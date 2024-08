Reseña: Colapso, de Flavia Broffoni

Escuchar

En la narrativa del cambio climático suele haber una recomendación: no ser pesimistas porque eso aleja audiencias, dispara mecanismos autoprotectores, y por eso negadores, y baja la libido en general. Flavia Broffoni lo sabe, por supuesto, pero no le importa. Desde su mismo título, Colapso. ¿Cómo transitar el umbral de los mundos por venir?, da por sentado que los pasos que ha dado la humanidad en las últimas décadas llevan inevitablemente a su final, a algún final, al derrumbe de la civilización tal como la conocemos, y que hay que decirlo así.

Lo que hace la autora –egresada de la UCA, con formación “tomista y aristotélica” y fundadora de la versión argentina de Extinction Rebellion– es basarse en los informes científicos que rinden cuenta de una catástrofe ambiental de varias caras, con la pérdida de biodiversidad y el cambio climático a la cabeza, pero sobre la que se montan déficits sociales de todo tipo. A partir de esa certeza –con evidencia abrumadora– elabora una serie de respuestas posibles, como tanteos desesperados: el activismo, la organización social, las tesis (y la praxis) de la resistencia pacífica, entre otros caminos.

La desesperación, en la que a veces se cuela cierta esperanza, es la marca de estas páginas que arrancan con una exhortación a “las personas del colapso”, “la generación del umbral”. Sigue con una descripción de los límites a los que empujan al planeta los 8000 millones de personas –algunos más que otros– que lo habitan, planeta que no puede tolerar semejante nivel de consumo y cantidad de Homo sapiens. De manera constante, Broffoni mezcla los diagnósticos con propuestas para despertar a las sociedades que hacen caso omiso de las advertencias. “¿No sería mejor dar por sentado el colapso social para tener alguna posibilidad de evitarlo o, al menos, de reducir sus peores efectos?”, se pregunta. Y sigue: “Más aún cuando las políticas del colapso serían una gran oportunidad para rediscutir las bases mismas de la injusticia del sistema, ya que nos pondría de cara a la necesaria planificación del decrecimiento […]. Quiero decir con esto: estamos ante una oportunidad inmensa e increíblemente vital”. De la necesidad, virtud.

Mucho más potente y argumentado que su predecesor (Extinción, de 2020), Colapso muestra cierto desprecio por científicos y dirigentes que sostienen una cosa en sus discursos, pero no con las acciones; también por los mecanismos de la ONU, las célebres conferencias del clima, que llevan más de tres décadas con pocos avances, según su punto de vista. Y se inclina en favor del vitalismo de los activistas y la idea de que el futuro del mundo, colapsado o no, está en las manos de quienes quieran crearlo y no meramente aceptarlo como dado, así de injusto.

Colapso

Por Flavia Broffoni

Sudamericana

350 páginas

$ 21.999

