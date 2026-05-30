Reseña. Campo visual, de Jorge Consiglio

“Los personajes, crispados por la degradación, permanecían todo el relato al borde de sí mismos.” La apreciación –formulada por un narrador en tercera persona– se refiere a un cuento de Chéjov que acierta a leer Nené, una de las dos protagonistas de “Las señas” (la otra es su compañera Leda); una ficción dentro de otra, en uno de los nueve sólidos relatos que conforman Campo visual, la nueva colección de Jorge Consiglio (Buenos Aires, 1962). Sus climas y sus ambientaciones no son necesariamente afines a lo chejoviano, pero algunas de las criaturas que circulan por estas páginas también bordean el abismo de sí mismas, a veces, así como otras se proponen o se dejan llevar por un brusco cambio: el salto, el éxodo o alguna circunstancia que, de distintas maneras, precipitan –para bien o para la desdicha– el destino del personaje.

La prosa de Consiglio, llana y concisa, es acorde a la fluidez en la evolución de sus tramas e impone precisión. Como cuando anuncia “Esta es la historia de Templeton”, el enunciado inicial del relato “Cuerpo en suspenso”. Con un pasado de “heroísmos, migraciones y sangre”, el bizarro Templeton acaba en pareja con Marina Kezelman, personaje “prestado” de un libro anterior del autor, pero que aquí no incide en el deseo del protagonista y queda solo como referencia (¿un mero guiño al lector?), mientras Templeton se consagra casi religiosamente a la taxidermia, convencido de que la inmovilidad define mejor la forma y asegura sus rasgos esenciales.

También se recupera, en esta compilación, ese ámbito rural que Consiglio acierta a aprehender y transmitir con refinamiento a través de los sentidos, en los aromas del pasto y la iridiscencia de los atardeceres (otra incursión exhaustiva en el paisaje rural era la de La circunstancia). El emergente más definido, en ese terreno, es el peón Anselmo, de “Un día en la vida”, el relato que abre el volumen y que quizá roce sutilmente (y sin renunciar a cierta ironía literaria) el destino del sargento Cruz y el gaucho Fierro.

Otra peripecia de personajes populares se entrelaza magistralmente con la gran historia (la guerra de Malvinas); es la del bombero que, casi como respuesta socarrona a la llamada literatura del yo, se apellida, precisamente, Consiglio. Es la sorpresa de “Retaguardia”, con la que el otro Consiglio, el autor-narrador real, conduce a sus criaturas por un sendero ambiguo, una zona donde lo real tiende a esfumarse.

Campo visual se suma, así, a una producción generosa (en la que se destacan volúmenes de cuentos como El otro lado y Villa del Parque, o la novela Sodio), muestras inequívocas de un narrador que se afirma como una de las firmes y versátiles voces de la narrativa argentina.

Campo visual

Por Jorge Consiglio

Eterna Cadencia

120 páginas

$ 25.650.-