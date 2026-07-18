Reseña. América en sus poetas, de Edgardo Dobry

Como tendones de una articulación continental que va desde Poe y Whitman –los primeros poetas “plenamente modernos de América”, según reza la contratapa– hasta Zurita, o desde William Carlos Williams y John Ashbery hasta Alejandra Pizarnik, esas resonancias adquieren forma bajo la lupa de Edgardo Dobry (Rosario, 1962): lo que la propia obra propone, en su ambición, es “un árbol genealógico de los últimos 200 años que hunde sus raíces en insólitas correspondencias”.

Señala expresamente el prefacio que la idea del libro no es construir un canon ni pisar los existentes, y hace otras salvedades que lo ilustran: “Hay aquí capítulos dedicados a autores ineludibles como Whitman, Rubén Darío y César Vallejo. Pero no los hay sobre Huidobro ni Neruda, a pesar de que ambos están, de modo explícito o implícito, en varios pasajes”. Dobry –hoy docente universitario en Barcelona, otrora miembro de Diario de Poesía y compañero, en esa gesta, de Daniel Samoilovich, a cuya memoria está dedicado el volumen– abre bifurcaciones fértiles. Cita y concita. Entonces, aparecen nuevos modos de escuchar viejos poemas, de respirar su temeridad, su sonido fundante, su modernidad de facto: “Rechinan dos carretas, contra los martillos/ hasta los lagrimales trifurcas,/ cuando nunca las hicimos nada./ A aquella otra, sí desamada,/ amargurada bajo túnel campero/ por lo uno, y sobre duras áljidas/ pruebas espiritivas”.

El cortocircuito significante que encarna, por ejemplo, el peruano Cesar Vallejo, recibe en estas páginas un abordaje vasto y merecido, evocando aquí en particular la perspectiva de su compatriota contemporáneo José Carlos Mariátegui, según quien el poeta “resume la experiencia filosófica, condensa la actitud espiritual de una raza, de un pueblo”. Otros enfoques robustecen luego el carácter de esos mismos versos, como la quirúrgica tarea filológica del autor de este ensayo, quien incluso advierte: “Se podría escribir un tratado entero de vallejismo”, tras dedicarle no un tratado pero sí un tramo que casi vale por tal.

Siguiendo el pulso referido más arriba, la “cartografía lírica continental” que anuncia la tapa se despliega en veintitrés capítulos, dedicados alternativamente a un autor en particular o a varios; a movimientos que los rodean; a la representación de una tendencia, de un viraje, de una contracorriente. En esa línea van los subtítulos: Lugones más allá de la luna; Ron Padgett: por amor a una caja de fósforos; Néstor Perlongher, de París al Amazonas; Dido después de Eneas, con Rosario Castellanos; Arturo Carrera, el poema potlach. Cada recorrido abarca mucho y aprieta aún más desde la agudeza de Dobry al auscultar el lenguaje en su materialidad y su irradiación histórica con ludismo calidoscópico.

América en sus poetas

Edgardo Dobry

Taurus

270 páginas

$ 34.199