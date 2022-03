Muratov, el Nobel que lucha por mantener viva la verdad en Rusia

WASHINGTON

Minutos despu√©s de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su guerra contra Ucrania, el ganador del Premio Nobel de la Paz en 2021 y editor del diario independiente ruso Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, convoc√≥ a una reuni√≥n de emergencia. ‚ÄúEstamos de duelo‚ÄĚ, anunci√≥ en un video tras la reuni√≥n en la redacci√≥n del diario en Mosc√ļ. ‚ÄúNuestro pa√≠s, por √≥rdenes del presidente Putin, le ha declarado la guerra a Ucrania y no hay quien pueda frenarlo. As√≠ que adem√°s del duelo, cargamos con la verg√ľenza‚ÄĚ.

Muratov canaliz√≥ la agon√≠a que se viv√≠a en su redacci√≥n en forma de desaf√≠o. ‚ÄúRusia bombardea Ucrania‚ÄĚ, titul√≥ con inmensas letras en la tapa de la siguiente edici√≥n del diario, con las notas publicadas en formato biling√ľe, en ruso y ucraniano. ‚ÄúNo reconocemos a Ucrania como enemigo ni el ucraniano como el idioma del enemigo‚ÄĚ, dice Muratov en el video. ‚ÄúY nunca lo haremos.‚ÄĚ

Un mes despu√©s, ese titular del diario ser√≠a ilegal. Y Muratov es el √ļltimo hombre que sigue en pie entre Putin y los medios independientes en Rusia. A sus 60 a√Īos, es un defensor ac√©rrimo del periodismo ruso y viene piloteando el Novaya Gazeta desde hace d√©cadas, que incluyeron momentos desgarradores, como el asesinato de sus propios periodistas. Y ahora que su pa√≠s ha virado definitivamente hacia el totalitarismo, enfrenta la posible muerte del periodismo ruso en s√≠ mismo.

En el camino, Muratov ha enfrentado el mismo dilema de los que se atrevieron a mirar a los ojos al despotismo: aferrarse a la pureza de los ideales, y por lo tanto cerrar el diario, o seguir presionando dentro de las restricciones de un sistema represivo y así mantener viva la publicación.

Opt√≥ por lo segundo. Mientras que miles de periodistas huyeron de Rusia, Muratov sigue en Mosc√ļ y publica el Novaya Gazeta tres veces por semana. Pero el diario debe ce√Īirse a la nueva ley de censura aprobada el 4 de marzo, que pena con hasta 15 a√Īos de c√°rcel la publicaci√≥n de lo que Rusia llama ‚Äúnoticias falsas‚ÄĚ sobre las acciones militares del pa√≠s. Entre otras cosas, eso implica que los medios rusos no pueden decir que la guerra es una guerra: deben llamarla ‚Äúoperaci√≥n militar especial‚ÄĚ.

Técnicamente, el Novaya Gazeta cumple con la nueva ley rusa, pero eso no implica que haya agachado la cabeza: sigue confiando en los relatos visuales, los testimonios de primera mano, las omisiones flagrantes y los sobreentendidos para transmitir los horrores de la guerra a los lectores rusos que saben leer entre líneas.

‚ÄúMiren, no me voy disparar un tiro en el pie y abandonar como si nada esta batalla por la informaci√≥n‚ÄĚ, dice Muratov en una entrevista telef√≥nica desde Mosc√ļ. ‚ÄúCuando el gobierno nos quiera clausurar, lo va a hacer. Pero no voy a ser yo quien apague las luces, contradiciendo la voluntad de nuestros periodistas y lectores.‚ÄĚ

Durante gran parte de la historia moderna de Rusia, la libertad de prensa ha sido la excepci√≥n. Pero en la d√©cada de 1980, la pol√≠tica de ‚Äúdeshielo‚ÄĚ del l√≠der sovi√©tico Mikhail Gorbachov gener√≥ una apertura para el periodismo cr√≠tico que se consolid√≥ tras la ca√≠da de la Uni√≥n Sovi√©tica en 1991.

En 1993, Muratov y un grupo de periodistas se desvincularon del Komsomolskaya Pravda, por entonces órgano oficial de la liga juvenil del Partido Comunista, y fundaron el Novaya Gazeta. Los periodistas tuvieron que poner dinero de su bolsillo y recibieron ayuda de Gorbachov, que les entregó parte del dinero de su Premio Nobel de la Paz para que compraran las computadoras de la nueva redacción.

En aquel momento, parec√≠a que la libertad de prensa hab√≠a llegado a Rusia de manera irrevocable. A fines de 1993, los rusos votaron a favor de una nueva Constituci√≥n, que especificaba claramente, como lo hace a√ļn hoy, que ‚Äúla libertad de los medios est√° garantizada; la censura est√° prohibida‚ÄĚ.

El Novaya se convirtió en la publicación de referencia de la intelligentsia progresista de Rusia. Pero en la década siguiente, a medida que Putin fue tomando el control para construir su máquina de propaganda, el Novaya empezó a sufrir presiones: entre 2000 y 2009, seis personas del equipo del diario fueron asesinadas o aparecieron muertas de manera misteriosa, incluida la periodista estrella Anna Politkovskaya, muerta de un disparo en el ascensor de su edificio en 2006.

En terapia intensiva

Para diciembre de 2021, cuando Muratov lleg√≥ a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz ‚Äďjunto con la coganadora periodista filipina Maria Ressa‚Äď, los medios independientes de Rusia ya estaban en terapia intensiva. Los funcionarios de Putin hab√≠an etiquetado a muchos de los mejores periodistas del pa√≠s como ‚Äúagentes extranjeros‚ÄĚ, oblig√°ndolos a exiliarse.

En su discurso de aceptaci√≥n del Nobel, Muratov advirti√≥ que el gobierno de Rusia estaba agitando un clima de guerra, y dijo que los periodistas seguir√≠an cumpliendo su misi√≥n de dar testimonio de los hechos. ‚ÄúMientras los gobiernos siguen tratando de mejorar el pasado, los periodistas tratamos de mejorar el futuro.‚ÄĚ

En estos días, Muratov anunció que él y su diario habían decidido subastar la medalla del Nobel y entregar lo recaudado a los refugiados ucranianos.

Cuando Putin invadi√≥ Ucrania, los reporteros y editores del Novaya Gazeta ya hab√≠an sostenido una seria conversaci√≥n sobre cu√°l ser√≠a la respuesta del peri√≥dico y sobre las dificultades de trabajar en condiciones de guerra. ‚ÄúNo pod√©s seguir viviendo igual que antes si los aviones y la artiller√≠a de tu pa√≠s est√°n demoliendo las ciudades de un pa√≠s vecino‚ÄĚ, dice Muratov.

En dos d√≠as, el ente regulador de las comunicaciones de Rusia, el Rozkomnadzor, amenaz√≥ con bloquear la salida del Novaya Gazeta y exigi√≥ la eliminaci√≥n de ‚Äúinformaci√≥n falsa sobre el bombardeo de ciudades ucranianas y la muerte de civiles ucranianos como resultado de las actividades del ej√©rcito ruso‚ÄĚ. Muratov respondi√≥ que seguir√≠a confiando en los informes de sus corresponsales. Despu√©s, en una entrevista concedida a la revista The New Yorker, Muratov se√Īal√≥: ‚ÄúRespetamos la soberan√≠a de Ucrania‚Ķ y tambi√©n la soberan√≠a del Novaya Gazeta‚ÄĚ.

La presi√≥n estatal iba en aumento. Las autoridades bloquearon Facebook y desconectaron la estaci√≥n de radio Eco de Mosc√ļ. La polic√≠a arrest√≥ a miles de manifestantes en todo el pa√≠s. La cobertura del Novaya document√≥ que cientos de rusos hab√≠an sido despedidos de sus trabajos por expresar su oposici√≥n a la guerra. El 4 de marzo, Putin promulg√≥ la nueva ley sobre noticias ‚Äúfalsas‚ÄĚ. El canal independiente TV Rain dej√≥ de transmitir y cientos de periodistas m√°s huyeron del pa√≠s.

El peri√≥dico convoc√≥ a otra reuni√≥n de emergencia, donde evaluaron dos posibles cursos de acci√≥n. ‚ÄúLa primera opci√≥n era cerrar, porque es imposible trabajar bajo censura de tiempos de guerra, y dejar√≠amos expuestos a muchos de nuestros colaboradores a un juicio penal, ya que el gobierno es capaz de declarar ‚Äėfalsa‚Äô cualquier noticia‚ÄĚ, dice Muratov.

‚ÄúLa segunda opci√≥n era escribir un descargo de responsabilidad para explicarles a los lectores que segu√≠amos trabajando porque hay informaci√≥n muy importante para comunicar, pero que lo hac√≠amos en condiciones de guerra, y que no ten√≠amos m√°s remedio que autocensurarnos.‚ÄĚ

Muratov decidi√≥ poner las dos opciones a consideraci√≥n de los seguidores de la plataforma de financiaci√≥n colectiva del peri√≥dico, un grupo de lectores leales que el peri√≥dico llama sus ‚Äúc√≥mplices‚ÄĚ, y realiz√≥ una encuesta. De las 7800 respuestas, el 96% quiso que el peri√≥dico siguiera abierto. La sala de redacci√≥n recibi√≥ 3500 cartas en 24 horas, todas para pedir que el peri√≥dico no cerrara.

D√≠as despu√©s, el peri√≥dico public√≥ su primera edici√≥n bajo las nuevas reglas. El titular de tapa dec√≠a: ‚ÄúEsta edici√≥n del Novaya se ajusta a todas las leyes del c√≥digo penal reformado de Rusia‚ÄĚ. Debajo hab√≠a una imagen de cuatro bailarinas interpretando El lago de los cisnes frente a una gigantesca nube en forma de hongo. El mensaje era claro: durante el intento de golpe de 1991 contra Gorbachov, la televisi√≥n estatal rusa transmiti√≥ El lago de los cisnes, y desde entonces, para los rusos, ese ballet es sin√≥nimo de una crisis que el gobierno quiere ocultar.

‚Äú¬°Hola a todos, este es el servicio de informaci√≥n online del Novaya Gazeta! Prometimos aprender a vivir y escribir bajo las garras de la censura militar y ac√° estamos. ¬°Ya volvimos!‚ÄĚ, escribi√≥ Nikita Kondratyev, jefe del servicio, el 16 de marzo. ‚ÄúS√≠, al periodismo ruso le est√°n arrancando los √ļltimos dientes‚ÄĚ, escribi√≥. ‚ÄúPero tiene la maravillosa habilidad de hacer crecer dientes nuevos.‚ÄĚ

Traducción de Jaime Arrambide