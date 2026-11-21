Un libro es “una casa para vivir”. Esta idea se repite, con mínimas variantes, en varios pasajes de El juego de la fuga, última novela de Miguel Vitagliano (Buenos Aires, 1961). El libro es una casa pero, además, en este libro hay una casa -ubicada en Castro, Italia- que juega un papel central. En ella se encuentra recluida Bella, una profesora y traductora italiana, que padece de Síndrome de Electrosensibilidad. Su esposo, Lorenzo, de nacionalidad argentina, está temporalmente en Buenos Aires mientras que el hijo de ambos, Michele, reparte sus días entre la casa de Castro y un departamento en Lecce donde vivieron sus padres pero que Bella decidió abandonar a medida que se fue agravando su condición de salud.

En la novela hay una compleja puesta en abismo de naufragios. Bella, refugiándose en Castro de las ondas electromagnéticas, traduce El último Robinson, libro que la autora uruguaya Blanca Luz Brum escribió mientras vivía en la isla Robinson Crusoe, parte de un archipiélago ubicado a unos 600 km al oeste de Santiago de Chile. Allí sobrevivió -tras ser abandonado por el capitán de su navío- el marinero escocés Alexander Selkirk, en quien se inspiró Daniel Defoe para su célebre personaje. A su vez, la novia de Michele, Cobita, está participando de un reality televisivo titulado “Los nuevos Robinson”, que transcurre en aguas de aquel archipiélago.

Entre los personajes los mensajes circulan con diferentes temporalidades, pero siempre en diferido. Lorenzo, desde Buenos Aires, envía cartas periódicamente y correos electrónicos cada día. Pero Bella no tiene internet. Los mails los lleva su hijo en un pendrive cuando la visita, por lo cual a veces demoran en llegar más que las cartas. Por su parte, Michele y Cobita se envían audios que no escuchan en el momento de recibirlos; su modo más intenso de comunicación consiste en mirar la luna llena al mismo tiempo y dejar fluir los sentimientos. A la demora en el decir se suma otro elemento crucial: el silencio. Todos los personajes callan más de lo que dicen. Menos por afán de ocultar, que por temor a lastimar o ser lastimados por las palabras francas. El libro es una casa, sí. Pero esta casa está habitada por náufragos replegados en su propia isla interior que no pueden evitar, sin embargo, la fuga de pensamientos y deseos, que –como si se tratara de una fuga de gas- escapan de sí mismos antes de provocar un estallido.

Si bien El juego de la fuga puede tener rasgos formales que lo emparenten con las novelas anteriores Enterrados (2018) y Viaje a las cosas (2023), se trata de textos que bien pueden leerse –y disfrutarse- de modo independiente entre sí.

El juego de la fuga

Miguel Vitagliano

Edhasa

264 páginas

$ 39.500