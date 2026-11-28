Todos los años, en mayor o menor medida, se editan libros sobre Astor Piazzolla, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati y otros grandes nombres del rock, el pop, la música urbana, el tango. El folklore sigue siendo un gran ausente de los libros sobre música argentina, salvo excepciones, como Mercedes Sosa o Atahualpa Yupanqui, tanto como el jazz, si no es por personajes curiosos como el Mono Villegas, el Gato Barbieri o sucesos extraordinarios, como la visita de Bill Evans u otros popes internacionales.

El libro Berbel, el latido de la Patagonia, escrito por Cecilia Rayén Guerrero Dewey (Salta, 1985), en primer lugar es un bienvenido aporte a llenar ese inmenso vacío. Desde el rincón del sur, proteico en ritmos, melodías y canciones, ciertamente desconocido para la industria cultural y la hegemonía porteña, la periodista y escritora –que ya había publicado un libro sobre el santiagueño Jacinto Piedra, músico esencial en la renovación del folklore argentino– pone la lupa en Marcelo Berbel (1925-2003), faro de la identidad neuquina, y a través de él recorre un territorio plagado de milongas sureñas, zambas, cuecas, estilos, cordilleranas, loncomeos.

Con un trabajo sostenido en entrevistas a familiares y amigos, revisión de revistas folklóricas, diarios de la época y el archivo privado del autor, la pluma de Guerrero Dewey pasa revista a entrañables episodios como el arribo de Jorge Cafrune, en su Valiant, a la puerta de la casa de los Berbel, o el descubrimiento de paisanos cantando o silbando los temas sin saber que eran suyos. Se devela, capítulo a capítulo, no sólo la audacia poética de Berbel como compositor y letrista sino también el compromiso político con los pobres, los desheredados, los postergados.

Al golpe del cultrún, conocedor del idioma mapuche, referente de la música patagónica junto a otros como Rubén Patagonia, Milton Aguilar, Hugo Giménez Agüero, Anahí Mariluán, se cuenta cómo fue el despertar creativo en su tierra natal tanto como su vida en Temperley, Buenos Aires. Hay anécdotas con José Larralde, Horacio Guarany, Mercedes Sosa y su grupo familiar, Los Hermanos Berbel. Peronista de base, nacido en Plaza Huincul, segundo de diez hermanos, fue un prolífico compositor y letrista de los himnos de Neuquén y temas como “Quimey Neuquén”, “Piñonero”, “La Pasto Verde”, “El embudo” y “Amutuy Soledad”, versionado por Jorge Cafrune, Soledad Pastorutti, León Gieco o Malón, vigente en el cancionero popular argentino.

“¿Qué es la canción popular sino un pequeño charco de agua donde mirarse la memoria y qué es un artista popular sino un sembrador de identidades?”, escribe Guerrero Dewey en un rescate tan imprescindible como audaz bajo una escritura que perfila, desde las profundidades de la memoria social y colectiva, las raíces y una inmersión en la intimidad –logró que Marité Berbel, hija del biografiado, le diera una serie de cuadernos con más de tres mil canciones–; es un latido patagónico que sigue vibrando en los olvidos y las injusticias, junto a la belleza lírica de personajes y paisajes naturales e históricos.

Berbel, el latido de la Patagonia

Cecilia Rayén Guerrero Dewey

Serial

128 páginas

$32.900