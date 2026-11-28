La economía acaba de notificarle a Javier Milei que está en recesión y la inflación le avisa que no cederá mucho más de lo que ya bajó. El Presidente enfrenta los hechos indeseados que provocó con sus decisiones. Es la peor de las discusiones para un hombre en el poder

El tiempo pasa, pero no borra tan fácilmente los recuerdos . Dejaron de ser llamativas exageraciones aquellas autocelebraciones sobre el supuesto éxito de su plan económico en los primeros tiempos de la gestión libertaria

Alguna vez esos festejos incluyeron el reclamo de un Nobel de Economía, la elevación de Luis Caputo a mejor ministro de Economía de la historia, y la inscripción de un récord mundial del ajuste fiscal más rápido.

Esas efusiones dieron lugar a una sucesión de pronósticos fallidos sobre el momento en el que la inflación caería fulminada, víctima de las restricciones fiscales y monetarias.

Jugó a favor de Milei el inmediato derrumbe de todo el sistema político que generó su irrupción

Las palabras de Milei y de Caputo nunca fueron más importantes que los hechos que causaron y el énfasis y la determinación que pusieron en el empeño.

La voz del Presidente sí resultó muy importante cuando fue candidato y acertó con un discurso que lo llevó al poder por un camino rápido y explosivo . Y volvió a ser relevante la acción política expresada en los discursos cuando le tocó defender a su gobierno y sembrar expectativas ante las elecciones parlamentarias del año pasado.

Milei dispuso de tres factores cuyos efectos se van diluyendo con el paso del tiempo . En primer lugar, el estrepitoso fracaso del último gobierno kirchnerista, que incluyó postular como candidato presidencial a Sergio Massa, autor de los desastres del último año de ese período.

El segundo elemento fue la espartana decisión de una sólida mayoría electoral de elegir el camino más drástico y directo para terminar con la inflación disparada por el desmesurado festival de gasto público.

Por último, jugó a favor de Milei el inmediato derrumbe de todo el sistema político que generó su irrupción.

El kirchnerismo está obligado a presentar un discurso distinto, salvo que decida inmolarse en las urnas con las mismas caras y los mismos mensajes

El nuevo presidente instaló un nuevo discurso único y no tuvo otra respuesta que el silencio. Alguna que otra insinuación crítica fue descalificada por los insultos presidenciales ante una generalizada tolerancia al uso arbitrario de la violencia verbal.

Aquellos tres factores que incidieron en los primeros pasos del gobierno libertario en gran medida subsisten, pero el tiempo modifica su intensidad y su significado.

El desastre que dejó el kirchnerismo sigue siendo un enorme contrapeso para el peronismo , que está obligado a presentar un discurso distinto, salvo que decida inmolarse en las urnas con las mismas caras y los mismos mensajes. No habría que descartar semejante decisión, como tampoco Milei puede desestimar que el peronismo ensaye alguna pirueta ideológica para tratar de ganarle.

Del viejo sistema político quedan restos suelto s, algunos de los cuales se subieron al barco libertario, otros se convirtieron en aliados transitorios y unos cuantos más fragmentaron la política nacional en islas provinciales en las que permanecen refugiados. Es una ventaja para Milei y a la vez un riesgo concreto de que quienes dicen hoy ser sus amigos lo abandonen por la misma conveniencia que se acercaron a él.

El estilo visceral del Presidente, que lo convirtió en líder del país y lo instaló como una celebridad de la ultraderecha global, es ahora más un problema que un recurso . En el mundo, hacia su izquierda lo pusieron como ejemplo de lo que no debe ocurrir en Estados Unidos, Israel, Brasil o España.

El desafío principal para Milei está en su propio país. El Presidente cumplirá un año discutiendo contra una realidad condimentada por él mismo con falsos presagios de éxitos rápidos y rotundos. El freno de la economía real en las grandes ciudades es un dato social que Milei ya no puede ocultar .

No hay señales sobre la capacidad de Milei de leer con sentido autocrítico lo que la realidad le discute a sus teorías

La aparición de las exportaciones petroleras y gasíferas, así como el despunte de la minería que por ahora se limita al litio morigeran las cifras del comercio, la industria y la construcción.

Milei nunca prometió un camino fácil, pero lo anunció más rápido. Imagino y publicitó que los resultados del drástico ajuste fiscal y el control monetario provocaría un golpe raudo a la inflación. Puede decir que evitó una hiperinflación, pero no puede afirmar que su plan erradicó la enfermedad crónica que padece la economía argentina .

En apenas un mes dejó de ironizar sobre los que no llegan a fin de mes diciendo que quien deja de comer el día 20 se muere de hambre al día 30. En las últimas semanas reconoció en sus declaraciones que hay muchos argentinos que tienen dificultades económicas importantes .

La baja actividad y los ingresos insuficientes no son el único problema. La ola de desconfianza en el plan económico de Milei y Caputo encontró dos fuentes distintas.

Por una parte, la fuga de capitales de economías emergentes por las derivaciones de la guerra en Irán y, al mismo tiempo, por la hipótesis comprada por los analistas financieros de que la Argentina puede volver al populismo y defraudar nuevamente a sus acreedores.

Milei puede juguetear -de hecho, lo hace- agitando la amenaza del regreso del kirchnerismo, pero es un gusto caro que el riesgo país refleja en la dificultad de financiamiento a tasas de interés normales .

¿Milei y su plan económico son la misma cosa? Puesto a aparecer firme frente a las presiones para que se salga del libreto y libere pesos para activar la economía, el Presidente hace de la intransigencia una posición de la que le puede costar luego salir.

No hay señales de ningún tipo sobre la capacidad de Milei de leer con sentido autocrítico lo que la realidad le discute a las teorías que usa. Los hechos dicen que al menos por ahora el éxito esperado no aparece.

¿Solo una cuestión de tiempo? Milei todavía no ha demostrado que esté dispuesto a asumir alternativas a su ortodoxia . A su alrededor, sin embargo, los hechos que llegan desde la economía real imponen la evaluación de alternativas.

El año que falta hasta las elecciones es un camino en el que estará obligado a explicar que lo mejor está por llegar. Una batalla difícil entre los hechos y las palabras.

Por Sergio Suppo Exsecretario de redacción de LA NACION, actualmente director periodístico de Cadena 3Ir al perfil