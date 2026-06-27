Reseña. El cuerpo roto, de Ana María Shua

La gran mayoría de los doce cuentos que componen El cuerpo roto, el libro de Ana María Shua (Buenos Aires, 1951), exploran los ámbitos de la enfermedad física o mental, del sufrimiento y del miedo a la muerte.

“Un canto a la vida” es una autoficción que describe con áspera meticulosidad el proceso de un cáncer con metástasis que debió enfrentar la autora en 2001. “Rita y el doctor” repasa las sesiones de un psiquiatra con una paciente, y su reencuentro fuera del consultorio, veinticinco años después.

El humor, en todos sus matices –incluso el humor negro–, impregna estos relatos para mitigar la crudeza de las situaciones que deben abordar. Shua emplea el lenguaje médico con mesura, sin que interfiera en la dinámica narrativa, y a veces juega con determinadas palabras técnicas que resultan incomprensibles para un lego en la materia.

Veinticuatro horas en la guardia de un hospital público, la urgencia por tratar un posible ACV en tiempos del Covid, la visita de un padre a una hija adicta a los antidepresivos, un velatorio y la internación de una profesora de historia en un pabellón psiquiátrico son otras de las historias de El cuerpo roto.

Estos textos eluden la atracción por lo morboso. Traslucen una intención sanadora del alma sin necesidad de imponer finales felices o de fomentar heroísmos. Prevalece en ellos el testimonio de la fragilidad que acecha en el existir humano y de las diferentes reacciones emocionales que puede desencadenar una enfermedad grave.

Uno de los cuentos más logrados, “Los Gaspáridos”, combina con eficacia la operación de un argentino radicado en México para hacer un reemplazo de cadera –y las conversaciones de su grupo de amigos de WhatsApp sobre la evolución de su estado de salud– con el drama de los desaparecidos.

“Amim o la caída”, que trata de la confusión mental de una señora con un “amante imaginario”, ofrece un desenlace desopilante. “Técnicas modernas” se ocupa con destreza y comicidad de las convenciones de un noviazgo de los años sesenta del siglo XX y del tabú de la virginidad. “Selva y el Diablo” termina siendo una sátira política. “Cuidar a un gato” refiere, con una gradación muy medida, el proceso de duelo de un hombre que acaba de enviudar y debe hacerse cargo del gato de su esposa al cual le aparece un tumor.

A pesar de que en los relatos de El cuerpo roto (algunos fueron publicados en Sirena de río) predomina el tema médico, hay una diversidad de recursos narrativos y de perspectivas que los vuelven muy diferentes y les otorgan matices enriquecedores. En muchos casos se resalta la importancia de los afectos en la aceptación y la superación de esos trances que surgen de improviso en las vidas de las personas y las cambian para siempre.

El cuerpo roto

Ana María Shua

Páginas de Espuma

183 páginas

$23.900