Llevó mucho tiempo y mucho dolor encontrarla. Hubo que fabricar una palabra que pudiera decir lo indecible. Un nombre para lo innombrable. Genocidio, llamó Raphael Lemkin a una matanza que no se parecía a ninguna otra. Un exterminio que no se distinguía solo por la cantidad de víctimas sino por el propósito, el cálculo, la lógica perversa que la organizaba.

Las palabras importan. Los nombres importan.

A pesar de lo abrumador e inmensamente abarcador de ese término, parece que algo siempre se le escapa . Algo que no termina de decirse, un resto inasimilable que clama desde el abismo. Porque el lenguaje humano, para bien y para mal, es equívoco: las palabras no lo dicen todo, los nombres no recubren la totalidad de lo que designan.

Como recuerda el filósofo argentino-israelí Oded Balaban, “cada pueblo tiende a nombrar su catástrofe con una palabra propia que significa, apenas, ‘catástrofe’. Los judíos dicen Shoá antes que Holocausto; los armenios, Medz Yehern, ‘el gran crimen’; los palestinos, Nakba; los ucranianos, por la hambruna de 1932, Holodomor, ‘matar de hambre’. Los gitanos, Porajmos, ‘la devoración’. Todos esos nombres son singulares, no genéricos . No describen una clase de crimen, nombran este, el mío”.

La disputa por el nombre es la batalla por la propiedad del espanto, en el doble sentido de la noción de propiedad. Solo yo puedo decir cómo ha de llamarse mi dolor. ¿Quién tiene la autoridad moral para decidir el nombre del sufrimiento?

Kristallnacht, llamaron los perpetradores a ese ataque impiadoso del 9 de noviembre de 1938. Como si solo se hubiese tratado de vidrieras quebradas, un estruendo impersonal, casi una travesura de estudiantina revoltosa. Y no lo que realmente fue, el comienzo de la persecución y el crimen más devastador de la historia judía moderna .

Pogrom, lo llamaron los eruditos judíos, para expresar la carga de muerte que esa acción había desencadenado.

Pero también Pogrom es un nombre que viene de otro lado. Palabra rusa que entra a los diccionarios a fines del siglo XIX y significa “el ataque violento de una parte de la población hacia otra parte”. Incluso ese nombre, así definido, resulta escaso, pobre, insuficiente.

¿Es que existe una palabra justa que muestre todos los aspectos de heridas que siguen supurando y permanecen latiendo a través del tiempo? ¿No son, estos sucesos, fuente de ecos que no cesan de estremecer, cada vez con resonancias peculiares, como si fueran un tumor que una y otra vez hace metástasis y produce más y más enfermedad? ¿No volvimos a hablar de pogrom el 7 de octubre de 2023?

Sin embargo, los nombres que se han popularizado parecen tener un peso que va más allá de la voluntad de aceptarlos o rechazarlos. Parafraseando a Borges: “Señores, yo estoy buscando lo que se cifra en el nombre”. Si Kristallnacht (o La noche de los cristales rotos) sigue invocándose, tal vez debamos indagar en algo de su sentido.

El helenista Pierre Vidal-Naquet sostiene que la tragedia es el espejo roto de la sociedad griega. Una Atenas que ya no se reconoce en la imagen antes armoniosa de la polis organizada, de la cultura llevada a su máximo brillo. Algo muy profundo se ha quebrado : la confianza en sus propios valores y en la construcción de un proyecto ético común.

Esa noche fatal de 1938 tal vez sea el espejo roto de una Europa irreconocible. Los ideales de la Ilustración arrojan ahora sombras obscenas . La ilusión de progreso basado en la razón se ha hecho trizas, y sus esquirlas se clavan impiadosas en el corazón de la historia.

También nosotros, los occidentales modernos, alimentamos un ideal de mejoramiento perpetuo, de superación y perfeccionamiento progresivo. Entre optimismo y narcisismo, entre ingenuidad y ceguera, entre soberbia y expresión de deseos, no sospechábamos que ese sueño podía convertirse en la peor de las pesadillas .

La Shoá vino a desvelar -valga la multivocidad de la palabra- el fondo ominoso de tal ilusión. Aquello que Freud llamó “lo siniestro” entró en escena.

Descubrimos entonces que no hay mérito en el sufrimiento, no hay virtud redentora en el sacrificio, no hay gloria en el martirio. Esa es la lección fundamental de Génesis 22, el episodio mal llamado -otra vez, la cuestión del nombre- “Sacrificio de Isaac”. Es justamente en esos pasajes donde se decreta el fin absoluto del sacrificio humano. (Abraham, a diferencia de Agamenón, entiende que ningún bien podría derivarse de la muerte del hijo).

El asesinato de millones de niños en la Shoá no mejoró el mundo. Las lágrimas de los sobrevivientes no contribuyeron a alimentar la esperanza. Junto con el desgarro de la imagen autocomplaciente de Europa, también se hizo trizas esa “economía del mal”, como diría Emmanuel Levinas.

El nazismo parece estar lejos. Ya casi no quedan sobrevivientes. La necesidad de mantener la memoria llevó a crear museos, muestras, programas. La transmisión no cesa, pero la vivencia ya se apagó.

En Deuteronomio, Moisés habla para los que no estuvieron, no vieron, no fueron protagonistas pero sin embargo, son herederos del Pacto y la revelación. ¿Cómo hacerles llegar esa experiencia, incluirlos en la tarea del testigo?

¿Podremos decir, como en Pesaj, “cada uno debe sentir como si él mismo hubiera sido liberado” de la catástrofe? ¿Seremos capaces de gestar un futuro conscientes de nuestras fallas, advertidos de nuestra falible humanidad y, aun así, abiertos a un tiempo de lazos solidarios? Dejo flotando la pregunta y la esperanza.

Sperling es filósofa; texto leído en el acto de conmemoración de la Kristallnacht o Pogromo alemán de noviembre, en la parroquia San Ignacio de Loyola, Buenos Aires, Argentina