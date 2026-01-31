La historia secreta de los indultos de Menem a militares y montoneros

Ahora es un empresario experto en negocios que no son para cualquiera —seguridad y defensa—, con sólidas amistades militares y policiales, y relaciones asombrosas en Israel y Estados Unidos, sus enemigos de los 70, pero en marzo de 1988, treinta y ocho años atrás, Mario Montoto solo buscaba coronar su militancia montonera con un indulto que liberara de la cárcel a su jefe y amigo Mario Eduardo Firmenich.

Faltaban varias horas para un acto en Punta Alta, una ciudad del sudoeste bonaerense ubicada al lado de Puerto Belgrano, la mayor base de la Armada, a unos seiscientos setenta kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Carlos Menem —el candidato ungido por el ex comandante Firmenich y los montoneros— recién se había despertado de la siesta.

“Carlos, mirá, te quiero leer una serie de puntos de algo que nosotros pensamos —le dijo Montoto apenas entró en la habitación del hotel—. Es el momento para que en tu discurso metas algún tema que te diferencie y ofrezca un futuro mejor. Y acá nomás esta la base más importante de la Marina; podes empezar a ganar el voto de la familia militar”.

Menem lo miró con desconfianza, todavía adormilado. Corría desde atrás en la interna del peronismo frente a Antonio Cafiero, el favorito para el 8 de julio de 1988. ¿Cómo podía ganarle ese exótico candidato de la pequeña y marginada La Rioja al poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral, que, además, controlaba el aparato político partidario y sindical?

En calzoncillos, Menem se acomodó la cabellera y se sentó en la cama toda revuelta, con los ojos más cerrados que abiertos. Montoto comenzó su letanía.

—Es hora de que los argentinos dejemos de mirar hacia el pasado y abramos los brazos a un futuro de unidad nacional, sin rencores ni persecuciones. Solo así podremos superar la crisis terminal que estamos viviendo. Para ello, debemos dejar atrás la violencia de un lado y del otro a través de la autocrítica sincera de todos los sectores y de medidas de pacificación nacional que vuelvan a hermanar a militares y civiles…

—No, Marito, pedime cualquier cosa menos algo así para estos milicos hijos de puta que, cuando me tenían preso, ni me dejaron ir al entierro de mi madre.

—Me parece que te equivocás. Hay que mirar para adelante, y quién mejor que vos para hacerlo, que estuviste preso tantos años.

—No, Marito, eso no… Los militares del Proceso son unos hijos de puta.

“Y yo me sentí el tipo más frustrado del planeta —recordó Montoto— por su respuesta, pero principalmente porque le había leído todo eso a un tipo que estaba sentado en la cama, pero que para mí se dormía”.

Montoto estaba tan molesto que no quiso subir al palco: “Me quedé abajo, con la gente. Veía que mientras lo presentaban y hablaban otros dirigentes, Menem me miraba y me miraba; cuando le tocó el turno, lanzó por primera vez la propuesta de pacificación nacional repitiendo prácticamente todo lo que le había dicho. Le habló a la ‘familia militar’ de un futuro ‘sin rencores ni persecuciones’. ¡Este hijo de puta, y lo digo con admiración, no solo no estaba durmiendo sino que se había aprendido todo memoria!”.

Montoto se puso contento no solo por su amigo preso en Devoto —eran tan cercanos que se convirtió en padrino de una de sus hijas— sino también por él, porque quería cambiar de piel y dejar atrás, para siempre, el nombre de guerra, Pascualito, que lo perseguía como una marca. “Se lo había dicho a Firmenich: ‘El día que te saque de acá adentro, me retiro’, y luego también a Menem, de quién me hice muy cercano: ‘El día que lo saque, me voy’”.

El acto en Punta Alta soldó definitivamente el acuerdo entre Menem y los montoneros, que, tras la derrota militar y el abandono de las armas al final de la dictadura, se habían reciclado primero en el Movimiento Peronista Montonero y luego, a partir de 1985, en el Peronismo Revolucionario.

Firmenich sale de tribunales luego de su arresto, en 1984 Telam

Eran dos los puntos principales del acuerdo:

1) La liberación de Firmenich, el ex número uno de Montoneros, Pepe su nombre de guerra, condenado a treinta años de prisión por el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, que incluyó el asesinato del chofer Juan Carlos López y de Alberto Bosch, gerente de Molinos Río de la Plata, una de las empresas del grupo Bunge & Born.

Cuando comenzaba la campaña interna del peronismo, Pepe Firmenich tenía todavía para mucho tiempo en la cárcel, hasta el mediodía del 13 de febrero de 2014.

2) Por las causas judiciales reabiertas por el presidente Raúl Alfonsín ya en 1983, otros jefes montoneros estaban prófugos, como los ex comandantes Rodolfo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, así como ex gobernadores, entre ellos Oscar Bidegain, de Buenos Aires, y Ricardo Obregón Cano, de Córdoba.

Tampoco podía volver al país Rodolfo Galimberti, que fue el jefe militar de Montoneros en la zona norte del conurbano bonaerense; la persona que organizó y ejecutó el secuestro de los Born.

La alianza entre Menem y los montoneros llamaba la atención dentro y fuera del peronismo, aunque no asustaba a sus rivales internos; más bien, parecía un acuerdo entre figuras periféricas, inevitablemente perdedoras.

Menem tenía muy pocos recursos para la campaña y el “oro montonero” —el botín logrado con tantos secuestros en los 70, guardado en Cuba— seguía siendo muy atractivo.

Luego de 2003, el relato apabullante del kirchnerismo instaló que los indultos de Menem habían sido impulsados por los militares condenados por violaciones a los derechos humanos, pero eso no es verdad. Más aún: algunos estuvieron a favor del perdón presidencial, como el ex almirante Emilio Massera, pero otros no porque el indulto borraba la pena pero no el delito y, por el contrario, consideraban que no habían cometido ningún crimen sino que debían ser reivindicados por su “victoria en la guerra contra la subversión”.

Era el caso del exdictador Jorge Rafael Videla, quien se veía en la cárcel como “en un puesto de combate”; como “un preso político, un símbolo de la lucha por la reivindicación de la guerra victoriosa que las Fuerzas Armadas liberaron para defender a la República, atacada por el terrorismo marxista”, según dijo el día anterior a la primera tanda de indultos, el 6 de octubre de 1989, al periodista José Gobello para el libro Charlas en la Cárcel (Con Videla), que permanece inédito.

Videla tras declarar en la fiscalía, el 19 de junio de 1985 TELAM

Además, en aquella tanda, la más masiva, fueron más los guerrilleros perdonados (64) que los militares (39).

En realidad, las medidas de “pacificación y reconciliación nacional” fueron propiciadas por los ex montoneros, reciclados como una corriente interna del peronismo aunque mirados con desconfianza por otros sectores partidarios. Y apoyados por ex guerrilleros de otros grupos, como los “erpianos” del Ejército Revolucionario del Pueblo, que pertenecían a una izquierda clásica, marxista, sin los componentes nacionalistas o peronistas que distinguían a los seguidores de Firmenich.

Para el acto en Punta Alta —a solo cuatro meses de las internas cruciales del peronismo— Montoto y otros dirigentes vinculados a Firmenich ya se habían asegurado el apoyo de sectores claves de la Iglesia, donde siempre supieron qué puertas tenían que tocar. Allí habían surgido y a ella seguían perteneciendo, si bien como hijos descarriados o pródigos.

Hacía un año que, gracias a un pedido del embajador de Juan Pablo II en la Argentina, monseñor Ubaldo Calabresi, el vicario castrense, monseñor José Miguel Medina había aceptado reunirse con Montoto. Medina no quería hacerlo, los montoneros no le caían bien, pero Calabresi era el Papa en la Argentina.

“Medina me dijo —confió Montoto— que solo me recibía porque tenía que cumplir con cuestiones orgánicas de la Iglesia. Discutí fuerte con él, claro que en forma muy educada, y en un momento le recordé qué él como otros curas habían sido los impulsores de la Juventud Estudiantil Católica cuando yo era casi un niño. Además de ser el tío de Fernando Abal Medina, el fundador de nuestra Organización”.

La discusión fue subiendo de tono hasta que Medina se cansó: “Mire, no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo voy a convocar a todos los capellanes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, que dependen de mí, la semana que viene, y usted va a venir acá, a la capilla Stella Maris, a las 8 de la mañana. Si los logra convencer, yo lo apoyo, pero si no los logra convencer, hasta aquí llegué yo, y es lo que voy a informar”.

Así se hizo: hubo una larga reunión entre el exmontonero y una veintena de capellanes, “todos sentados a una mesa larguísima, cada uno con su uniforme: la sotana con algún detalle de su Fuerza”, siempre según esa fuente. “Me fue muy bien —aseguró— y hasta me organizaron una agenda para hablar con los comandantes, que fue lo que hice”.

Unos días después, el 2 de abril de 1987, Medina se hizo muy conocido al provocar el enojo de Alfonsín cuando en la homilía en Stella Maris por Malvinas criticó presuntos actos de corrupción en el gobierno. Al final de la misa y fuera de protocolo, Alfonsín le contestó, también desde el púlpito: negó esas acusaciones y lo desafió a que presentara pruebas en la Justicia.

La réplica de Alfonsín fue la noticia principal de los diarios del día siguiente y relegó a un segundo plano la visita de Juan Pablo II a Chile, escala previa a su llegada a la Argentina, donde en seis días visitó diez ciudades, reunió a casi cuatro millones de personas y pronunció veintiséis mensajes pastorales, incluido uno, en Córdoba, en el que promovió “la reconciliación, fruto de la justicia y del perdón”.

Durante la visita papal, los exmontoneros publicaron en los diarios una solicitada en la que reconocían su “culpa” e invitaban a sus enemigos también a “arrepentirse”; resultó el paso previo a un documento publicado a los dos meses, el 14 de junio de 1987, titulado “Nuestra propuesta política de autocrítica y reconciliación nacional dentro del pacto para la transición democrática”.

“El problema argentino no se resuelve con el ‘olvido forzoso’ y por lo tanto irreal. Tampoco ‘juzgando a todo el mundo’ porque el problema nacional no es la violación formal del Código Penal; es un problema de guerra civil por ausencia de Proyecto Nacional”, señalaron Firmenich y sus discípulos en un largo y farragoso documento.

¿Y cómo se resolvía el “problema argentino”?

“Yendo al fondo del mismo: por eso planteamos la necesidad del proceso de autocrítica nacional como punto de partida de un futuro provechoso y compartido. Eso requiere luego alguna forma de consagración jurídica, que será la formalidad que institucionalice un nuevo pacto político”, indicaron.

Pax menemista. Historia secreta de los indultos a militares y montoneros en el país del odio, de Ceferino Reato, novedad editorial de febrero

Los indultos a militares y guerrilleros fueron la medida más controvertida de una ráfaga de iniciativas de Menem para fundar la “pax menemista”, un período de estabilidad y predominio político para el cual debía calmar la interna militar, seducir a los antiperonistas y mantener el respaldo de las bases del peronismo.

Ocurrió en el primer año y medio de su gobierno, entre el 8 de julio de 1989 —asumió cinco meses antes por una gravísima crisis económica y social— y el 31 de diciembre de 1990, cuando todavía no había dado con la tecla salvadora de la convertibilidad, el plan económico basado en la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar.

En un país regido por la “ley del odio”, según la definición de 1910 del jurista, educador, político y escritor riojano Joaquín V. González, la “pax menemista” abarcó también el sorpresivo abrazo con el almirante Isaac Francisco Rojas, emblema del antiperonismo, que tanto molestó a peronistas y “gorilas”; la construcción del primer monumento a los muertos en Malvinas en la Ciudad de Buenos Aires, que fue tan resistido, y la repatriación de los restos del brigadier general Juan Manuel de Rosas, figura cumbre de los federales, odiado por sus rivales unitarios.

El Menem de este libro no es el Menem engalanado que recibe halagos y homenajes en los años dorados de la convertibilidad; tampoco, la caricatura de un político exótico, nacido y criado en algún Macondo criollo. Es el Menem que prueba un sendero propio, muchas veces por ensayo y error, y que no puede saber si eso lo llevará a algún lado. Mientras tanto, lejos de sufrir esos avatares, disfruta de todos los oropeles del poder, desde los partidos con Diego Maradona y la Ferrari colorada hasta las fiestas y los romances con vedettes y actrices.

En aquel primer año y medio, el país anduvo a los tumbos, entre volteretas ideológicas, decisiones polémicas, rebrotes inflacionarios —incluida otra hiperinflación—, escaramuzas con la Primera Dama, escándalos de corrupción, peleas internas y hasta un nuevo levantamiento militar.

A pesar de todo, Menem nunca perdió el control de la agenda y mantuvo una elevada imagen positiva; ni siquiera el drástico giro neoliberal lo alejó de las bases peronistas. Por el contrario, le sumó el respaldo de los estratos medios/altos y altos, con lo cual se fue sellando esa alianza inédita en el país entre ricos y pobres que fue el menemismo.

Reato es periodista y escritor; fragmento extraído del capítulo 4 de “Pax menemista”.