta del libre ejercicio del poder arbitrario unilateral cuando cree que le proporcionará una victoria rápida, por eso sigue diciendo que la operación en Venezuela fue perfecta. Le impulsa el deseo de éxito y gloria personal. Es como un emperador del siglo XVIII; quiere poner su nombre en todo, que le dediquen estatuas… Esa es su motivación.

-Su libro llega hasta 2024. En él, habla del final de la fase unipolar de Estados Unidos. Luego volvió Trump. Claramente, traía otros planes…

-La teoría que presento sigue sirviendo. Washington sigue siendo muy poderoso, aunque ha perdido el poder de marcar la agenda que tenía. Basta mirar el comercio. En 10 años, Estados Unidos ha pasado de ser el país más libre mercado del mundo al más proteccionista. Pero nadie le sigue. Hacen tratos con Washington porque no hay más remedio. La UE está pactando con India, lo mismo que Canadá, con China e India. El mundo ha empezado a tratar a Estados Unidos como el problema. Durante 80 años, Occidente ha existido casi como una sola entidad política estratégica, y eso, con Trump, ha cambiado.

-¿Qué nos ha enseñado la guerra en Irán, además de demostrar otra vez que Trump no es tan buen negociador como dice?

-Siempre he pensado eso, así que no me sorprende. Para mí, demuestra que a veces, en la vida y en las relaciones internacionales, los problemas no se resuelven. [El primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu convenció a Trump de que tenían la oportunidad de resolver el problema iraní tras 47 años de tolerarlo. Recuerdo algo que Henry Kissinger me dijo: en las relaciones internacionales no se trata de resolver problemas, sino de gestionarlos. Irán es un gran ejemplo. ¿Era la situación perfecta antes? No, Irán era un actor nefasto en la región. Pero lo teníamos controlado. A veces, es mejor gestionar los problemas que resolverlos.

-¿Volverá Oriente Próximo a lo de antes?

-No, será una región fundamentalmente nueva. Los Estados del Golfo, en particular, se ven más vulnerables. ¿Cuál era el modelo de negocio de Dubai? “¡Bienvenidos! En realidad no están en Oriente Próximo, sino en Suiza". Ya nadie piensa en Suiza cuando se registra en el Hotel Fairmont de Dubai. Es un nuevo desafío. Y están surgiendo nuevas tensiones entre los estados del Golfo. La decisión de Emiratos Árabes de abandonar la OPEP es muy significativa.

-¿E Israel?

-Por un lado, ahora es la superpotencia de la región. Los enemigos han sido destruidos: Hamás, Hezbolá, las milicias sirias, y, obviamente, Irán es impotente militarmente. Por el camino, Israel ha perdido una enorme autoridad política y moral. Hay otro legado de Netanyahu: haber iniciado la ruptura entre Estados Unidos e Israel, al politizar tanto esa relación. Entre los jóvenes, cunden en Estados Unidos las opiniones extraordinariamente negativas sobre Israel, incluso entre los republicanos. No es un buen augurio para su futuro.