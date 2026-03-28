Reseña: De Dante a Borges, de José María Micó

El español José María Micó (Barcelona, 1961), en su profundamente literario De Dante a Borges. Páginas sobre clásicos, parte de una idea atractiva: que los clásicos sufren el lastre de ser tenidos por el epítome de una época cuando su valor primordial consistió justamente en trascenderla, transgrediéndola. Los clásicos, considera, están ahí justamente “porque no se parecen a sus contemporáneos”. Se parecen a nosotros. Y nos siguen hablando.

En quince ensayos de una exquisita erudición, Micó –que es también poeta– explora la irreductible singularidad de algunos de esos autores. En “Por qué somos dantescos”, sostiene que Alighieri traza en la Divina Comedia, a su manera una novela en verso, “el mejor mapa antiguo de un territorio invariable: la condición humana”. En el capítulo siguiente, también dedicado a Dante, asegura, entre otros puntos, que es el mejor ejemplo antiguo de lo que la crítica hoy –sin darse cuenta del antecedente– denomina autoficción.

Jorge Manrique, Ariosto, los poetas del Siglo de oro, Petrarca, Góngora son otras de las etapas en estos ensayos que descubren conexiones impensadas.

Los tres últimos capítulos, más cercanos en el tiempo, están dedicados a las audacias métricas de Rubén Darío, la coincidencia de Gracián (sobre la imposibilidad de distinguir entre cosas y palabra) con las vanguardias latinoamericanas (principalmente, Vicente Huidobro) y la relación de Borges con el soneto, donde se analiza con inteligente precisión la forma en que el argentino trabajó esa forma poética, central en la segunda etapa de su carrera, ya dejado atrás el ultraísmo.

De Dante a Borges

Por José María Mico

Acantilado

238 páginas, $ 36.900