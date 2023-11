escuchar

TEL AVIV

Tan solo unas semanas atr谩s amenazaban con dejar de presentarse a servir como reservistas militares y lideraban las movilizaciones m谩s grandes que el Estado de Israel haya visto jam谩s, en busca de frenar iniciativas antidemocr谩ticas del cada vez menos popular primer ministro Benjamin Netanyahu.

La organizaci贸n Brothers and Sisters in Arms, compuesta por excompa帽eros del ej茅rcito y hoy l铆deres de empresas del poderoso sector tecnol贸gico israel铆, era la punta de lanza de un movimiento hist贸rico que naci贸 a principios de a帽o para defender la democracia israel铆 de los embates del gobierno.

El 7 de octubre todo cambi贸. Esta organizaci贸n 鈥搎ue cuenta en sus filas con emprendedores de nivel mundial鈥 redireccion贸 sus esfuerzos y puso sus redes, su tecnolog铆a y su capacidad para recaudar fondos al servicio de un operativo de salvataje del pa铆s, fuertemente debilitado tras la masacre de Hamas. En 24 horas pasaron de ser el mayor grupo de la sociedad civil opuesto al gobierno 鈥揘etanyahu los tildaba de 鈥渢raidores鈥, pese a que muchos de ellos hab铆an sido h茅roes de guerra鈥 a ser un soporte clave del Estado en las gigantescas tareas de reconstrucci贸n del pa铆s .

Sin embargo, sus integrantes ven m谩s continuidad que cambio. Ninguno de ellos entiende su nueva misi贸n como un respaldo o una alianza con un gobierno que desprecian, sino que ponen todos sus recursos para ayudar a un pa铆s que aman.

鈥淵o estoy trabajando para la gente de Israel y para sus soldados. No para este gobierno鈥, dice Michal Beinisch, 46 a帽os, fundadora de una fintech con proyecci贸n global. 鈥淣os movimos de la protesta a la ayuda, lo cu谩l es positivo, pero desde exactamente el mismo lugar en nuestro coraz贸n, que es ayudar a fortalecer a Israel鈥.

Una cena en homenaje a los rehenes tomados por Hamas; hubo un plato por cada uno de los rehenes

La estructura que necesitaban para movilizarse, comunicarse, organizarse, con grandes redes, tanto en Israel como en Estados Unidos, Australia, Francia, entre muchos pa铆ses, ya estaba armada. Su participaci贸n en empresas de tecnolog铆a global los ten铆a entrenados para pensar grandes soluciones a grandes problemas . Solo necesitaron cambiar el foco de su misi贸n y dirigir las energ铆as a resolver lo que el Estado no estaba, y sigue sin estar, en condiciones de asumir.

La cantidad de frentes que atendi贸 esta organizaci贸n, que modific贸 su nombre a Brothers and Sisters for Israel, los transform贸 en la principal organizaci贸n no gubernamental del pa铆s.

Un primer frente fue poner toda su tecnolog铆a de big data para analizar cada una de las miles de im谩genes, videos y fotos de la masacre de Hamas para ayudar a identificar muertos, heridos, desaparecidos y rehenes. En oficinas propias, sentaron a cientos de voluntarios a analizar las miles de im谩genes que inundaban las redes .

鈥淓se trabajo ya est谩 terminado鈥, dice Eynat Guez, qui茅n a sus 43 a帽os ha dirigido y fundado varias empresas del sector de tecnolog铆a. Actualmente es la CEO y cofundadora de Papaya Global, una empresas tecnol贸gica de administraci贸n integral de recursos humanos.

Eynat Guez, una de las promotoras de Brothers and Sisters for Israel; actualmente es CEO y cofundadora de Papaya Global

Guez y sus colaboradores reconocieron que necesitar铆an enormes recursos materiales para afrontar las necesidades de los miles de israel铆es desplazados de las zonas devastadas por el ataque. Guez lider贸 una iniciativa para contratar siete aviones de carga que llegaron al pa铆s repletos de productos de primera necesidad y tres aviones charters de pasajeros que repatriaron soldados y familiares que necesitaban retornar al pa铆s.

Para recibir donaciones, contrataron enormes centros de exposiciones. Al recorrer con Guez el estacionamiento que la organizaci贸n tiene en el centro de Tel Aviv, se puede ver ropa, zapatos, muebles, camas, sillones y cientos de voluntarios clasificando las donaciones. 鈥淪olo aceptamos productos nuevos鈥, dice Guez. 鈥淟a gente ya sufri贸 lo suficiente como para tener que ponerse zapatos usados鈥.

Jony Silverstein, que maneja el centro de almacenamiento, explica que se eligi贸 el estacionamiento subterr谩neo, pese al calor que se siente all铆, porque el lugar funciona tambi茅n como refugio de bombas.

Hoy hay en Israel unas 200.000 personas que han debido dejar sus hogares y relocalizarse . Por un lado, los que viv铆an en los kibutzim (granjas comunitarias) del sur de Israel, pegadas a Gaza. Otros miles han sido alejados de sus hogares en el norte del pa铆s, para protegerlos de los misiles que han comenzado a caer, por ahora espor谩dicamente, desde el L铆bano y Siria.

Brothers and Sisters ya lleva entregadas 500 toneladas de productos de todo tipo a la poblaci贸n afectada por los ataques. En lo que se refiere a pertrechos militares, se ocupan de todo aquello que ellos llaman 鈥渘o t谩ctico鈥, como medias, abrigo, chalecos antibalas, entre otros muchos productos. La relaci贸n que mantienen con miembros del ej茅rcito es fluida, no as铆 con el gobierno actual.

鈥淓ste gobierno no se merece el pueblo incre铆ble que tiene鈥, dice Eran Meller, otro emprendedor tecnol贸gico con oficinas en varios pa铆ses del mundo y fundador de la empresa Ecoppia.

Voluntarios trabajan en la distribuci贸n de los alimentos reunidos

La eficiencia de Brothers and Sisters no sorprende, en tanto proviene de un sector que ya tiene proporciones m铆ticas en Israel. El pa铆s es el segundo m谩s innovador en materia tecnol贸gica, detr谩s de Estados Unidos, y cuenta con m谩s de 70 unicornios o empresas cuyo valor de mercado excede los mil millones de d贸lares. Su contribuci贸n al PBI del pa铆s se acerca al 20%.

Otra de las 谩reas de ayuda que ha encarado esta organizaci贸n es el rescate de la producci贸n agropecuaria lindante a la Franja de Gaza . Para eso, dirigen voluntarios a la zona afectada por el ataque para cosechar c铆tricos, paltas, tomates, pepinos y una multitud de productos producidos en los gigantescos invernaderos de la zona.

Una recorrida por las poblaciones cercanas a Gaza devuelve el reflejo de una zona devastada, con casas quemadas, autom贸viles destruidos al borde la ruta y una sensaci贸n de cat谩strofe que sin duda llevar谩 muchos a帽os reparar. Los kibutzim (granjas comunitarias) est谩n despoblados, el tr谩fico es casi nulo y preponderantemente de veh铆culos militares .

En un gran invernadero a tres kil贸metros de Gaza, y con el ruido de las explosiones y los aviones militares de fondo, unos 30 israel铆es de todas las edades trabajan sobre cultivos de tomates, atando los tallos a sus gu铆as y podando los excesos de hojas. A unos kil贸metros de ah铆, se ven una veintena de autos estacionados al borde de la ruta; sus propietarios recolectan frutales de una plantaci贸n.

La tarea cr铆tica que lleva adelante Brothers and Sisters deja al desnudo las flaquezas de un gobierno que no parece tener los recursos para responder a la crisis. Encumbrados miembros de la sociedad israel铆 est谩n furiosos. 鈥淒urante los nueve meses de gesti贸n de este gobierno, todos los sistemas administrativos fueron descuidados y s贸lo se trabaj贸 en debilitar la Justicia鈥, dice Leo Cory, presidente de la Open University, una de las m谩s importantes del pa铆s. 鈥淣etanyahu es el gran responsable de este gobierno inepto鈥.

Desde que asumi贸 su gobierno en diciembre del 2022, el primer ministro fue acusado de concentrar sus esfuerzos en un proyecto de reforma constitucional para debilitar a la Corte Suprema de Justicia y concentrar el poder en el Ejecutivo. Nombr贸 funcionarios con imputaciones fuertes en la Justicia lo que provoc贸 un estallido de manifestaciones callejeras.

Brothers and Sisters solo espera que en alg煤n momento el Estado retome las funciones que le son propias y comience a gerenciar la crisis. 鈥淣o bien el Estado est茅 en condiciones de proveer los servicios que la poblaci贸n necesita, les devolveremos el manejo de todo lo que hemos movilizado鈥, dice Beinisch.

Claudia Kogan es una psicoanalista nacida en la Argentina con una larga trayectoria de vida y trabajo en Israel. Al igual que sus colegas de Brothers and Sisters, fue una activa participante de las protestas en defensa de la democracia. Y, al igual que ellos, pas贸 de la protesta a la solidaridad. Desde el ataque terrorista, se ocupa de coordinar a unos mil profesionales de la salud mental que mantienen conversaciones diarias con v铆ctimas de la tragedia. 鈥淓s una continuidad obvia respecto de los mismos valores de fraternidad y solidaridad鈥, dice. Y agrega: 鈥淓l terrorismo es lo impensable. Nadie puede vivir con vecinos as铆. Los palestinos necesitan su tierra, pero que no se confundan, Hamas no es liberaci贸n. No hacen nada por su pueblo鈥.

Daniel Helft