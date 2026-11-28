Nacido en La Plata en 1939, en cuya universidad nacional se formó como filósofo, Néstor García Canclini también ejerció en ella como docente, actividad que extendió luego a la Universidad de Buenos Aires hasta que el golpe de 1976 lo empujó al exilio en México, país que terminó por hacer suyo. Hoy es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, y ciudadano mexicano nacionalizado. Allí ahondó en temas antropológicos y sociales; se movió entre las aulas y el trabajo de campo , reconociendo en la diversidad indígena y campesina del país un panorama que enriqueció su mirada sobre los procesos sociales latinoamericanos. Recorrió comunidades indígenas de Michoacán y estudió a los artesanos y las culturas populares, y de esa experiencia salió Las culturas populares en el capitalismo. Después vendría Culturas híbridas, con su idea de que en América Latina lo tradicional y lo moderno, lo culto, lo popular y lo masivo no se oponen: se entreveran .

Con sus libros posteriores, Consumidores y ciudadanos y La globalización imaginada, publicados en los años 90, García Canclini fue afinando una pregunta que todavía nos acompaña: ¿qué significa ser ciudadano cuando el consumo organiza la mayor parte de nuestras vidas? Esos trabajos, entonces muy reveladores, marcaron a numerosos estudiantes y siguen nutriendo a nuevas camadas en las aulas de Ciencias Sociales de la UBA.

La interrogación de aquellos títulos se amplió, al compás de su lucidez para sintonizar, desde lo académico y lo reflexivo, los síntomas de época. Así, en Ciudadanos reemplazados por algoritmos el autor examinó cómo las plataformas digitales tienden a desplazar la condición de ciudadanía.

Esta semana García Canclini estuvo en Buenos Aires, donde el MALBA –curiosamente, en coincidencia con la muestra masiva de Frida Kahlo y todo lo que ella implica en términos de masificación de símbolos cuya popularidad va por fuera de su contenido– fue sede de unas jornadas públicas sobre cómo América Latina pensó la globalización y la contra-globalización en los años 90, organizadas por el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes. En ese marco, conversamos con el filósofo y antropólogo argentino-mexicano sobre ese pensamiento y sobre lo que queda de él en el mundo de hoy.

-Con respecto al eje de las jornadas que usted viene de protagonizar como invitado en el MALBA: Casi todo el mundo sabe qué cosa es la globalización. Menos familiar suena, en cambio, el concepto de contra-globalización. ¿Puede ponernos en tema?

-Desde hace décadas, distintos tipos de movimientos, nacionalistas o anticolonialistas, algunos de raíces antiguas e incluso antagónicos entre sí, integran lo que se da en llamar contra-globalización. Entre sus miembros hay economistas, intelectuales, referentes de sectores que se sintieron amenazados por un proceso histórico de difícil previsibilidad, organizaciones como el Foro Social Mundial, que enlaza a países y movimientos sociales de muchas regiones, y en el que se inscribe también la propia Unión Europea, quizá el programa más potente de afirmación de una identidad regional y de un mercado acotado que busca atrincherarse frente a la globalización.

-Pero no están articuladamente organizados…

-No, no constituyen una oposición orgánica a los procesos globalizadores, sino de configuración de defensas regionales específicas. Están también ciertos movimientos mucho más enérgicos, como el zapatismo en México, que literalmente irrumpió en la vida política por sorpresa el 1° de enero de 1994, el mismo día en que el gobierno mexicano anunciaba la aplicación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte: una emergencia indígena, con un programa de defensa de los derechos de las tierras, de las culturas, de las sociedades de pueblos originarios, que aportó un programa, también, para la nación mexicana. Hay más casos, pero todos son disconformidades atomizadas. No hablamos propiamente de un movimiento mundializado contra la globalización.

-¿De qué se habló entonces en estas jornadas en el MALBA?

-Lo que nos propusieron los organizadores fue volver a pensar lo ocurrido en torno de este tema en los años 90 en América Latina. Fundamentalmente, a evaluar lo que no vimos venir en aquel momento: que ya había comenzado la organización algorítmica del mundo. En esa época entendíamos la globalización y la contraglobalización como procesos encabezados por gobiernos, por corporaciones que avanzaban, pero ignoramos que ya la algoritmización de datos permitía prever comportamientos. Hay una diferencia clave entre la gubernamentalidad estadística y la gubernamentalidad algorítmica. En la primera, predominante hasta los años 80, se hacían estadísticas y encuestas para conocer una población a grandes rasgos y así vender un producto, fuese un desodorante o un candidato político. En cambio, en la gubernamentalidad algorítmica, los datos de los usuarios se recogen masivamente, sin una finalidad específica. Y eso se reúne en un conjunto enorme de bancos de información a los que nos convencieron de llamar “la nube”, como para disimular su existencia en esa intangibilidad, aunque hoy sabemos que requieren una base material muy concreta, que afectan el uso del agua, la electricidad, y ocupan territorios. Esa gubernamentalidad algorítmica entrena dispositivos para usar esos datos y aplicarlos en situaciones ilimitadamente diferentes. Ya todos estábamos proporcionando diariamente información a través de nuestros correos electrónicos en los años 90, pero ahora lo hacemos cada vez que usamos aplicaciones o redes sociales. Es un proceso de desposesión de información personal inédito, inexistente en ese anterior capitalismo. Y tan efectivo para el control de personas o de naciones como antidemocrático, porque quienes proveemos esa información no tenemos participación en las decisiones.

-Ese capitalismo electrónico global ganando espacio por sobre las democracias tuvo un episodio reciente en Brasil: el Tribunal Superior Electoral multó a Meta por incumplir resoluciones sobre trato igualitario y por falta de transparencia en la información presentada, aunque la multa fue irrisoria para tamaña corporación. ¿Cuál es el verdadero flanco débil de las corporaciones, si es que lo tienen?

-Bueno, la desposesión que nos reduce de ciudadanos a usuarios y nos sume en algoritmos, en “perfiles”, despertó reacciones más o menos enérgicas, no muy rotundas, de algunos gobiernos y entidades supranacionales, como la Unión Europea. Pero en general, han sido poco eficaces: no se han planteado cuestiones más radicales acerca del tipo de gobernanza que estas corporaciones están aplicando, sustituyendo a los propios gobiernos, incluso a los de las potencias hegemónicas. Estamos ante un debilitamiento grave de los Estados, en algunos casos inducido por los propios políticos. Hay un avance sin freno de la reorganización estratégica de la información. Pero esas corporaciones que lo ejercen no tienen un proyecto, un programa, del tipo de orden que quisieran establecer. Actúan convulsivamente, espasmódicamente: son erráticas.

-Pero cumplen sus objetivos…

-Sí, objetivos elementales de acumulación, pero no de organización socioeconómica: diría que cumplen con horizontes de altísima concentración y acumulación de riqueza desplazando a competidores de las industrias clásicas: autos, alimentos, etc. Pero no logran, al menos todavía, articular un plan socioeconómico globalizado.

-Vuelvo a la pregunta anterior: ¿los mayoristas globales de big data son invencibles? ¿Qué le queda al hombre de a pie frente a ese debilitamiento de las democracias representativas?

-Una primera observación muy sencilla es que no todos vivimos usando aplicaciones o redes constantemente. Muchos comportamientos todavía no están entregados a las plataformas: existen formas de organización comunitaria que suelen llamarse “de resistencia”. Yo creo que son más que eso: son de alternancia, de desenvolvimiento distinto de formas de vida no capturadas. O capturadas por otros estamentos: por iglesias; por gobiernos que se imponen sobre el uso de ciertas plataformas. Hay movimientos urbanos y de pueblos originarios; hay organizaciones feministas que intentan desarrollar formas de agrupamiento, de movilización, de acción alternativa, de construcción comunitaria o social no subordinada. Ese es un signo de esperanza. No parece, por el momento, que eso pueda ser alternativo en sentido radical, pero el comunitarismo sigue existiendo y hoy es menos ingenuo, menos utópico que el de hace 30 o 40 años. Además, hoy estamos todos muy informados del grado de participación inevitable y consecuencias catastróficas que tiene este control algorítmico dentro de una tecnología que, a la vez, presenta enormes beneficios, en la medicina, en la investigación, en la producción de mejores bienes de consumo, en la organización más racional del consumo.

-¿Hay posibilidades de democratizar el uso de las plataformas?

-Hay intentos de respuestas consistentes a eso. Estoy pensando en Shoshana Zuboff, autora de un libro titulado Capitalismo de Plataformas o Democracia. Ella sostiene que no se puede tener las dos cosas. Pero su propuesta no es que dejemos taxativamente de usar plataformas, sino que resistamos la extracción de datos buscando un tipo de gobernanza distinto sobre estas, a través de acciones estatales o institucionales globales. Cierto es también que en este momento las grandes instituciones internacionales, la ONU, la OEA, etc. están fragilizadas y son incapaces de establecer regulaciones. Pero Zuboff plantea centrar la lucha social, cultural y comunicacional en la exigencia a los gobiernos de “abolir”, ella usa esa palabra, la extracción de datos sin consentimiento de los ciudadanos. Ella es consciente de la dificultad de su aplicación política, pero usa un contraargumento: en otra época también pensábamos que era imposible abolir la esclavitud o el trabajo infantil, y sin embargo se han establecido legislaciones que las prohíben. Cuando leí eso, yo pensé, “sí, pero el trabajo infantil y la esclavitud siguen existiendo de otro modo”.

-¿Entonces?

-Entonces, una pregunta para hacerse es cómo manejamos esa coexistencia un poco perversa de lo que está prohibido y existe. Y ahí entramos en un terreno más arduo, porque uno de los factores que tuvimos poco en cuenta en los estudios sobre globalización que yo mismo hice en los 90, era el enorme poder creciente de los cárteles y las organizaciones criminales, que gobiernan gran parte del territorio latinoamericano. Hay enormes territorios controlados por el crimen donde el Estado no puede entrar o solo puede entrar a capturar a algunos líderes. Me parece que hay que colocar, junto al empoderamiento de las corporaciones digitales, este empoderamiento muy descontrolado de las corporaciones narcodelictivas, ambos, en muchos casos, aliados al poder político elegido democráticamente, y esa es la gran perversión.

-La combinación de la IA con la despolitización que usted plantea en sus últimos trabajos ofrece una perspectiva distópica y, como contrapartida, una fantasía algo cándida: la de un ingreso universal que garantizará bienestar material a los desocupados.

-Hay una cuestión filosófica: una relación histórica entre trabajo y sentido de la vida que el marxismo desarrolló especialmente, pero no solo el marxismo, sino autores que uno podría considerar ajenos a la izquierda y vieron en el trabajo un sentido. En el propio cristianismo, y en algunas otras religiones, esto es muy claro. De allí que algunos partidos políticos y algunos economistas muy respetables propician la idea del salario universal, a partir de un aumento de impuestos a los más ricos para financiarlo y que esto sea administrado por los Estados. No es irrealizable. Pero ciertamente suena irreal. Hoy no se ve que el mundo vaya en dirección de aumentarle impuestos a los ricos ni para empoderar a los Estados. A la luz de la prevalencia de los gobiernos de derecha, en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, cuya indiferencia hacia el dolor social es la de los sociópatas, resulta ilusoria esa expectativa, porque son muy amplios los sectores que votan a esos sociópatas.

-Hay consensos básicos que parecen haberse roto, reivindicación de dictaduras, cuestionamiento a las atribuciones de la Corte Penal Internacional, como plantearon hace apenas días en su reunión Putin, Trump y Xi Jinping. ¿Esta tendencia es reversible o apenas está empezando?

-Para responder eso, me parece que hay varias tareas poco desarrolladas. Como investigador y universitario, creo que sabemos poco de esta sociedad que habitamos hoy. No es la misma de 2001, ni la de los años 90. Pero lo cierto es que este proceso viene desde hace varias décadas. Falta entender qué ha pasado con los partidos políticos. Si uno mira no solo el caso argentino, sino incluso otros latinoamericanos, hay ocho elecciones del último año y medio que han sido ganadas por partidos de derecha. Muchos de ellos, surgidos por el voto, reivindican las dictaduras. Es inevitable preguntarse qué ha pasado con los partidos políticos que en la vereda de enfrente dicen defender la democracia, los intereses populares, por qué no son convincentes, cuánto ha influido la corrupción de sus líderes. Y estamos hablando también de países europeos que aparentemente tenían menos dificultades generalizadas en este sentido. En Alemania está ganando no solo la derecha, sino el nazismo. En Italia también hay un crecimiento del fascismo; en España, Vox crece. ¿Qué impidió a los partidos convencer a las sociedades del valor de sus propuestas democráticas y llamadas progresistas? Necesitamos repensar muchos de los supuestos que teníamos. No adhiero a una visión derrotista o resignada, sino a preguntas nuevas en la necesidad de desempolvarnos de esquemas ideológicos que hoy no tienen valor explicativo.

-¿Y cuál es la alternativa fáctica ante ese panorama?

-Mucha investigación y nuevos acuerdos sociales y políticos entre fuerzas que existen en la sociedad. Porque también hay sectores que defienden los derechos humanos, hay asociaciones nuevas, hay algunos pocos partidos políticos nuevos aunque todavía débiles, pero en todos los países latinoamericanos, que intentan reivindicar derechos básicos a la vida, al trabajo, a la convivencia pacífica.

-¿Podríamos decir que todavía no hay una victoria definitiva de ninguna de las partes?

Así es: el juego no está completamente definido para ningún sector.

Néstor García Canclini Victoria Gesualdi

Filósofo y crítico cultural

Néstor García Canclini nació en La Plata en 1939 y se doctoró en Filosofía en la universidad de su ciudad y en la de París, donde fue discípulo de Paul Ricoeur. A comienzos de la última dictadura militar argentina se exilió en México, donde hoy reside.

Es profesor distinguido en la Universidad Autónoma Metropolitana de México e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México.

Escribió, entre otros libros, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad; Consumidores y ciudadanos; Cultura y comunicación: entre lo global y lo local; La globalización imaginada; Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad; Lectores, espectadores e internautas; La sociedad sin relato; El mundo entero como lugar extraño y Ciudadanos reemplazados por algoritmos.

Entre otras distinciones, recibió el Book Award de la Latin American Studies Association por Culturas híbridas, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en México y el Premio Konex, en dos oportunidades.