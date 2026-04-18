Reseña. Coronas huecas, de Marta Cichero

Harold Bloom dictaminó en uno de sus libros que William Shakespeare fue el inventor de lo humano. Gracias a la lectura de Montaigne, dejó definitivamente atrás esos personajes alegóricos que representaban defectos y virtudes para dar lugar a las complejidades de un verdadero carácter. No es entonces extraño que el bardo de Avon continúe siendo abordado desde los más diversos ángulos. Coronas huecas. El poder según Shakespeare, de Marta Cichero, ahonda en ese tema en sus obras históricas, desde las dedicadas a la dinastía Plantagenet hasta Julio César o Antonio y Cleopatra.

El volumen tiene el tono del ensayo erudito en el que el análisis de las obras referidas combina con sus fuentes históricas (como los cronistas Hall y Holinshed), y la situación biográfica del propio Shakespeare al escribirlas. También está como punto agregado la importancia que se le otorga a Maquiavelo, cuya obra circulaba, según la autora, en Londres en los tiempos isabelinos. Con el italiano, el inglés compartía la materia sobre la que escribían: “la acción política y la historia, con sus ambigüedades morales, el conflicto y el poder”.

Así, con capítulos sobre Ricardo II, Enrique IV, Enrique V, Enrique VI y Ricardo III (además de las dos obras romanas mencionadas), el libro imbrica a los personajes y su circunstancia. Un epílogo aborda Hamlet: “Shakespeare sabe que gobernar –se lee ahí– no es cuestión de moral sino de eficacia. Una condición para el ejercicio del poder es la virtus, una ciencia astuta, saber cuál es la medida justa para cada momento, saber lidiar con el destino, lo contrario del sacrificio medieval”.

Coronas huecas

Por Marta Cichero

Mardulce

304 páginas

$ 27.000