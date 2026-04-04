Reseña: El temblor de las ideas, de Diego Sztulwark

En tiempos de incertidumbre –acaso más que en otros momentos–, un filósofo experimenta la acuciante necesidad de leer, de analizar, de escribir. Allí donde no pueda esclarecer intentará al menos brindar una comprensión parcial; allí donde no pueda dar con claves irrefutables, procurará encontrar indicios para avistar nuevos horizontes. Esto es precisamente lo que hace Diego Sztulwark (Villa Crespo, 1971) en El temblor de las ideas.

En uno de los pasajes del texto, el autor recuerda que Deleuze y Guattari emplearon por primera vez el término “rizoma” en su texto Kafka, por una literatura menor. Medio siglo después, y asumiendo el desgaste que el concepto ha sufrido por el uso en este lapso, bien puede aplicarse al trabajo del propio Sztulwark.

El rizoma del filósofo argentino está poblado de sendas que se entrecruzan, aunque sin perder cierta autonomía. Por un lado, la que recorre la actualidad nacional, con textos breves que a modo de crónica del presente se ocupan de los principales acontecimientos ocurridos desde septiembre de 2022 –iniciando con el intento de magnicidio sobre la entonces Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pasando por el surgimiento de la figura pública de Javier Milei que culminaría en su elección como Presidente–, hasta marzo del 2025. Por otro lado, el recorrido por una vasta biblioteca poblada de autores de teoría política y filosofía –como Hannah Arendt, Walter Benjamin, Baruch Spinoza, León Rozitchner o Eduardo Grüner–, en los que se busca encontrar palabras para comprender el presente y proyectar un futuro. Y, finalmente, las derivas kafkianas que van ganando terreno, enlazándose con las otras sendas, hasta llegar a la madriguera final, el último capítulo, dedicado por completo al autor checo.

¿Por qué Kafka? Porque, según Sztulwark, la esperanza para Kafka “es pequeña y absurda, pero el héroe no renuncia a ella. No se deja amedrentar por su falta de comprensión de lo que le sucede”.En Kafka, el autor argentino encuentra no solo pistas para –como diría Rozitchner– “ensoñar nuevos futuros” sino también un modo de plasmar la escritura. Una cita del diario de Kafka del 2 de agosto de 1914 lo muestra: “Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde, escuela de natación”. Comentando la cita, Sztulwark afirma: “El desastre ingresa a la vida, pero no la interrumpe del todo. Se incluye en ella. El escritor no deja de escribir, como no deja de respirar”. El temblor de las ideas es una eficaz puesta en escena de este modo de vivir de un pensador que mientras lee y escribe se deja atravesar por los distintos acontecimientos que lo interpelan desde la actualidad política y social.

El temblor de las ideas

Por Diego Sztulwark

Ariel

368 páginas, $ 36.900