Reseña. El videojuego del mundo, de Stefano Gualeni

Es conocido el rechazo de Sócrates al texto escrito como medio idóneo para el despliegue del pensamiento filosófico. No menos conocido es el hecho de que, paradójicamente, ese planteo fue transmitido –por Platón- a través de un libro. Si bien durante siglos la palabra escrita ha sido el soporte privilegiado de la filosofía, no han faltado aquellos que, como Sartre, han recurrido al teatro o quienes, como Deleuze o Žižek, se han valido del cine para exponer algunos de sus conceptos. Con mayor o menor resistencia y con una pertinencia que no ha estado exenta de discusión, la filosofía ha ido encontrando diversos lugares de expresión..

En su libro El video juego del mundo, el filósofo y creador de videojuegos italiano Stefano Gualen añade un nuevo territorio filosófico: el mundo virtual. Para ello, se apoya en los trabajos de Günther Anders, para quien es innegable que “la tecnología actúa sobre el mundo en el que vivimos y sobre las relaciones sociales” y en los de Marshall McLuhan, quien insistió en el papel que cumplen los soportes en la transmisión de los contenidos, postura que ha quedado cristalizada en su frase “el medio es el mensaje”. Gualen sostiene que así como los simuladores pueden ser utilizados exitosamente para entrenar pilotos de aeronaves o cirujanos, los videojuegos pueden llevar al usuario, en el mundo virtual, a experimentar situaciones existenciales que, reflexión mediante, podrían orientar su acción en la vida fuera de los dispositivos y que, por tanto, merecen ser reconocidos como medios calificados para el trabajo filosófico.

El videojuego del mundo

Stefano Gualeni

Trad.: Ana Miravalles

Adriana Hidalgo Editora

176 páginas

$ 26.000