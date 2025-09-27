Reseña: El universo musical de Bach, de Christoph Wolff

El musicólogo Christoph Wolff (Solingen, 1940) , profesor en la universidad de Harvard, uno de los máximos expertos en Johann Sebastian Bach (1685-1750), es autor de una completísima biografía del músico barroco, a la que viene a complementar de manera soberbia El universo musical de Bach. El compositor y su obra, un tratado sobre la producción del virtuoso alemán.

El nuevo volumen, de 2020, es un estudio de la música de Bach, pero con una estructura original. Wolff toma la decisión de no explorar, como se suele hacer, obra por obra del corpus. El legado que dejó es de una riqueza tan asombrosa, sostiene, que no alcanzaría un solo volumen y, por lo demás, resultaría fútil. Así, se centra, en ciertas obras de carácter ejemplar que siguen las propias ordenaciones hechas por el compositor, que solía agruparlas “en colecciones minuciosamente diseñadas” según su carácter innovador. Bach –como la mayoría de sus colegas contemporáneos– no eran dados a escribir sobre sus trabajos. Por tanto, ese orden se parece mucho, dice Wolff, a una “autobiografía musical” que muestra “los paradigmas de su arte”.

De este modo, esta obra de referencia para conocedores musicales, analiza de manera minuciosa desde las tocatas iniciales –pasando por las misas, fugas, suites y partitas– hasta el ciclo litúrgico sobre el Mesías y la culminación de la polifonía. El “más ambicioso de todos los proyectos” es para Wolff –sorpresivamente, aunque fundamenta el porqué– el ciclo de cantatas que Bach compuso entre 1724 y 1725. El libro concluye con un útil índice por género de las obras citadas de Bach.

El universo musical de Bach

Por Christoph Wolff

Acantilado. Trad.: F. López Martín y V. Minguet

610 páginas, $59.500