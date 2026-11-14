Reseña. El sur, de Tash Aw

Esta novela del premiado escritor malayo Tash Aw (Taipéi, 1971) gira alrededor del paso a la adultez de Jay, un adolescente malayo, que, en el momento en que empiezan a definirse sus inclinaciones sexuales, vive con su familia en una plantación del sur del país. El autor alterna dos voces narradoras: la del protagonista en primera persona y una en tercera, omnisciente, que conoce los remolinos internos de los que lo rodean. Lo que narra es tanto un momento fundacional en la vida del protagonista como el retrato de una zona rural de Malasia. En El sur, los personajes sobreviven como pueden en medio de dificultades económicas y de una convivencia áspera en la que se cruzan distintas culturas y clases sociales. Aw se interesa por mostrar la diversidad y eso abarca las cuestiones de género: aunque el centro de atención es lo masculino en todas sus variantes, las mujeres también aportan miradas perspicaces, sobre todo, Lina, hermana de Jay.

La prosa de El sur es fluida y potente, capaz de transmitir lo que pasa con eficacia brutal, sobre todo en algunas escenas claves; por ejemplo, una en la que Lina recuerda el momento en que fue testigo de la violencia de su padre contra su madre. Tal vez esas páginas sean un buen ejemplo de la forma en que el autor recrea las relaciones humanas, que se sostienen a pesar de las diferencias evidentes entre lo que olvida o recuerda cada uno. Se trata de encuentros difíciles entre memorias individuales que no coinciden ni siquiera cuando los involucrados pertenecen a la misma familia y que, sin embargo, en muchos casos se buscan y se necesitan.

Las descripciones de los lugares que exploran Jay y su amigo Chuan –la playa, el bosque de tamarindos, el pueblo– son el corazón del libro y tienen una cualidad pictórica y emocional que permite al autor desplegar temas secundarios como el de la destrucción de la naturaleza y, cuando hace falta, presentarlos con la contundencia feroz de lo irreparable. Otros dos recursos interesantes son el uso de enumeraciones para pintar paisajes panorámicos y la apelación al presente verbal para contar momentos que ciertos personajes –Jay, Chuan, Lina– atraviesan con una conciencia muy clara de que eso que están viviendo es algo que nunca van a poder dejar atrás.

Finalista del Premio Booker 2025, esta novela sobre la vida de dos familias rurales está marcada por emociones de todo tipo, enraizadas en características locales muy alejadas de la cultura argentina que, sin embargo, expresan rasgos compartidos por todos los seres humanos del planeta. Tal vez la forma en que Aw expresa la complejidad de esa combinación entre lo local y lo universal sea una parte de lo que vuelve inolvidables la historia y el escenario donde se desarrolla.

El Sur

Tash Aw

Anagrama

Trad.: Alex Gibert

288 págs.

$ 42.900

Por Márgara Averbach Es escritora, crítica y traductora Mostrar biografía