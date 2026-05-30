Inteligencia laboral, un arma para transitar intemperies y transiciones

“No sé qué va a pasar con mi trabajo”. Esta preocupación no es un problema individual: es el signo de una época en la que el mundo laboral cambia más rápido que la capacidad emocional de las personas para procesarlo. La tecnología avanza, los roles se transforman, las certezas se desarman y seguimos intentando responder estas preguntas con herramientas que pertenecen a un paradigma que ya no existe.

A esto se suma un contexto que funciona como factor traumático y amenazante, con urgencias permanentes donde todo es para ayer. La aceleración tecnológica, la globalización, la flexibilización laboral y la irrupción de la inteligencia artificial transforman roles (o los hacen desaparecer) más rápido de lo que las personas pueden simbolizar. La presión por “actualizarse” genera culpa; la obsolescencia percibida genera altos montos de tristeza, cansancio y se vuelve un doloroso duelo; se vive en una carrera por sobrevivir al día a día y así la ansiedad deja de ser un síntoma individual para convertirse en una manifestación de clima psíquico estructural. Las personas se sienten quemadas y ajenas a sí mismas, un malestar que no se resuelve con técnicas de relajación ni con recetas mágicas de gurúes de TikTok, sino revisando y reposicionando el capital laboral y emocional que sostiene a cada persona.

El mercado laboral cada vez ofrece menos garantías: las personas lo vinculan con palabras como desamparo o intemperie. La recesión global convive con la automatización acelerada y con sociedades que deberán sostener jubilaciones más largas con menos aportantes. Se comienza a hablar de desempleo crónico.

Es en ese desfasaje donde aparece la necesidad de hablar de inteligencia laboral. No como otra habilidad técnica, sino como la capacidad de reorganizar pensamiento, deseo e identidad para habitar un mundo que tratamos de ir entendiendo día a día. Una inteligencia vinculada con el trabajo que corre el foco de la eficiencia productiva y lo pone en aspectos tales como la adaptación, la flexibilidad, la resiliencia, la creatividad, el pensamiento lateral, la lectura emocional para tratar a arribar al diseño de alternativas posibles.

Las transiciones ya no son una excepción: son una necesidad vital. Todos atravesaremos en algún momento cambios laborales. Y sin embargo, no existen marcos conceptuales sólidos ni suficientes profesionales formados para acompañar estos procesos en forma focalizada.

La inteligencia laboral aparece como un método para transitar esa intemperie: revisar la propia historia, revalorizar capacidades y conocimientos, cuestionar creencias heredadas, elaborar duelos, identificar sesgos cognitivos y rediseñar futuros posibles cuando el contexto es inestable. Es la manera de proteger lo más humano que tenemos en un mundo que nos pide cada vez más automatización. Es la forma de volver a ocupar en primer término un lugar propio en la trama productiva sin perder singularidad, identidad ni salud psíquica y física. Es tener tiempo de anticiparse y planificar.

Las transiciones laborales voluntarias, buscadas, empiezan mucho antes del cambio en sí. Primero aparece un malestar difuso, luego un desgaste evidente, finalmente la certeza de que algo debe transformarse. Ese recorrido -que puede durar años- es un proceso emocional profundo que requiere acompañamiento, tiempo y método. La inteligencia laboral se despliega ahí: en la capacidad de asimilar lo que sucede, acomodar lo que duele, reorganizar la historia laboral y diseñar un plan que permita pasar de un punto A a un punto B sin fantasías de volantazo.

A veces, en cambio, es el contexto el que determina la transición: si es un despido, un cierre, una fusión, una jubilación anticipada o un negocio que no tiene más margen, por ejemplo. En esos casos el impacto emocional es mucho más alto. Perder un trabajo es muy doloroso, en lo concreto es dejar una tarea y en lo simbólico, perder un rol, soltar una identidad y preguntarse quién se es sin ese apellido laboral. Implica reconfigurar el mundo interno para poder seguir viviendo con esa falta, con lo que antes estaba y ya no. Hay alto riesgo de depresión, ansiedad, retraimiento y pérdida de sentido. Lo fundamental inicialmente es buscar apoyo psicoterapéutico que apuntale el Yo de la persona afectada para preservar al máximo sus recursos.

El enojo, la desvalorización, la sensación de injusticia necesitan tener su espacio de elaboración para poder elaborar esa pérdida y comenzar a planificar alternativas de reinserción y también aquí la inteligencia laboral se vuelve un recurso indispensable: hay salidas para trabajar por cuenta propia, además de la posibilidad de armar emprendimientos y no solamente iniciar una búsqueda en relación de dependencia.

En un mundo donde los cambios son más rápidos que nuestra capacidad de procesarlos, la posibilidad de pensar una reinvención profesional no es un lujo ni una moda: es una forma de prevención de salud al generar tiempo para planificar. Una manera de sostener la coherencia interna y de construir alternativas reales. Hablar de inteligencia laboral es hablar de cómo crear posibilidades para pensar, sentir y decidir en un mundo que exige reorganizarnos una y otra vez. De cómo transformar el malestar en movimiento. De cómo volver a ser protagonistas de la propia historia laboral.

Claudina Kutnowski es psicóloga, especialista en reinvenciones laborales; autora del libro Inteligencia Laboral (Paidós)