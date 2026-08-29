La patria, los bosques y aquellos que aplauden sin leer

Un miércoles cualquiera, Lali Espósito, Ca7riel, Tini, Nicki Nicole y hasta la cantante española Rosalía descubrieron que tenían algo en común: un proyecto de ley con el mismo grito, “La Patria no se vende”. Se les sumó Fito Páez, que a esta altura funciona como el abuelo que valida cualquier causa que parezca progre. Todos unidos contra la amenaza extranjera. Hay un problema: el proyecto que repudian no tiene nada que ver con vender la Patria a nadie. Es una modificación a la ley de manejo del fuego, y podría uno apostar a que ninguno de ellos la leyó.

“La Patria no se vende” es una frase que despierta likes. Sirvió contra las privatizaciones, contra el FMI, contra media docena de causas, y tiene una ventaja: no obliga a saber nada del tema al que se la aplica. Un comodín emocional .

Así funciona cierto reflejo que aspira a ser patriótico: basta con que alguien mencione algo relacionado con la tierra para que se active el pánico a su “extranjerización”. Los datos, sin embargo, son claros: la superficie en manos extranjeras nunca llegó a representar el 6% del territorio argentino. La Constitución, en su artículo 20, reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los argentinos, incluido el de adquirir, poseer y disponer de bienes raíces. Confundir eso con vender la Patria no es patriotismo; es, simplemente, no saber de qué se habla y, aun así, hablar . Nadie puede llevarse ni un lago, ni un glaciar ni el acuífero Guaraní a su país de origen.

Si el miedo fuera realmente al avance extranjero sobre el territorio, la ocasión perfecta para indignarse ya pasó, y nadie la aprovechó. En 2014, el gobierno de Cristina Kirchner le cedió al Estado chino -no a un empresario privado sino al Estado chino, con Ejército incluido- doscientas hectáreas en Neuquén por cincuenta años, para instalar una estación de espacio profundo que opera el propio ministerio de Defensa de Beijing y a la que los científicos argentinos acceden con un cronómetro. Ahí sí hay una potencia extranjera que controla un pedazo de la Patagonia por medio siglo , con opacidad militar de por medio. No recuerdo ningún cantante (Fito ya vivía) que haya salido a decir que la Patria se vendía. O se regalaba.

Ahora bien, la ley vigente -diseñada por Maximo Kirchner- establece que, después de un incendio en un bosque, un humedal o un área protegida, el uso del suelo queda congelado por sesenta años; en otras superficies, por treinta años. Nadie puede lotear, urbanizar ni cambiar su destino. La razón es evitar que un desarrollador prenda fuego un humedal y lo compre después a precio de remate, sobre las cenizas, para construir un country.

La reforma que se proponía recortaba buena parte de esa protección. El reclamo aquí tiene sustancia: no podemos dejar los humedales a merced de un encendedor y un plan de negocios.

El problema real, que nadie entona, es otro: la norma actual no distingue entre quien provoca un incendio, intencionalmente, para hacer un negocio y el chacarero que pierde el campo por un rayo, un cable pelado o un fuego que le llegó del vecino. Los dos reciben el mismo castigo: perder durante generaciones el uso de lo que es suyo, sin juicio, sin prueba de intención y sin un peso de indemnización. Eso no es cuidar el ambiente: es tratar a la mala suerte como si fuera un delito. Un régimen serio distinguiría al productor que perdió el galpón y la hacienda de quien calculó el negocio con los fósforos . Hoy la ley trata a los dos como si hubieran provocado el mismo incendio.

Hay un aspecto más, que no suena ni Spotify ni en Instagram: el presupuesto necesario para prevenir y combatir los incendios. Después de los desastres de los últimos veranos -Córdoba, Corrientes, la Patagonia-, y de los que vendrán, los recursos siguen sin reforzarse y los brigadistas siguen siendo escasos . Legislar sobre la tierra quemada es la mitad de la tarea; evitar que arda o apagar el fuego antes de que sea noticia -tarea imprescindible- al parecer, no interesa a nadie.

Ahí es donde el debate fracasó por ambos lados: algunos legisladores proponían anular la protección contra la especulación y dejar el campo libre para que el fuego vuelva a ser un negocio; los cantantes, mientras tanto, defendían la absurda ley vigente, como si el peligro fuera un noruego comprando hectáreas y no un empresario argento con un bidón de nafta o un tal Lázaro acumulando miles de hectáreas patagónicas al amparo del poder . El oficialismo, que explicó torpemente el proyecto, debió resignar las modificaciones a la ley de manejo del Fuego y la limitación de venta de tierras a extranjeros. La oposición vitoreó y hasta saltó como un inglés al final de la sesión. Unos y otros dejaron indefenso lo que de verdad importa: el suelo argentino.

Luis Castelli es abogado especialista en derecho ambiental, miembro fundador de la Fundación Naturaleza para el Futuro