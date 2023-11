escuchar

驴De qu茅 cambio se trataba?

Por Santiago Kovadloff

Para muchos de nosotros, la disyuntiva electoral es falsa. Su apariencia no alcanza a enmascarar la realidad de fondo. A quienes as铆 lo creemos, la oportunidad de votar el pr贸ximo 19 de noviembre no nos propone elegir entre rep煤blica y autoritarismo sino entre dos configuraciones de un mismo pensamiento autoritario. Uno de ellos 鈥揺s sabido鈥 viene ejerciendo desde hace mucho su magisterio en materia de corrupci贸n. El otro, con pocos a帽os en la escena p煤blica, promete liquidar el pasado y ofrendar a la naci贸n un porvenir venturoso, barriendo de ra铆z el mal que nos convierte en un pueblo desventurado. En ambos, a mi entender, la Rep煤blica vuelve a estar perdida .

La vieja autocracia, hoy representada por Sergio Massa m谩s all谩 de sus esfuerzos por disimularlo, ha probado una y mil veces su desapego a la Ley, su falta de escr煤pulos para manipular los mandamientos constitucionales, su apat铆a agobiante ante la inseguridad cuando no su tergiversaci贸n, su siembra y su instrumentaci贸n de la pobreza. 驴A qu茅 aspira ahora? A m谩s de lo mismo para sus nuevos beneficiarios y sus dilectos de siempre; a ejercer, si es posible con mayor idoneidad aun que en las 煤ltimas dos d茅cadas, la conversi贸n del Estado en herramienta de un poder absoluto.

La autocracia juvenil, en cambio, promete no solo darle el tiro de gracia al desecho social y pol铆tico en que se ha convertido esta democracia extenuada. Tambi茅n se compromete, con no menos fervor, a sepultar para siempre los principios fundacionales de esa rep煤blica recuperada a medias, 40 a帽os atr谩s, por Ra煤l Alfons铆n. Su proyecto es terminal, por no decir apocal铆ptico: quemarlo todo para que de la ceniza brote la vida nueva, la vida liberada de impurezas, la palabra verdadera y la acci贸n redentora. Trump y Bolsonaro aplauden enfervorizados. Y se le suman las manos de Vox.

La vieja autocracia, c铆nica y astuta, aspira a remozar su apariencia para seguir siendo lo que siempre ha sido. Massa expresa un ideario id茅ntico al de Lampedusa . La nueva autocracia, por su parte, no quiere sino infundirle aliento a la Idea plat贸nica del Bien y lograr lo que el fil贸sofo no pudo: un gobierno de sabios custodiado por una guardia pretoriana.

En este marco, que ser铆a pat茅tico si no fuera tr谩gico, no hay cauce posible para la alternativa republicana. Subordinarla al autoritarismo novel para huir del tradicional creyendo que, a la larga, se lo podr谩 domesticar, es una ilusi贸n que no comparto, vale decir una posibilidad en la que no creo. No veo c贸mo lo que me importa, lo que defend铆 y defiendo, pueda fortalecerse recurriendo a quienes hasta ayer no hicieron otra cosa que denigrarlo, acusando a sus voceros de criminales e irresponsables . Nuevo o viejo, el autoritarismo es siempre el mismo: reduccionista en todo, expresi贸n de una intolerancia visceral hacia el pluralismo, hacia el disenso, hacia la palabra como expresi贸n de ideas y no de ideolog铆a, hacia la verdad como tarea incesante y no como dogma inamovible. 驴O es que el concepto de cambio, tal como Juntos lo pregon贸, es sin贸nimo del que enarbola a gritos La Libertad Avanza? 驴Desde cu谩ndo? 驴Desde el 22 de octubre? 隆Milagros sem谩nticos que promueve la urgencia electoral!

Quienes subestiman el voto en blanco, calific谩ndolo como est茅ril o neutral, no solo desconocen su sentido sino que ignoran, adem谩s, lo discutible que resulta, en las circunstancias actuales, la suficiencia l贸gica que atribuyen a su propio voto.

A buena parte de quienes el pasado 22 de octubre optamos por el PRO, la derrota que nos excluy贸 del balotaje, lejos de inducirnos a plegarnos a Javier Milei, nos persuadi贸 de que ese apoyo equival铆a, desde el punto de vista 茅tico y conceptual, a reducir aun m谩s nuestra representaci贸n social y a disolver sin remedio, en las consignas vociferadas por Milei, los valores que inspiraron nuestro apoyo a Patricia Bullrich. Ese acoplamiento compulsivo, decidido de la noche a la ma帽ana por quienes resolvieron a solas qu茅 deb铆amos hacer, no fue posible sin afectar en sus centros vitales la significaci贸n pol铆tica del republicanismo. Por eso, la democracia no estar谩 en riesgo si se votara en blanco. Todo lo contrario: se votar谩 en blanco para advertir sobre el riesgo en el que estar谩 la democracia, ya malherida, al quedar en manos de cualquiera de los dos candidatos que alcance la presidencia de la naci贸n .

Muy poco de bueno se dice sobre Milei cuando se afirma que optar por su adversario ser铆a mucho peor. 驴Qui茅n dicta esa conclusi贸n? 驴La integridad, la convicci贸n o el miedo a abrir los ojos ante lo que sucede en el pa铆s?

El m铆o ser谩 un voto en blanco. Le digo no a cualquiera de las dos opciones ofertadas porque no las considero tales. No tengo raz贸n: tengo razones. Como las que tienen quienes no coincidan conmigo. Dejemos que en nombre de la presunta verdad se pronuncien solamente los que nos prometen un ma帽ana luminoso.

El voto en blanco no es un voto desesperanzado . Expresa valores que, a mi juicio, no se encuentran encarnados en los protagonistas del pr贸ximo torneo electoral. Esos valores son, para muchos, fuente de identidad c铆vica. De una identidad c铆vica que ni en la adversidad electoral ni respaldada por una mayor铆a, negocia su esencia. Ni con el delito ni con el oportunismo, ni con la intolerancia ideol贸gica ni con las promesas mesi谩nicas. Son principios 茅ticos que acaso la pol铆tica nunca llegue a realizar en plenitud pero sin los cuales la vida pol铆tica pierde toda dignidad.

El riesgo mayor es la continuidad del r茅gimen kirchnerista

Por Ricardo L贸pez Murphy

El sistema institucional argentino, plasmado en nuestra Constituci贸n Nacional, conlleva un r茅gimen electoral de dos instancias reservado al Poder Ejecutivo Nacional, que en este contexto hist贸rico nos exige un esfuerzo para cambiar el rumbo de nuestra naci贸n .

En la primera vuelta se elige por preferencia, procurando que las ideas y las pol铆ticas afines a nuestra reflexi贸n y valores prevalezcan en el voto popular. Para ello se lleva adelante, durante un tiempo muy prolongado que incluye las PASO, un esfuerzo de persuasi贸n y convencimiento mediante exposiciones, paneles, foros y propaganda pol铆tica. Si ese esfuerzo colectivo resulta exitoso, los candidatos propios asumen la responsabilidad de dirimir la conducci贸n del Poder Ejecutivo Nacional en la segunda vuelta electoral.

En el caso de que la coalici贸n pol铆tica propia no alcanzara a entrar en los dos primeros lugares, la alternativa que se le abre al ciudadano votante o simpatizante de esta coalici贸n es optar por una fuerza pol铆tica distinta, y en ocasiones distante de sus valores, convicciones y liderazgo . En general, eso implica una decisi贸n de car谩cter negativa, que resulta de identificar los rasgos menos antag贸nicos de las alternativas supervivientes respecto de la propuesta propia.

Esto, que normalmente es traum谩tico por las disputas ocurridas durante la primera vuelta, est谩 impl铆cito en el sistema adoptado. En nuestro caso, debemos elegir entre la continuidad del r茅gimen actual, liderado por Sergio Massa, y un cambio en direcci贸n a las pol铆ticas y propuestas de Javier Milei.

En numerosas entrevistas p煤blicas he manifestado mi absoluta y total oposici贸n al r茅gimen K y sus distintas variantes . En particular he se帽alado reiteradamente el riesgo sobre la divisi贸n de poderes que implican los sucesivos ataques a la Justicia, ejemplificados en el juicio a la Corte Suprema, por sentencias que se ajustan a derecho, es decir, en las que no hubo prevaricato, y que lastiman las preferencias o intereses de la coalici贸n gobernante, todo lo que afecta de un modo irreparable el sistema institucional.

En relaci贸n con el dise帽o de pol铆ticas p煤blicas, en particular las de asignaci贸n de recursos fiscales y de regulaciones, Massa asegura la continuidad de los cepos, cupos y controles del capitalismo de amigos y del estatismo creciente y dominante, con consecuencias funestas para el desarrollo y la superaci贸n del atraso y la pobreza. Por otro lado, los numerosos episodios de corrupci贸n acaecidos, la inseguridad creciente y la mala praxis acent煤an a煤n m谩s el rechazo a esta opci贸n .

Respecto de la pol铆tica exterior y de defensa, a la par de las innumerables contradicciones, con votos opuestos en los organismos internacionales sobre un mismo tema, se suma una narrativa confusa de nuestra pol铆tica internacional (recordar la oferta a Putin d铆as antes del ataque a Ucrania). El estado de indefensi贸n al que se ha llevado al pa铆s, alcanzado por la descapitalizaci贸n de nuestras Fuerzas Armadas, agrega una dimensi贸n cr铆tica y decisiva para afianzar la idea de oponerse a la continuidad del r茅gimen kirchnerista por nuestra propia supervivencia como Naci贸n.

Los riesgos que corremos en seguridad e inteligencia exceden cualquier manifestaci贸n de buena voluntad, como lo evidencia el descontrol del sistema penitenciario y el descuido en la lucha contra el crimen organizado.

En educaci贸n se ha perdido el rumbo , un hecho ligado a la desvalorizaci贸n del m茅rito y del esfuerzo en la cultura transmitida por el liderazgo de la coalici贸n oficialista. No podemos permitir que esto se acent煤e en el futuro, con m谩s populismo educativo por parte del gobierno kirchnerista.

Por todas estas razones, y algunas m谩s que en honor a la brevedad omito, y en virtud de la naturaleza de nuestro r茅gimen electoral, he manifestado mi decisi贸n de respaldar a Javier Milei , m谩s all谩 de todas aquellas diferencias que se evidenciaron en las campa帽as de la primera vuelta y las de las descalificaciones que se profirieran en su transcurso.

En mi opini贸n, el riesgo mayor que enfrentamos los argentinos es la continuidad de un r茅gimen que durante veinte a帽os nos hizo retroceder, degradando la calidad de nuestras instituciones y afectando, con el clientelismo m谩s abyecto, la moral de la ciudadan铆a.

Esta reflexi贸n procura transparentar, ante todos aquellos que vacilan en su decisi贸n, las razones de mi postura p煤blica y de las opiniones que he vertido, convencido de que es fundamental no callar en una hora tan crucial para nuestra Patria.

Economista; diputado nacional

El voto en blanco significa para m铆 lo menos malo

Por Rogelio Alaniz

El voto es el acto m谩s 铆ntimo de ese proceso tumultuoso, multitudinario, que se llama democracia. El instante cuando el ciudadano en soledad, en la penumbra oscilante del cuarto oscuro, elige. Y esa elecci贸n es el acta fundacional de la democracia. Es lo que los argentinos haremos el domingo 19 de noviembre. Las opciones son tres: Massa, Milei o votar en blanco. Las tres son leg铆timas . Conocemos los motivos por el cual un ciudadano vota por el candidato peronista o el candidato de la Libertad Avanza. El voto en blanco merece una consideraci贸n especial, porque es el voto que elige, pero esa elecci贸n carece de candidato. Esa ausencia, ese vac铆o ha dado lugar a que los votantes de una facci贸n u otra le imputen indiferencia, complicidad con 鈥渆l otro鈥 o neutralidad en un momento en que ninguna neutralidad es posible o inocente.

Como soy una de las personas que posiblemente decida votar en blanco, me esfuerzo por explicar la legitimidad de mi decisi贸n. Advierto, en primer lugar, que no pretendo convencer a nadie. No predico a favor del voto en blanco . Es m谩s, lamento hacerlo, porque lo ideal ser铆a que alguno de los candidatos satisfaga, aunque m谩s no sea modestamente, mis exigencias pol铆ticas. Votar en blanco es por lo tanto un acto solitario. No existe el partido de 鈥渓os votantes en blanco鈥, no hay pr茅dica proselitista, nadie convoca a m铆tines u organiza recitales a favor de su causa.

Si el voto en blanco es una posibilidad leg铆tima, porque el sistema ha contemplado la posibilidad de que los candidatos no satisfagan las expectativas del ciudadano, esa insatisfacci贸n no es neutra.

Yo voto en blanco porque les atribuyo a los candidatos posiciones incompatibles con los valores que yo estimo resguardan un orden democr谩tico . Es mi conciencia la que me dicta que hay una raya que no debo cruzar. Si, como se dice, el balotaje exige inclinarse por lo menos malo, el voto en blanco significa para m铆 lo menos malo. No es la comodidad o la indiferencia lo que me inclina a votar en blanco; son mis valores y mi conciencia c铆vica.

驴Decisi贸n individual? No conozco otra manera de votar que no se exprese a trav茅s de una decisi贸n individual. 鈥淪u voto en blanco perjudica a un candidato鈥. 驴Perd贸n? Es como si me reprocharan rechazar la amable oferta de un vendedor. 驴Lo perjudico? No lo s茅, pero no es mi problema, salvo que me imputen no ser caritativo o me exijan votar por caridad.

Insisto en el car谩cter solitario del voto . Se trata de alguien a quien le hubiera resultado m谩s c贸modo sumarse a las mayor铆as de un lado o del otro. Se suele estar m谩s c贸modo, m谩s protegido, menos a la intemperie. El votante que pone en la urna un sobre vac铆o dispone del coraje de quien se ha atrevido a decir que 鈥渘o鈥. Votar en blanco incluye la sospecha de que algo anda mal. Es una se帽al, una advertencia. No es un voto en contra del actual orden pol铆tico; por el contrario, pretende reforzarlo con valores ; no es un llamado a la disidencia o un grito de rebeld铆a. Se parece al gesto discreto de quien en silencio ha decidido por un instante apartarse del reba帽o.

鈥淐onoc铆 el amor; vivo solo, pero no renuncio al amor鈥, escrib铆 alguna vez en esta columna. Votar en blanco significa decir: 鈥淐onoc铆 tiempos mejores; hoy estoy solo, pero no renuncio a elegir en el futuro candidatos que anuncien tiempos mejores鈥. Supongo que quienes votan por Javier Milei o por Sergio Massa en alg煤n momento tambi茅n ser谩n sorprendidos por ese aleteo fastidioso o indiscreto de la duda. Admito que esas vacilaciones tambi茅n me dominan. El voto en blanco carece de la pretensi贸n de la seguridad dogm谩tica o entusiasta . Es m谩s inseguro, pero si alguna certeza dispone es acerca de su contenido 茅tico.

驴Voto 茅tico? No me parece mal en los tiempos que corren, aunque imagino la respuesta: carece de eficacia, es in煤til, solitario. Solitario. Esa es la palabra. La palabra o las palabras a las que recurre Albert Camus para responder imputaciones semejantes: 鈥溌olitarios!, dir谩 usted con desprecio. Tal vez, por el momento. Pero 隆qu茅 solos estar铆an ustedes sin esos solitarios!鈥.

Periodista y escritor; miembro del Club Pol铆tico Argentino

Milei es un peligro hipot茅tico; Massa, el mal absoluto

Por Marcelo Gioffr茅

Si estuvi茅ramos frente a un fraude ostensible y sistem谩tico ser铆a racional que no convalid谩ramos la estafa con nuestro voto decorativo, pero no lo hay. 驴C贸mo se ha de construir la representaci贸n si los que deben ser representados abandonan la vida p煤blica? Votar en blanco es ceder la decisi贸n a los otros, es desentenderse del pa铆s con tal de dejar tranquila la propia conciencia . Una cobard铆a simb贸lica: 鈥淵o, argentino鈥.

Nuestra verdadera templanza como ciudadanos se pone a prueba ante disyuntivas dif铆ciles. El desaf铆o es optar entre lo que no nos gusta . 驴Qu茅 son nuestras ideas cuando, al mantenerlas impolutas y r铆gidas, no pueden adaptarse al escenario que permite llevarlas a cabo? Mera esterilidad.

Acusan a Javier Milei de negar el pacto de derechos humanos y de proponer pr谩cticas plebiscitarias. Es verdad que Milei dijo que los militares cometieron 鈥渆xcesos鈥, expresi贸n inadecuada que minimiza la represi贸n ilegal, pero el espacio pol铆tico de Sergio Massa no se limit贸 a lo discursivo: fund贸 la Triple A, dict贸 el decreto de 鈥渁niquilamiento鈥, entabl贸 el pacto sindical-militar, indult贸 a los dictadores y, por fin, trafic贸 y ensuci贸 la causa de los derechos humanos. 驴De qu茅 hablamos? De un lado hay una mera declaraci贸n; del otro, una tradici贸n de acciones horripilantes .

Tambi茅n es cierto que Milei sostuvo que si no le aprobaran las leyes en el Congreso apelar铆a a plebiscitos, pero eso no es m谩s que una especulaci贸n. Milei tendr铆a cero posibilidades de menoscabar la democracia. Del otro lado est谩 el legajo del peronismo: el primer Per贸n reform贸 la Constituci贸n para ser reelegido y diluir la oposici贸n. Menem hizo lo mismo. Kirchner apel贸 a la tramposa alternancia matrimonial de 鈥減ing眉inos鈥 y vampiriz贸 a opositores. 驴Por qu茅 no har铆a Massa una construcci贸n an谩loga? Es irrelevante preguntarnos si Massa es o no kirchnerista, justamente porque su anclaje autoritario est谩 en un sistema de capas sucesivas y mutantes que va m谩s all谩 de estas 煤ltimas dos d茅cadas. Si ganara Massa habr铆a una parodia de democracia.

Todos los peronismos despreciaron la divisi贸n de poderes y manipularon la Corte Suprema , haci茅ndoles juicio pol铆tico a los jueces o ampliando la cantidad de miembros con el fin de organizar mayor铆as complacientes. El actual gobierno implement贸 un vergonzoso juicio contra todos los integrantes del tribunal, que a煤n persiste, con la complicidad de Massa en la comisi贸n parlamentaria.

La cosmovisi贸n econ贸mica de Milei descansa en premisas exageradas. Hay temas como la educaci贸n, la salud o las transacciones financieras que no pueden quedar a la intemperie del mercado. Es esperable, sin embargo, que el acuerdo con Bullrich y Macri estilice esas ideas. En esa combusti贸n puede haber una s铆ntesis y una doble garant铆a: liberalismo y republicanismo. Hay que entender que fue el electorado, con su forma ortop茅dica de distribuir el voto opositor, el que forz贸 esta reconfiguraci贸n de la pol铆tica . Los dirigentes solo homologaron ese mensaje que emiti贸 la sociedad.

Si alguna duda quedara, del otro lado est谩 el modelo massista: hace un a帽o y medio que maneja la econom铆a sin br煤jula, llevando la inflaci贸n y la pobreza a l铆mites extravagantes. Basta ver el desquicio del comercio exterior con las opacas autorizaciones para importar y la acumulaci贸n de deuda por m谩s de 40.000 millones de d贸lares con los proveedores extranjeros. Somos el hazmerre铆r del mundo. 驴Por qu茅 Massa arreglar铆a en el futuro los desastres que 茅l mismo est谩 provocando, cuando ni siquiera ofrece sacar el cepo? Massa es el ep铆gono del c铆rculo rojo: su lote ideol贸gico se limita al ensamble de empresarios amigos y mafia sindical con un Estado disoluto que arma licitaciones de dise帽o. Negocios para pocos, d谩divas para muchos: un blend de Gildo Insfr谩n y Alfredo Stroessner.

Milei es un peligro hipot茅tico pero tambi茅n una esperanza; Massa, una org铆a de disparates y la consolidaci贸n de una nueva hegemon铆a: el mal absoluto, el empecinamiento en el error. A la luz de esa asimetr铆a prefiero el voto a Milei.

Escritor y abogado

