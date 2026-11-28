Cuando hace unos días leímos en este mismo diario acerca de una carta que el autor de Rayuela habría enviado al caudillo conservador Robustiano Patrón Costas en 1943, “la internacional cronopia” toda, algo aturdida, comenzó a reenviarse unos a otros aquel artículo. Dos cronopios con algo de famas nos pusimos a investigar y develamos el equívoco. Vayamos de a poco.

Julio Cortázar tuvo mucha mala suerte con su padre, quien lo abandonó siendo un niño de apenas 6 años. La familia pasó años turbulentos en Europa en tiempos de la Primera Guerra Mundial y por eso el nacimiento en Bruselas de quien sería uno de los grandes escritores de la lengua. Allí, su progenitor intentaba conseguir un puesto consular que nunca obtuvo. Julio José Cortázar Arias volvió antes que el resto de la familia a Buenos Aires y a partir de 1920 no supieron más de él. Sin embargo, los desencuentros no terminaron ahí.

Al publicarse la segunda edición de las Cartas del escritor en 2012, una de las grandes novedades es la inclusión de una comunicación del padre al hijo luego de 30 años de ausencia. Entre sugestivas excusas por su alejamiento, le hace un insólito pedido , sobre todo si se piensa que llevaban décadas sin verse. Ante la publicación de una nota sobre Rosamond Lehmann firmada por su hijo como “Julio Cortázar” en LA NACION del 3 de julio de 1949, le escribe el 30 de ese mes desde Córdoba para pedirle que por favor use su nombre completo para sus trabajos intelectuales y firme “Julio Florencio”. Le explica que busca evitar que la homonimia produzca la errónea atribución a él de los escritos de su hijo. Según su versión, había recibido equivocadas felicitaciones por ese texto y las consideraba injustas.

El 2 de agosto, desde Buenos Aires, el escritor le responde con fría cordialidad que no accederá al pedido porque ya su nombre es conocido en ambientes literarios . Agrega que ha publicado un libro como Julio Cortázar (se refiere a Los reyes) y diversos ensayos en revistas de Buenos Aires. Por momentos sobreactúa una cordialidad que resulta impostada frente a alguien que, sin dudas, lo ha herido.

La homonimia y el desencuentro no iban a terminar ahí. En el número 110 de la revista Todo es Historia, de julio de 1976, Enrique Pereira publicó “La guerra civil española en la Argentina”. Allí se afirmaba que entre las instituciones argentinas franquistas estaba “Socorro Argentino pro Reconstrucción de España, dedicada a recolectar víveres, fondos y artículos sanitarios” y que la organización tenía entre sus adherentes la figura de “Julio Cortázar”, además de Manuel Gálvez y Carlos Ibarguren, entre otros. En la página siguiente se muestran fotos bajo la leyenda “Durante la guerra civil española estuvieron … con Franco”. Allí aparece la cara del autor de “Casa tomada”, muy célebre ya por ese entonces, porque era uno de los protagonistas del boom de la literatura latinoamericana iniciado en los sesenta.

Recién en el número 112, de setiembre, en carta de lector, A. Mendaña se muestra “estupefacto” de la mención de Julio Cortázar, “cuya posición ideológica es bien conocida”, y pide la fuente. La nota de la dirección aclara que su nombre ha salido en LA NACION del 11 de marzo de 1937 y que el entonces joven de 23 años aparece como “jefe de delegaciones del interior”. Esto es esencial, ya que el padre del escritor era salteño , mientras que su hijo era porteño por adopción. Resulta evidente entonces que el Julio Cortázar que había adherido al franquismo era el Cortázar padre.

La carta a Patrón Costas que los autores atribuyen al padre de Julio Cortázar

El tema no iba a quedar ahí. Citando el artículo de Pereira, Ernesto Goldar, en su libro Los argentinos y la guerra civil española, repitió la información en 1986, cuando ya Cortázar había muerto. Así, el malentendido siguió su curso y hasta algún biógrafo, como Eduardo Montes-Bradley en Cortázar sin barba (2004) niega el “mito del Cortázar falangista”, pero no alcanza a atar el cabo de que la publicación original de Todo es Historia se basa en la confusión de lo publicado por LA NACION, atribuyendo al escritor una acción de su padre.

La última confusión se produjo este último 14 de noviembre en Ideas de LA NACION. La nota, “Una carta inédita muestra a un Cortázar con ideas liberales”, está firmada por el notable jurista Juan Carlos Cassagne, quien señala: “La lectura de una carta desconocida de un escritor argentino mundialmente famoso es algo que conmueve, lo cual, en este caso, se acrecienta por la condición del receptor de la misiva. Experimenté esa sensación cuando mi buen amigo, Eduardo Patrón Costas, me hizo llegar copia de una carta de Julio Cortázar encontrada en el archivo de su abuelo, en la que el escritor adhiere a la candidatura a la presidencia de la Nación del doctor Robustiano Patrón Costas. Escrita el 23 de marzo de 1943, su destinatario encabezaba, por aquel tiempo, la fórmula de una coalición política llamada Concordancia, que representaba la alianza entre el Partido Demócrata Nacional y el radicalismo antipersonalista”. Vale consignar que el doctor Cassagne, además de ser un académico importante y notorio especialista en Derecho Administrativo, es primo segundo del escritor.

Lo cierto es que una vez más el diablo metió la cola en la relación de Julio Cortázar con su padre . La mentada carta es en realidad de Julio José Cortázar Arias. Esta aclaración no apunta a polemizar con los análisis de Cassagne sobre la ideología del escritor, tema siempre controvertido. Lo importante es aclarar la autoría de la carta y desligarla de quien escribió Historias de cronopios y de famas.

Firma de Julio José Cortázar Arias, padre del escritor

Para determinar la autoría de la misiva hicimos algunas acciones que quizás valga la pena contar. En primer lugar, la generosidad de Eduardo Patrón Costas nos permitió ver la fotografía de la carta dirigida a su abuelo. Algunos hechos nos llamaron la atención. El tono no es el del Julio Cortázar escritor, ni refleja sus posiciones políticas de entonces, aunque tienen alguna lejana conexión . El domicilio en la calle Juncal, en Buenos Aires, no es ninguno de los domicilios de “nuestro” Julio, quien en ese momento residía en Chivilcoy. La carta está firmada un martes, y seguramente ese día estaba dando clases en aquella ciudad del interior de la provincia y además, si hubiera querido poner un remitente en Buenos Aires, habría usado el de su casa del barrio de Agronomía, en la calle Artigas. Su firma de entonces, por otra parte, no coincide con la de la comunicación referida. Finalmente, y esto fue lo más difícil de conseguir, la firma de la famosa carta de 1949 en la que el padre pide al hijo usar su nombre completo, es decir con “Julio Florencio”, es igual a la que figura en la carta a Patrón Costas . La reunión de estos cabos sueltos nos llevan a asegurar que fue Julio José quien se puso a disposición del candidato presidencial, y nunca el Julio cronopio.

Sin embargo, también el famoso escritor tenía en esos años una particular posición que está estudiada en uno de nuestros libros (Correas, Jaime. “Cortázar en Mendoza. Un encuentro crucial”. Buenos Aires, Alfaguara, 2014). Allí se puede leer: “Tal como lo manifestó en sus cartas, Cortázar simpatizaba con los aliados en la guerra que ensangrentaba a Europa, e ideológicamente era un liberal apartidario, que en la práctica se definió más por oposición a determinadas ideas y personas que por sus adhesiones acérrimas.” La actitud cortazariana se manifestó en su toma de posición en los conflictos políticos en la Universidad Nacional de Cuyo, donde fue profesor entre 1944 y 1945. No solo intervino activamente y con cierta incomodidad entre los grupos en pugna por el gobierno universitario, sino que participó de la toma a fines del 45, que era abiertamente contra Perón . Cortázar estuvo férreamente contra el Eje, al que asociaba a los revolucionarios del 43 y al ascendente coronel Perón.

Las particulares circunstancias hacen que se deba analizar con cautela sus posiciones de entonces, que nada tienen que ver con las de años después, sobre todo porque muchos hechos centrales, como el peronismo o la revolución cubana, no habían sucedido. Ya se sabe que la atribución de la metáfora del peronismo en su cuento “Casa tomada” también es un error anacrónico. De todos modos, es difícil imaginar en Julio Florencio Cortázar, por el pudoroso e integro modo de hacer política ejercido en Mendoza, una posición como la expresada a Patrón Costas. Sí era imaginable en su sinuoso padre, que además era salteño como el candidato.

Este ha sido un estimulante caso para intentar cerrar el viejo malentendido de las derivaciones políticas de su homonimia paterna. Y para que se vea al escritor como lo que fue: un hombre comprometido con las ideas de su tiempo, que tuvo aciertos y equivocaciones, como todos, pero que actuó con ética e integridad, virtudes que no siempre adornaron al hombre que lo engendró.

Correas es escritor y periodista, miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras; Aquilanti es librero y autor, junto con Federico Barea del libro Todo Cortázar

Por Lucio Aquilanti y Jaime Correas