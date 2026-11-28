El Atlántico Sur ha ganado importancia estratégica en los últimos años, primero con el avance de China y Rusia en África y América Latina, y más recientemente por la política hemisférica de Donald Trump. Para presionar a Gran Bretaña, el presidente estadounidense especuló con una escalada bélica en Malvinas y provocó una catarata de reacciones a ambos lados del océano. Cuando se habla de Malvinas no se puede dejar de lado a la Antártida . Por otro lado, la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques en el de Bab el Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el océano Índico, volvieron las miradas a los espacios de circulación marítima alejados de los conflictos.

Esta ola de interés antártico trajo aparejada una serie de creencias e interpretaciones no siempre ajustadas a la realidad. Por ejemplo, lo que sucederá, o no, en 2048.

La Antártida es un modelo excepcional de gobernanza internacional, regido por el Tratado Antártico desde 1961. El acuerdo congeló de manera indefinida los reclamos de soberanía y estableció que el continente solo sería utilizado pacíficamente para la investigación científica por medio de la cooperación internacional. Prohíbe todo tipo de actividad nuclear, y protocolos y convenciones posteriores impiden la explotación de sus recursos minerales y obligan a la protección del ambiente . Este último es un tema de mayor preocupación con vistas a 2048.

El artículo 25 establece que pasados 50 años de la entrada en vigor del protocolo (en 1998), si al menos una de las partes pidiera revisarlo, habría que llamar a una conferencia de revisión

Hablamos sobre este tema con Miryam Colacrai, doctora en Relaciones Internacionales, directora del Comité de Estudios Antárticos del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) e investigadora del Conicet, quien responde a título personal y no en representación de las instituciones a las que pertenece.

-Hay quienes aseguran que en 2048 vence el protocolo que prohíbe explotar minerales en la Antártida y que hay países listos para empezar a extraerlos. ¿Es así?

-Es importante aclarar que eso no es así. Muchas veces las informaciones se hacen eco de este mito o mala interpretación. En 2048 se van a cumplir 50 años de la entrada en vigor del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que en su artículo 7 prohíbe la explotación de recursos mineros. Ese protocolo es parte del mismo sistema del Tratado Antártico y, como él, no tiene vencimiento. Lo que el artículo 25 establece y a veces se malinterpreta es que pasados 50 años de la entrada en vigor del protocolo (en 1998), si al menos una de las partes pidiera revisarlo habría que llamar a una conferencia de revisión. Si esto ocurriera, se iniciaría un procedimiento muy complejo que requiere una cantidad de negociaciones para la búsqueda de un acuerdo con la mayoría de todas las partes, incluidas las tres cuartas partes de los miembros consultivos en el momento de la aprobación del protocolo. Además, cualquier modificación solo entrará en vigor con el acuerdo de las 26 partes consultivas que aprobaron el protocolo en 1991. No es algo automático, como suele conjeturarse.

En la cabeza de quienes discuten Antártida están la sombra de Malvinas y la superposición de reclamos que tenemos con Chile y Gran Bretaña. A pesar de eso, Chile nos apoyó en las distintas negociaciones por la Secretaría

-¿Cómo debe manejarse la relación con Chile, país con el que se superpone nuestro reclamo en la Antártida?

-Me parece fundamental cooperar con Chile. Respecto del Tratado Antártico, desde el comienzo tuvimos coincidencias a pesar de que partíamos de una situación de superposición territorial de nuestros reclamos. Cuando se negoció para que la Secretaría tuviera sede en Buenos Aires también nos apoyaron. Tenemos actividades conjuntas, como la Patrulla Antártica Naval Combinada, que es una acción muy visible, y una Comisión Binacional en Materia Antártica desde 2022. Desde 2017 presentamos proyectos para la creación conjunta de un área protegida en la península antártica occidental, en el marco de la Convención de Recursos Vivos Marinos. Es decir, tenemos capacidad para actuar conjuntamente. Al mismo tiempo, vemos que Punta Arenas tiene una gran actividad como puerto en el tránsito antártico. Es el lugar intermedio para llegar a la Antártida porque tiene provisión logística, porque tiene acuerdos de libre comercio con más de 50 países y porque tiene mucha relación con el Asia Pacífico. Ahí veo un déficit de decisiones de parte nuestra. Aunque Argentina reúne el 95% del paso de los cruceros en Ushuaia, si pudiéramos ofrecer más logística podríamos captar a muchos países que vienen del Atlántico para darles nuestros servicios.

-¿En qué, por ejemplo?

-Se puede ofrecer seguridad para las campañas antárticas de distintos países, por ejemplo. Tendríamos que emplear mejor nuestras ventajas, hacerlas más visibles, y no tener prejuicio sobre con quién nos relacionamos, siempre teniendo una mirada nacional. Argentina y Chile tenemos un destino común. Podríamos concretar una alianza estratégica para ofrecer Ushuaia y Punta Arenas de forma conjunta. El problema es que a veces perdemos oportunidades por no tener una política de Estado y someternos a alineamientos forzados en lugar de elegir vínculos amplios y diversos.

Hay quienes plantean que si el Tratado Antártico se renovara habría que pensar en instrumentar algún tipo de mayoría. Me parece que hay que sostener la herramienta del consenso

-¿Qué significa que la Secretaría del Tratado Antártico esté en Argentina?

-Eso fue un gran logro de nuestro país como resultado de una política de Estado. Me refiero a que siempre la postura y propuestas argentinas van a tener alguna objeción del Reino Unido, porque en el trasfondo está la disputa por Malvinas. Son dos cuestiones separadas, pero en la cabeza de quienes discuten Antártida están la sombra de Malvinas y la superposición de reclamos que tenemos con Chile y Gran Bretaña. A pesar de eso, Chile nos apoyó en las distintas negociaciones por la Secretaría. Así logramos una sede en América Latina, porque todas las demás sedes de instituciones o convenios dentro del TA están en países de la comunidad británica. Ese fue un proceso negociador que llevó aproximadamente 12 años y fue sostenido por todos los gobiernos como una política de Estado. La secretaría, instalada en Buenos Aires desde 2004, ha mostrado gran eficacia.

-El Instituto Antártico Argentino, que depende de Cancillería, está en la provincia de Buenos Aires, mientras que el chileno está en Punta Arenas. ¿No nos convendría llevar al IAA al sur?

-Chile tiene su Instituto Antártico en Punta Arenas desde 2003. El nuestro está en el ámbito de la Universidad de San Martín, lo que implica que todo el material de investigación que se extrae de la Antártida debe llevarse hasta allí. Si bien en Ushuaia tenemos el Centro Austral de Investigaciones Científicas del Conicet (CADIC), creo que también el IAA tendría que estar en Tierra del Fuego. A veces las esferas de competencia y de jurisdicción no dialogan lo suficiente. Es cierto que esto supone cambios, radicación de personas, de funcionarios, pero por lo menos tendría que haber una subsede. Eso también no daría más presencia institucional en el sur.

-¿Cómo funciona el sistema de consenso en el Tratado Antártico?

-De los 58 países miembros del Tratado Antártico, 29 tienen estatus consultivo y 29 estatus no consultivo. Los segundos participan en actividades y pueden asistir a las reuniones del Tratado, pero no forman parte del proceso decisorio. Es una política de equilibristas, porque hay intereses diversos, pero eso es un logro del consenso.

-¿Quiere decir que no hay un país o grupo de país que pueda vetar una decisión?

-No hay veto. En un espacio de cooperación como es el Tratado Antártico es necesario negociar. Puede haber momentos conflictivos, pero hay una disposición a llevar adelante acuerdos para acercar posiciones. ¿Cómo entender el consenso en este marco? Cuando algún país no está de acuerdo con alguna cuestión, se buscará llegar a una fórmula compatible para todos. Esta es una pieza fundamental para el equilibrio entre grandes y chicos, ricos y no tan ricos. Hay quienes plantean que si el Tratado Antártico se renovara habría que pensar en instrumentar algún tipo de mayoría. Me parece que hay que sostener la herramienta del consenso. Los 12 países originarios que firmamos en 1959 tenemos la responsabilidad más grande de hacer tarea de convencimiento para que no se abandone esa herramienta jurídico-política que es el consenso.

-¿Qué llevó a los países firmantes a organizar este tratado con estas características?

-Como dijo John Heap, el miedo al caos. Heap fue uno de los negociadores del Tratado por el Reino Unido y fue quien reflejó la preocupación compartida de que si no se lograba un acuerdo de coexistencia durante la Guerra Fría, la Antártida terminaría siendo escenario del caos militar y político.