Reseña. El canto invisible, de Claudia Piñeiro

Claudia Piñeiro (Gran Buenos Aires, 1960) escucha con agudeza. Y, después, escribe. Eso lo deja claro desde el comienzo de su nueva novela El canto invisible. Una cosa es oír, un acto carente de voluntad; y otra, escuchar porque la acción implica prestar atención a los estímulos, darles forma y comprenderlos.

Pasar de oír a escuchar es el tour de force que debe atravesar Julia, la protagonista del libro. A sus 64 años, busca desaparecer del mundo para hacer el duelo de su amiga Marina, quien murió en un misterioso incidente vial.

Julia supone que conoce todo sobre ella. Al menos, cree haberla escuchado en vida. Pero se equivoca: Marina, ahora muerta, le seguirá “hablando” a través del libro que escribió, un ensayo sobre el canto de los pájaros, que Julia edita.

Pronto, esta descubre que Marina tiene un cúmulo de secretos que van a poner en jaque la idea misma de amistad. De hecho, Julia la confrontará en las charlas -unilaterales- que tiene con su amiga muerta.

Los secretos en las novelas de Piñeiro suelen esconder un drama familiar que se asienta en la dimensión ética, sobre todo, en cómo las ideologías cerradas que apelan a la represión de los deseos y a la exclusión del otro se enquistan en las dinámicas domésticas para dinamitarlas. Y El canto... –como Catedrales, su otra gran novela– no escapa a esta fórmula.

Aquí, para que el conflicto ético funcione Piñeiro apuesta por confrontar los sistemas de creencias de dos generaciones. Por un lado, las de los baby boomers, que cultivan Julia y Marina, y, por el otro, las de los centennials, que identifican al nieto de la primera, Santino, de 17 años. Sobre este grupo, Piñeiro escribe: “No discuten cómo cambiar el mundo, discuten cómo no romperse en él”.

Y, por un hecho que es mejor no adelantar, Julia cuestiona la incapacidad de su generación para escuchar “el canto invisible” de la de su nieto: “Nos enojamos porque no quieren escuchar lo que para nosotros es una argumentación urgente y para ellos una letanía. Dicen que nos bajan el volumen para que no los llenemos de tristeza, de miedos, de calamidades por venir. Y a nosotras lo único que se nos ocurre es subir la voz”.

Esa incapacidad de escucharse no solo construye el conflicto ético entre la generación de Julia y la de su nieto, sino también entre la de los baby boomers y la de sus padres. Así también ingresará en la construcción de otro de los grandes secretos de la novela una ideología férrea que implosionrará el desarrollo de una vida.

El canto... no es solo una novela entretenida que se aleja de aquellas que solo buscan la artificialidad de la forma para convertirse en meras experiencias estéticas, sino que es también una “moral”, porque deja una enseñanza. Solo hay que saber leerla y, por supuesto, querer escucharla.

El canto invisible,

Claudia Piñeiro

Alfaguara

288 páginas

$44.999