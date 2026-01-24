“La lengua es el lenguaje menos el habla: es una institución social y al mismo tiempo un sistema de valores” se lee en los primeros tramos del libro, bajo el título de “Entidad comunitaria”, un texto de 43 palabras que se planta entre otros breves, ninguno de los cuales supera las tres páginas. Pulp sextion –libro chiquito, agudo y filoso– expresa lo bizarro según el significado original del idioma español; es arrojado, audaz. Pero también puede ser raro, como encendido: “En New Britain el miedo de los hombres al sexo es tan extremo que son ellos quienes temen ser violados” plantea, por ejemplo, involucrando un dato real, aun cuando suene inverosímil. Esa clase de información cultiva en el volumen Fernando De Leonardis (Florida, 1972): sociólogo, editor, músico, nadador de aguas abiertas, poeta, narrador, ensayista.

Lo inesperado acecha desde el prólogo: un texto de Sarmiento (publicado oportunamente en El Mercurio) donde el padre del aula defiende las formas propias, locales, del habla y de la escritura, en consonancia apenas formal con la misma impronta lingüística que irradian estas páginas al relatar universos sexuales explícitos del mundo queer entre guiños al rock, panoramas oníricos, fábulas fálicas. Relatos cortos, microensayos, poesía prosada –podría leerse así, porque hay más arquitectura que decoración en su voz literaria– completan anárquica, originalmente, el volumen.

Pulp sextion sacude formas, enfoques, conceptos, como si fuesen ramas de un árbol para que suelten frutos. Y sorprende, como un puñado del marxismo libertino, heterodoxo, sensualizado, si tal cosa fuera posible.

Pulp sextion

Por Fernando de Leonardis

Literatura Tropical

98 páginas

$ 19.000