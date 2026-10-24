Reseña. Baldío, de Matías Dalvarade

Los griegos de la Antigüedad consideraban que en Delfos se encontraba el omphalos, el ombligo del mundo. Matías Dalvarade nos muestra en Baldío, su reciente novela, que, en una escala un tanto más modesta, el centro vital –no del universo, sino de un pueblo de Buenos Aires- puede encontrarse en un terreno baldío. A su alrededor giran las vidas de Luis, un joven escritor que acaba de retornar al pueblo tras una turbulenta ruptura amorosa en la Capital, la de su padre, el viejo Fisher, almacenero de segunda generación que está empezando a transitar por las primeras etapas del Alzheimer y de otros personajes que asisten a la irrupción de una empresa que instala una obra en construcción en el baldío.

Las descripciones minuciosas, la demora en cada detalle –que por momentos hacen recordar la prosa de Juan José Saer, a quien parece evocarse con una mención a ciertas “sombras sobre un vidrio esmerilado”-, van impregnando al lector con la cadencia propia de un pueblo que solo es apacible para un observador descuidado. Refiriéndose a su padre, Luis comenta que en lo que concierne a temas incómodos, Fisher se oculta relatando una infinidad de “detalles secundarios, marginales”, “tocando solo los bordes y escapando por la tangente (…) Se acerca hasta el borde y se escapa”. Con ese mismo procedimiento está construida la novela, con relatos tangenciales de sucesos que demandan del lector un esfuerzo para ir descubriendo qué se oculta en el baldío, en el pasado del pueblo, y, sobre todo, en los silencios de sus habitantes.

Baldío

Por Matías Dalvarade

Luz Fernández Ediciones

190 páginas

$ 22.000